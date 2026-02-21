España

Un encuentro de ‘therians’ termina con cinco personas detenidas en Barcelona

La concentración ha congregado cerca de 3.000 personas en la ciudad condal, donde han intervenido agentes de la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra

Una concentración de 'therians' en
Una concentración de 'therians' en Colombia. / AFP

El movimiento therian, caracterizado por la identificación psicológica o espiritual de sus miembros con animales, ha cobrado una inusitada visibilidad en España durante los últimos días, gracias, en parte, a la difusión de contenidos en redes sociales como TikTok, Instagram o YouTube. Este fin de semana, se esperaban concentraciones en Bilbao y Barcelona, anunciadas públicamente a través de redes sociales. No obstante, en la ciudad condal han sido detenidas cinco personas tras enfrentamientos con los cuerpos de seguridad durante el encuentro de este sábado.

Los incidentes han generado una notable inquietud social y han puesto de relieve un fenómeno que, aunque reciente en España, lleva años gestándose en otros países. El acto, que ha congregado cerca de 3.000 personas en los alrededores del Arc de Triomf, ha concluido con la detención de cinco individuos y con la intervención conjunta de la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos d’Esquadra, según han detallado fuentes policiales y municipales a la Agencia EFE.

La búsqueda del alter ego en el corazón de un animal

A través de vídeos en internet que acumulan miles de visualizaciones, es habitual ver a estos jóvenes disfrazados con máscaras, orejas y trajes de animales —principalmente perros, gatos, zorros o serpientes— emulando movimientos y sonidos de las especies con las que se identifican. Algunos participantes incluso llegan a interactuar con animales reales en parques y espacios públicos, en un intento de experimentar una conexión física y simbólica con su “alter ego” animal.

En España, la comunidad therian está conformada principalmente por adolescentes y jóvenes. Es el caso de Fin, nombre ficticio, que a sus 17 años y tras nueve años formando parte del colectivo, ha relatado a la Agencia EFE su experiencia personal. “Me siento conectado a este animal, siento que fácilmente podría ser uno en mi vida pasada”, ha declarado Fin durante una entrevista en la que ha comparecido ataviado con una máscara hecha por él mismo, orejas peludas y una larga cola blanca.

El joven ha explicado que suele salir a la calle vestido de esa manera, aunque habitualmente no reproduce comportamientos tan llamativos como correr a cuatro patas en público. “Solo lo hago a veces en mi casa, pero como deporte, porque me ayuda a conseguir agilidad, equilibrio y masa muscular”, ha detallado a la agencia de comunicación.

El fenómeno social y sus fricciones

El incremento de la visibilidad de los therians ha traído consigo una reacción social diversa, donde la sorpresa, la curiosidad y el rechazo conviven. Fin reconoce que su atuendo causa extrañeza y afirma que le divierte observar las reacciones de la gente. Sin embargo, también lamenta que, en ocasiones, este colectivo se enfrente a situaciones de acoso. “A veces se crean cuentas falsas en las que gente que se hace pasar por therian propone hacer quedadas para atraer a personas e ir a atacarles”, ha denunciado en declaraciones recogidas por la Agencia EFE.

La convocatoria del encuentro en Barcelona, al igual que otras programadas, ha circulado fundamentalmente en redes sociales. En este contexto, se han recogido incluso amenazas a los organizadores y participantes, lo que ha motivado la cancelación de al menos una de las citas previstas, como la que iba a celebrarse en Lugo. Mensajes anónimos con contenido violento como “Os vamos a arrancar las pieles” o “Espero traerme alguna cabeza de therian de trofeo” han sido reportados por los afectados.

El impacto de este fenómeno no es exclusivo de España. En América Latina, países como México, Uruguay y Argentina cuentan con comunidades therians más consolidadas. En el caso de Argentina, el fenómeno ha adquirido una notable dimensión mediática. En España, sin embargo, la comunidad aún es reducida y la organización de actos públicos resulta más compleja, como ha apuntado Fin en su testimonio a la Agencia EFE.

Origen y características de la identidad ‘therian’

El movimiento therian tiene su origen en la década de los 90 y se define, según la Comunidad Therian Argentina citada por la Agencia EFE, por una identificación “psicológica, espiritual o neurológica” con animales no humanos. “No es un ‘hobby’, disfraz ni elección, es una parte integral de la identidad de la persona”, afirma esta agrupación en su página web.

Fin, quien se reconoce como therian desde los ocho años, ha explicado que para él se trata de una conexión eminentemente espiritual y no de una creencia en una transformación física o en la reencarnación animal. “La gente se cree que pensamos que somos animales y que vamos todo el día a cuatro patas, pero en realidad es una conexión espiritual, nada más”, ha observado durante la conversación con la Agencia EFE.

La comunidad incluye distintos niveles de implicación. Algunos, como el japonés conocido como Toco, han invertido importantes sumas de dinero en disfraces hiperrealistas; este último llegó a gastar 12.000 euros para adquirir un traje de perro border collie con el que pasea por las calles de Tokio, según ha recogido EFE. Sin embargo, la mayoría utiliza accesorios más sencillos, como máscaras, colas o sangrados de orejas.

Vídeo difundido por el alcalde de Badalona sobre el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona. (@Albiol_XG/X)

El registro de incidentes durante el encuentro de Barcelona y la intervención de las fuerzas de seguridad, que han realizado cinco detenciones —cuatro por parte de los Mossos d’Esquadra y una a cargo de la Guardia Urbana, tal y como ha precisado la Agencia EFE—, cierran de momento el capítulo más reciente de un fenómeno cuya evolución en España sigue siendo incierta, a la espera de próximos desarrollos.

