¿Qué propone la ‘Ley Therian’ que busca proteger a jóvenes de bullying?

La propuesta fue presentada por el abogado Mauricio Castillo Flores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de Nuevo León recibió la iniciativa de Ley de Protocolos de Convivencia y Protección de Estudiantes en Entornos Educativos, también conocida como ‘Ley Therian’.

La propuesta fue presentada por el abogado Mauricio Castillo Flores, quien planteó la urgencia de establecer normas claras y específicas que protegan a los jóvenes en un ámbito escolar.

Durante la presentación de la propuesta, Mauricio Castillo acudió acompañado de Luis, un joven de 28 años de edad que se identifica como un caballo, quien compartió que desde muy temprana edad comenzó a identificarse con un caballo.

Joven que se identifica como 'therian' EFE/Enric Fontcuberta

¿Qué propone la Ley Therian?

De acuerdo a las declaraciones del abogado Mauricio Castillo, la propuesta que será evaluada en el Congreso de Nuevo León, propone lo siguiente:

Establecer lineamientos para evitar violencia, discriminación u hostigamiento por identidad o expresión personal. Se busca que esto aplique tanto en escuelas públicas como privadas de Nuevo León.

Implementación de protocolos de convivencia y protección para estudiantes .

Creación de programas escolares que vigilen la integridad física de los alumnos.

Orientación a los maestros para saber cómo actuar en casos de riesgo.

Desarrollar protocolos de seguridad en las escuelas para prevenir situaciones de violencia, daños a terceros o bullying.

Brindar acompañamiento psicológico a jóvenes Therian.

EFE/Enric Fontcuberta

¿Por qué legislar sobre los therians?

El abogado resaltó la importancia de legislar sobre el tema, considerando la situación actual en Nuevo León.

Explicó que existen al menos 100 jóvenes que se identifican dentro de la comunidad Therian, un grupo que experimenta una conexión profunda con ciertos animales y adopta comportamientos asociados a ellos.

Sin embargo, destacó que estos jóvenes enfrentan obstáculos para expresarse libremente, debido a que sufren hostigamiento y discriminación en diversos espacios, sobre todo escolares.

Un adolescente se muestra triste y ansioso, sentado solo en un aula, rodeado de sus compañeros al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Añadió que la falta de protección legal agrava la situación, ya que no existen mecanismos claros que garanticen el respeto a la diversidad de expresiones e identidades no convencionales.

Luis, uno de los integrantes de la comunidad Therian, compartió su experiencia: “Yo desearía que nos ayudara la Ley porque me miran en la calle, me miran en mi casa, me tratan como un bicho raro”, expresó.

También realizó algunas demostraciones de sus relinchos, simulando el comportamiento de un caballo, como parte de su forma de identificarse.