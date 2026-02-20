Therians: qué hay detrás de la identidad animal, cómo acompañar sin prejuicios y detectar conductas de riesgo

La psicóloga Florencia Rodríguez explicó que el fenómeno therian no implica necesariamente una patología, pero sí exige atención sobre la salud mental

El fenómeno de los therians, personas que se autoperciben como animales, generó inquietud en distintos puntos del país. El tema implica interrogantes sobre salud mental y sobre cómo las familias y profesionales pueden acompañar a quienes transitan este proceso. En una entrevista exclusiva con Infobae en vivo Al Mediodía, la psicóloga Florencia Rodríguez analizó las características del fenómeno y señaló la necesidad de un abordaje sin prejuzgar.

“Se sabe poco sobre los therians y por eso genera tanta controversia”, advirtió Rodríguez en diálogo con el equipo de Infobae en Vivo. Según la especialista, resulta complejo comprender la vivencia: “Es difícil, porque los therians tienen una manera de ser y de percibir el mundo: es como sacarte tus lentes para ponerte los de ellos y tratar de entender cómo miran y cómo sienten la realidad”.

La experta marcó una diferencia clara entre la autopercepción animal y otras expresiones culturales: “La diferencia con los therians es que precisamente tienen dificultades en la construcción de la identidad y buscan referentes que no son humanos, y eso es lo que más ruido genera”. Este “buscar referentes que no son humanos” es uno de los puntos clave que, según la entrevistada, separa el fenómeno de otras tendencias adolescentes o tribus urbanas.

Los therians son personas que se autoperciben como animales, diferenciándose de otras tribus urbanas por la búsqueda de referentes no humanos

Rodríguez subrayó que estos casos van más allá de una simple preferencia o imitación: “Son personas que se autoperciben animales, que piensan como si fueran ese animal que están eligiendo para autopercibirse. Tienen una sensibilidad especial, por eso a muchos les cuesta entender esta conexión”.

La psicóloga destacó que hay señales que ameritan atención profesional: “Si ellos no pueden salir del personaje, empiezan a confundir la realidad, tienen asociadas conductas de riesgo, por ejemplo, ideación suicida, autolesiones, consumo problemático. Ahí ya es otro el panorama”.

Diferenciar entre un juego y una experiencia que afecta la vida cotidiana es fundamental. “El tema es hacer la diferencia, porque si esto va acompañado de pensamiento desorganizado, cuestiones delirantes o riesgo, ahí ya es un tema para tratar desde el punto de vista de la salud mental”. Sin embargo, advirtió: “Que sean therians no implica que haya patología, es un punto a evaluar”.

Consultada por el equipo de Infobae sobre si el fenómeno podría entenderse como una tribu urbana, Rodríguez explicó: “Yo creo que no, porque hay factores en común, pero hay diferencias. Tanto los therian como las tribus urbanas surgieron de Internet, pero esto de los therians marca una diferencia porque van en contra de las normas culturales y muchos no pueden salir del personaje”.

La psicóloga negó que sea un fenómeno exclusivo de adolescentes. “Nos encontramos con personas de treinta o cuarenta años que están dispuestas a vivir como si fueran animales”, aseguró. Para esos casos, indicó, “ya va acompañado de inmadurez emocional y tenemos que conocer cómo es la historia de esa persona, cómo son sus rutinas y si esto está interfiriendo en su vida cotidiana”.

Rodríguez remarcó que los therians pueden experimentar dificultades en la construcción de su identidad y buscan conexión fuera de lo humano

En materia de acompañamiento, Rodríguez aportó criterios para las familias: “Lo que tienen que hacer los padres es ver si hay conductas de riesgo asociadas, como ideas de muerte, si no socializan con otros seres humanos, si tienen problemas para adaptarse a cuestiones básicas de su vida cotidiana, si hay presencia de autolesiones”.

Desde su experiencia, propuso observar alternativas que promuevan la socialización y el aprendizaje conjunto: “Entre que el adolescente esté encerrado con el celular todo el día, como vemos hoy muchos casos, a que salga a la vida, construya una máscara, estudie cómo funciona un animal o cómo se comporta y encima lo comparta con otras personas, prefiero esa opción”, manifestó.

En torno a los motivos de fondo, señaló: “Los adolescentes, en general, para construir su propia identidad, suelen identificarse con referentes adultos, con líderes, con algún cantante, con alguna persona que para ellos les transmita algo a nivel valores”. Para ciertos jóvenes, “buscan referentes que no son humanos porque perciben al mundo como hostil, por eso no pueden identificarse con seres humanos”.

Acompañar sin prejuicios y establecer límites claros dentro del hogar son claves recomendadas para las familias de jóvenes therians

A la hora de reflexionar sobre el origen, Rodríguez recordó que el fenómeno comenzó en Estados Unidos y que su difusión está vinculada al crecimiento de las plataformas digitales: “El fenómeno surgió en Estados Unidos y nos plantea desafíos”. Muchas personas que adoptan estos roles “están buscando un lugar en el mundo y encontraron esto como un recurso”, analizó al medio.

La psicóloga insistió en la importancia de acompañar, sin burlas ni actitudes de rechazo. “Tratar de acompañar con límites: bueno, respeto que hayas elegido esto, no me voy a burlar, no te lo voy a cuestionar, es algo que vos en este momento estás eligiendo, pero con límites”. Consideró prioritario mantener reglas claras dentro del hogar: “Cuando estás en casa, tenés que seguir cumpliendo con tus responsabilidades, tenés que seguir yendo a la escuela. En casa hay normas”.

