España

Juan Gabriel Rescalvo, psicólogo: “Los pequeños pasos hacen mucho, 10 minutos al día sin móvil son 60 horas al año”

Dedicar breves momentos diarios a caminar, leer o formarse puede transformar la salud, el bienestar y el desarrollo personal a largo plazo

Juan Gabriel Rescalvo, psicólogo
Juan Gabriel Rescalvo, psicólogo, habla sobre el impacto de los pequeños hábitos (Composición Infobae)

Los pequeños cambios en la rutina diaria suelen subestimarse, pero para muchos especialistas representan la base de una transformación sostenible. En una sociedad marcada por el ritmo acelerado y la sobrecarga de estímulos, la atención a los hábitos cotidianos puede convertirse en una herramienta fundamental para el bienestar y el crecimiento personal.

Este enfoque cobra especial relevancia ante la búsqueda constante de fórmulas rápidas para mejorar la calidad de vida, cuando en realidad, como señalan los expertos, los resultados más consistentes provienen de decisiones simples y repetidas día tras día. Estas pequeñas acciones diarias, que a menudo pasan desapercibidas, pueden acumularse y derivar en cambios mucho más profundos de lo que se suele imaginar.

La convicción de que los hábitos diarios pueden transformar la vida impulsa el enfoque de Juan Gabriel Rescalvo. El psicólogo destaca en su TikTok (@juanrescalvopsicologo) cómo las decisiones aparentemente pequeñas suman logros significativos, asegurando: “Los pequeños pasos crean grandes resultados”.

El valor oculto de gestionar mejor los minutos diarios

Entre sus ejemplos, hace hincapié en la diferencia tangible que puede marcar mirar diez minutos menos el móvil cada día, ya que eso se traduce en “sesenta horas más al año para ti”. Según Rescalvo, la clave está en observar con detenimiento cómo se distribuye el tiempo en las actividades cotidianas, identificando oportunidades para introducir mejoras sin grandes esfuerzos adicionales.

Rescalvo invita a considerar ese tiempo extra como una oportunidad para el desarrollo personal o profesional. De acuerdo con su visión, emplear esas sesenta horas en formación permite, según sus palabras, “hacer un curso de sesenta horas, quizás conseguir un mejor trabajo y un mejor salario”.

En la imagen de archivo,
En la imagen de archivo, una chica consulta su teléfono móvil. EFE/ J.M. García

Este tipo de ajustes, según él, no requiere cambios drásticos ni sacrificios complejos, sino una gestión más consciente del tiempo disponible. “A menudo, las personas subestiman el potencial de los minutos que parecen insignificantes, pero al sumarlos logran avances que habrían parecido inalcanzables de otra manera”, afirma el experto.

Mientras tanto, también enfatiza el impacto positivo en la salud al incorporar pequeños cambios en la rutina diaria: “Reservar diez minutos al día para caminar son trescientos sesenta y cinco kilómetros caminados al año”.

Esta acumulación, que puede parecer mínima al principio, representa una mejora significativa en el estado físico y en la prevención de enfermedades asociadas al sedentarismo. Pequeños gestos, como optar por las escaleras en vez del ascensor o realizar breves paseos, pueden generar beneficios adicionales a largo plazo.

Pequeñas rutinas que potencian la energía y el bienestar

El psicólogo advierte que sumar esos trescientos sesenta y cinco kilómetros al año puede tener repercusiones directas en el bienestar: “quizás son menos visitas médicas y tener más energías, lo que al final puede llevar a tener más tiempo para ti y más vitalidad”.

Además, destaca los beneficios de la lectura en periodos breves y regulares; “leer diez minutos cada día es leer doce libros al año”, apunta, subrayando el valor de esos doce libros para inspirar, aportar conocimiento, entretener y relajar.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Este hábito, además de estimular la mente, fomenta la creatividad y la capacidad de concentración, cualidades fundamentales en el entorno actual. La lectura cotidiana, además, puede convertirse en un refugio frente al estrés y una vía para fortalecer la salud mental.

Como resumen de su planteamiento, Rescalvo sugiere una estrategia basada en la organización personal: recomienda “reservar un momento para ello”, advirtiendo que “si no lo reservas, no lo vas a hacer. Es la clave y lo vas a notar mucho”. El psicólogo concluye su reflexión preguntando: “¿No te parece una revolución superpoderosa para ti?”

