Toñi Moreno entrevista a un ‘therian’ y lo despide con un ladrido: “Yo soy de Cádiz, me disfrazo de lo que tú quieras, pero esto de sentirse es otra cosa”

La presentadora mostró respeto hacia el fenómeno viral, aunque no pudo evitar este último gesto hacia el joven que se sentía un perro podenco

Toñi Moreno entrevista a un 'therian' (Canal Sur)

El fenómeno de los therian llegó a la televisión andaluza tras convertirse en una de las tendencias más comentadas en redes sociales. Este viernes 20 de febrero, el programa de Toñi Moreno en Canal Sur, Hoy en día, abordó la experiencia de Navi, un joven con autismo que se identifica como varios animales, en una entrega que puso en primer plano la diversidad de identidades.

Durante la transmisión, Navi relató que los therian son personas que se reconocen involuntariamente como animales, a menudo más de uno, por un proceso de autodescubrimiento iniciado en la infancia. Calcula que existen “alrededor de 3.000 therians en el mundo”, datos recogidos a través de la comunidad internacional reunida en la red social Discord, donde el tema ha cobrado fuerza en los últimos años, aunque es ahora cuando han saltado al foco mediático.

Eva Ramos, encargada de presentar el caso, detalló que Navi identifica su comportamiento y emociones principalmente con un perro podenco, pero también con otras especies muy diversas: “Dentro de las razas de perro que hay, se siente concretamente como un podenco. También se siente como una lechuza y un íbice ibérico”. Navi explicó que no se trata de una elección, sino de una identidad difícil de expresar: “Es una identidad que no se suele expresar mucho”, compartió en la entrevista.

Toñi Moreno entrevista a un 'therian' en Canal Sur

La reacción de Toñi Moreno al fenómeno

Las diferencias entre el aspecto público y privado de la vivencia fue uno de los puntos destacados por Navi al señalar que caminar a cuatro patas habitualmente responde más “al contenido” para redes sociales, mientras que en privado busca “conectar más con la identidad y la naturaleza”. “Yo soy de Cádiz, me disfrazo de lo que tú quieras, pero esto de sentirse es otra cosa”, le respondió Moreno.

Toñi Moreno planteó su asombro ante el fenómeno y, al dirigirse a Navi, subrayó el respeto con el que el programa abordaba este tipo de historias: “Tratamos con respeto a todo el mundo, pero entenderás que es cuanto menos curioso”. Recordó con humor la dificultad de adoptar conductas animales: “No es lo mismo ser un perro que lo que sería yo, una oruga”.

Desde el 13 al 18 de febrero, los viajeros pueden disfrutar de una de las celebraciones más singulares de España

El ladrido de Toñi Moreno

La presentadora aprovechó el testimonio para lanzar un mensaje en defensa de la diversidad: “Hay que pelear aún más para ser tolerantes. Que cada uno haga con su vida lo que quiera, si no le hace daño a nadie”, insistió la periodista ante la audiencia. Reconoció, además, el coraje de Navi al visibilizar esta realidad en televisión: “No es fácil entrar en un programa de televisión contando esto. He visto que es un movimiento importante y quería hablar con uno de vosotros”, manifestó Moreno al explicar su interés en el tema.

En el cierre de la conversación, la presentadora reiteró su apoyo: “Si esto que haces te hace sentir bien, nosotros no tenemos más que respetarte y apoyarte, porque no le hace daño a nadie”, concluyó, despidiéndose del invitado con un simpático gesto que quizás se ha podido tomar como una burla: un ladrido. La emisión, tras viralizarse, ha dado nueva visibilidad pública al colectivo therian en España.

