Captan a mujer echándole agua a un therian para ahuyentarlo

Una mujer mayor confronta a una persona en actitud de therian en la entrada de una dulcería, un momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales ((Especial))

Los therian se han vuelto el tema central de la mayoría de conversaciones por su peculiar forma de identificarse con un animal, ahora uno de ellos fue ahuyentado por agua.

Tal como si se tratara de un perro real, una mujer le aventó agua a un therian para alejarlo de su negocio aparentemente de birria.

En el video se pudo ver a un o una adolescente gateando calle arriba hacia el negocio, llevaba una máscara, short y playera negra.

Al verlo, la mujer del video decidió mojarlo con agua que llevaba en una palangana. Alrededor de la escena sólo hay personas que pasaron de largo.

Después de sentir el agua, el chico identificado como therian se alejó huyendo como si fuera un can.

Qué es un therian

La reciente aparición de jóvenes que se identifican como animales ha generado una oleada de comentarios y reacciones en redes sociales mexicanas.

Este fenómeno, conocido como therianthropy, se caracteriza por la adopción de conductas, accesorios y emociones asociadas a especies no humanas.

La tendencia, aunque más visible en Argentina, ha comenzado a ganar notoriedad en México tras la viralización de varios videos en plataformas como TikTok y YouTube.

Incluso hay reuniones en puerta para varias zonas del país.

¿Es lo mismo therian que furro?

A diferencia de lo que ocurre en la subcultura furry, la identificación therian no se reduce a un simple pasatiempo ni a la utilización de disfraces integrales.

Quienes se consideran therians experimentan una conexión espiritual, psicológica o simbólica con su “teriotipo” —el animal con el que se identifican—.

Esta vivencia, descrita como involuntaria y profunda, puede incluir rutinas físicas y comportamientos cotidianos inspirados en especies como lobos, gatos, zorros o perros.

Existen distintas formas de expresión e identidad dentro de las comunidades furro y therian (Jesús Avilés/Infobae México)

Entre las manifestaciones más reconocibles se encuentran los llamados quadrobics, movimientos y saltos en cuatro patas, y el uso de collares, colas y máscaras.

Estas prácticas suelen realizarse en espacios públicos, donde los jóvenes interactúan y refuerzan su sentido de pertenencia al grupo.

Redes sociales, viralización y controversia

La difusión de videos en redes ha sido clave para la visibilidad del movimiento.

Clips en los que adolescentes corren y se comportan como animales, principalmente en parques y plazas, han generado desde apoyo hasta burlas y desconcierto.

El caso de un therian que mordió a una niña en Buenos Aires, ampliamente cubierto por medios y redes, intensificó el debate público sobre los límites de estas prácticas y la percepción social de la identidad therian.

En México, aunque la comunidad aún no es tan numerosa ni estructurada, la circulación de memes, comentarios y dudas refleja la creciente curiosidad y polarización ante este fenómeno.

Un ejemplo reciente proviene del Centro de Lima, donde se grabó lo que muchos usuarios señalaron como el “primer caso visible” de un therian en Perú.

Qué significa therian

México tendría su primera reunión therian en Ciudad Universitaria de la UNAM ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO. COM//Infobae Argentina

El término “therian” deriva de la palabra inglesa “therianthropy”, que fusiona raíces griegas para “bestia” y “ser humano”.

Esta idea, aunque presente en relatos mitológicos antiguos, tomó forma moderna en la década de los noventa gracias a comunidades digitales que permitieron el intercambio de experiencias y la creación de un lenguaje propio.