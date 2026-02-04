España

Juan Rescalvo, psicólogo: “La forma más potente de volverte una persona disciplinada no es con fuerza de voluntad, es cambiando lo que piensas sobre ti”

El diálogo interno negativo, motivado muchas veces por una autoexigencia excesiva, puede llevar a creencias limitantes


Un diálogo interno negativo puede provocar creencias limitantes, que nos impiden avanzar hacia nuestros objetivos. (Freepik)

La autoexigencia se ha convertido en uno de los grandes rasgos de esta época. En una sociedad que premia la productividad constante, descansar parece un lujo y no cumplir con todas las expectativas (autoimpuestas o ajenas) se vive casi como un fracaso personal. El resultado es una sensación permanente de estar llegando tarde a todo, de no hacer nunca lo suficiente.

A ese malestar contribuye un diálogo interno que rara vez es amable. Muchas personas se hablan con dureza, se etiquetan como perezosas, inconstantes o incapaces, y convierten cada intento fallido en una prueba más de su supuesta falta de disciplina. Pensamientos que se repiten, se enquistan y terminan moldeando la manera en la que uno se percibe a sí mismo.

Las creencias limitantes actúan entonces como una frontera invisible. No siempre responden a la realidad objetiva, pero sí condicionan los comportamientos. Cuando alguien cree que “no sirve para esto” o que “es así y no puede cambiar”, la posibilidad de transformación se vuelve remota. La mente, acostumbrada a esas narrativas, tiende a confirmar lo que ya da por hecho, cerrando el círculo del autosabotaje.


La autopercepción influye en la disciplina. (Freepik)

En este contexto, el psicólogo Juan Rescalvo pone el foco en un aspecto clave que suele pasarse por alto cuando se habla de hábitos y disciplina: la identidad. “La forma más potente de volverte una persona disciplinada no es con fuerza de voluntad, es cambiando lo que piensas sobre ti”, explica en uno de sus vídeos de TikTok (@juanrescalvopsicologo). Para Rescalvo, el problema no está tanto en el esfuerzo puntual como en la imagen interna que cada uno sostiene de sí mismo.

Esa autopercepción funciona como un guion silencioso. “Mientras no te sientas deportista, será difícil que hagas deporte. Mientras no te sientas lector, será difícil que leas. Sin embargo, cuando te sientes deportista y lector, haces deporte y lees naturalmente”, ejemplifica. La conducta no surge de la nada, sino de una coherencia interna entre lo que uno cree ser y lo que hace.

“Tu mente, tiende a hacer aquello para lo que está programada”, añade. Por eso, cuando la identidad está construida sobre etiquetas negativas, los comportamientos suelen alinearse con ellas. “Si tu autopercepción es de vago, tus comportamientos tenderán a ser coherentes con esa percepción”. No porque exista una incapacidad real, sino porque el relato interno marca el límite.

Cuestionar y desafiar las creencias

Cambiar esa percepción no es inmediato, pero tampoco imposible. Rescalvo propone dos caminos para empezar a desmontar esas creencias arraigadas. El primero pasa por el cuestionamiento de las creencias. “Quizá eres responsable, pero piensas que eres vago porque no haces tantas cosas como quisieras”. En ese punto, el psicólogo invita a un ejercicio de perspectiva. “Puedes analizar qué pensarías tú de otra persona que hiciera las mismas tareas que tú. Si no piensas que la otra persona es vaga haciendo lo mismo que tú, tu problema no es de pereza ni de disciplina, es de autoexigencia excesiva”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

El segundo camino implica ir un paso más allá y poner a prueba esas creencias. “Desafía tus creencias”. A veces, la baja productividad tiene menos que ver con los límites reales y más con los límites asumidos. “Quizá haces pocas tareas, objetivamente hablando, porque piensas que no puedes más, que eres vago y los vagos no dan para más, y que debes seguir así toda la vida”.

El peso de esa etiqueta puede ser muy grande, “te puede destrozar”. Frente a ello, Rescalvo plantea una pregunta que abre la puerta al cambio. “¿Qué pasaría si un día decides romper esa regla que te dices?”. No se trata de una transformación radical, sino de pequeños actos que cuestionen la narrativa previa. “¿Si pruebas a ser más productivo, a superar esos límites que te has autoimpuesto, a autoetiquetarte como una persona resolutiva?”.

