México

¿Qué propone la ‘Ley Therian’ que busca proteger a jóvenes de bullying?

La iniciativa plantea que escuelas, espacios públicos y privados adopten políticas inclusivas para reconocer y respetar las distintas formas de identidad juvenil

Guardar
La propuesta fue presentada por
La propuesta fue presentada por el abogado Mauricio Castillo Flores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de Nuevo León recibió la iniciativa de Ley de Protocolos de Convivencia y Protección de Estudiantes en Entornos Educativos, también conocida como ‘Ley Therian’.

La propuesta fue presentada por el abogado Mauricio Castillo Flores, quien planteó la urgencia de establecer normas claras y específicas que protegan a los jóvenes en un ámbito escolar.

Durante la presentación de la propuesta, Mauricio Castillo acudió acompañado de Luis, un joven de 28 años de edad que se identifica como un caballo, quien compartió que desde muy temprana edad comenzó a identificarse con un caballo.

Joven que se identifica como
Joven que se identifica como 'therian' EFE/Enric Fontcuberta

¿Qué propone la Ley Therian?

De acuerdo a las declaraciones del abogado Mauricio Castillo, la propuesta que será evaluada en el Congreso de Nuevo León, propone lo siguiente:

  • Establecer lineamientos para evitar violencia, discriminación u hostigamiento por identidad o expresión personal. Se busca que esto aplique tanto en escuelas públicas como privadas de Nuevo León.
  • Implementación de protocolos de convivencia y protección para estudiantes.
  • Creación de programas escolares que vigilen la integridad física de los alumnos.
  • Orientación a los maestros para saber cómo actuar en casos de riesgo.
  • Desarrollar protocolos de seguridad en las escuelas para prevenir situaciones de violencia, daños a terceros o bullying.
  • Brindar acompañamiento psicológico a jóvenes Therian.
EFE/Enric Fontcuberta
EFE/Enric Fontcuberta

¿Por qué legislar sobre los therians?

El abogado resaltó la importancia de legislar sobre el tema, considerando la situación actual en Nuevo León.

Explicó que existen al menos 100 jóvenes que se identifican dentro de la comunidad Therian, un grupo que experimenta una conexión profunda con ciertos animales y adopta comportamientos asociados a ellos.

Sin embargo, destacó que estos jóvenes enfrentan obstáculos para expresarse libremente, debido a que sufren hostigamiento y discriminación en diversos espacios, sobre todo escolares.

Un adolescente se muestra triste
Un adolescente se muestra triste y ansioso, sentado solo en un aula, rodeado de sus compañeros al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Añadió que la falta de protección legal agrava la situación, ya que no existen mecanismos claros que garanticen el respeto a la diversidad de expresiones e identidades no convencionales.

Luis, uno de los integrantes de la comunidad Therian, compartió su experiencia: “Yo desearía que nos ayudara la Ley porque me miran en la calle, me miran en mi casa, me tratan como un bicho raro”, expresó.

También realizó algunas demostraciones de sus relinchos, simulando el comportamiento de un caballo, como parte de su forma de identificarse.

Temas Relacionados

therian‘Ley Therian’Nuevo LeónCongresobullyingacosonoticias-mexico

Más Noticias

Sheinbaum reafirma defensa de la soberanía y de mexicanos en EEUU tras nuevos aranceles de Trump

La presidenta reiteró que Estados Unidos no sería lo que es hoy sin el trabajo de los migrantes mexicanos en ese país

Sheinbaum reafirma defensa de la

¿Sin planes este fin de semana? Estos son los centros de vacunación que están abiertos

La disposición de espacios facilita el acceso a la salud y brindar alternativas a quienes no pueden acudir durante la semana laboral

¿Sin planes este fin de

El operativo de rastreo en Cerro del Chiquihuite y Río de los Remedios finaliza sin resultados positivos

Grupos son apoyados por tecnología

El operativo de rastreo en

Willie Colón en CDMX: la vez que ofreció un concierto gratis en el Zócalo con Celso Piña y Eddie Santiago

Pese a la lluvia, los artistas ofrecieron un espectáculo lleno de sabor y el público bailó hasta caer la noche

Willie Colón en CDMX: la

Obrero se vuelve viral al ayudar a joven a cruzar la calle en excavadora para comprar tortillas

El momento quedó grabado en TikTok y desató miles de comentarios sobre el “México mágico”

Obrero se vuelve viral al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan prisión preventiva y fijan

Dan prisión preventiva y fijan nueva audiencia a dos presuntos extorsionadores del Mercado de Abastos en Mazatlán

Hallan otra cabeza humana en Hidalgo, la segunda en una semana

Asesinan a dos sujetos y abandonan sus cuerpos dentro de auto

Familiares aseguran que 8 de los 11 muertos en ataque de EU a presuntas “narcolanchas” eran de Nayarit

Un muerto y dos heridos por balacera en canchas de pádel de la Isla Musalá, en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Willie Colón en CDMX: la

Willie Colón en CDMX: la vez que ofreció un concierto gratis en el Zócalo con Celso Piña y Eddie Santiago

“Demasiado corazón”: el tema que Willie Colón hizo para una famosa telenovela mexicana

Freddy Ortega defiende a Maribel Guardia de Imelda Tuñón: “Es una dama, merece tranquilidad”

Shakira gratis en el Zócalo: ¿Quiénes podrían cantar con la estrella colombiana en CDMX?

Salma Hayek vuelve a su natal Veracruz vestida de jarocha y posa junto a Rocío Nahle

DEPORTES

NFL en México 2026: estos

NFL en México 2026: estos son todos los partidos que se han jugado en el país

Cabellera contra cabellera: CMLL hace oficial la guerra entre Ángel de Oro y Johnny Consejo

Yareli Acevedo lidera jornada dorada para mexico y firma doblete en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026

Raúl Jiménez ignora el paso perfecto de Chivas y deja mensaje claro: “El mejor equipo de México es el América”

Tuca Ferretti acepta que se equivocó con la portería de Cruz Azul durante su etapa como entrenador