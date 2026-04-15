El discreto plan de la infanta Sofía en Madrid antes de regresar a Portugal: el emotivo reencuentro con sus amigas del colegio

La infanta Sofía en una imagen de archivo (Europa Press)

La infanta Sofía ha retomado su rutina académica en Lisboa tras disfrutar de unos días de descanso coincidiendo con las vacaciones de Spring Break y la Semana Santa en España. La hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia regresó este domingo a la capital portuguesa para reincorporarse a sus estudios en el Forward College, institución privada adscrita a la Universidad de Londres, donde cursa el primer año del grado en Ciencias Políticas y Relaciones Institucionales.

Su estancia en España se prolongó durante más de una semana, un periodo en el que pudo reunirse con su familia más cercana. Además de compartir tiempo con sus padres, también coincidió con su hermana, la princesa Leonor de Borbón, quien continúa su formación militar en la Academia General del Aire, en Murcia. Este reencuentro familiar tuvo lugar en un contexto marcado por las celebraciones religiosas, en las que la familia real participó asistiendo a la procesión del Viernes Santo en el madrileño barrio de Carabanchel.

La infanta Sofía en Lisboa (FRANCISCO GOMEZ / Europa Press)

Más allá de los compromisos familiares, la infanta Sofía también aprovechó este paréntesis académico para reconectar con su círculo más íntimo. Según publicó la revista Diez Minutos, la joven mantuvo un encuentro con varias amigas de su etapa escolar en el Colegio Santa María de los Rosales, el mismo centro educativo en el que cursó sus estudios junto a su hermana mayor. La cita no solo sirvió para reencontrarse con sus compañeras de infancia, sino también para visitar a antiguos profesores con los que mantiene el contacto.

El emotivo reencuentro de la infanta Sofía con sus amigas del colegio

Durante este encuentro, Sofía compartió tiempo con dos amigas en un ambiente distendido y cercano. A pesar de los cambios que han marcado sus vidas en los últimos años —entre ellos, su traslado al extranjero y el inicio de la etapa universitaria—, las tres jóvenes mostraron una complicidad intacta. Antes de acceder al colegio, tuvieron que esperar unos minutos a que se abrieran las puertas del centro educativo. Fue entonces cuando la infanta, en un gesto espontáneo, se asomó por los cristales para observar el interior, provocando la risa de sus acompañantes.

La Infanta Sofía, la Princesa Leonor, la Reina Letizia y el Rey Felipe a su llegada al Palacio El Pardo, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Antonio Gutiérrez / Europa Press).

Una vez dentro, permanecieron varias horas en el edificio, en las que, previsiblemente, aprovecharon para ponerse al día sobre sus respectivas experiencias y recordar anécdotas de su etapa escolar. Al salir, lo hicieron con visibles muestras de alegría, reflejadas en sus sonrisas, en lo que parecía haber sido una jornada cargada de recuerdos y complicidad.

En un entorno alejado del foco institucional, la infanta Sofía, que cumplirá 19 años a finales de mes, se mostró natural, relajada y muy integrada en su grupo de amigas. Para la ocasión, optó por un estilismo sencillo e informal compuesto por pantalón vaquero, jersey de punto en color granate, melena suelta y gafas de sol.

La infanta Sofía en el posado por su 18 cumpleaños. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)

Actualmente, la hija menor de los reyes se encuentra inmersa en el tercer trimestre de su curso universitario en Portugal. De cara al próximo año académico, está previsto que continúe su formación en París, dentro del programa itinerante del Forward College. Este modelo educativo tiene como objetivo que los estudiantes adquieran una visión internacional a través de la experiencia en diferentes ciudades europeas, fomentando el conocimiento de diversas culturas, idiomas y entornos profesionales.

En las próximas semanas, Sofía deberá afrontar los exámenes finales del curso, en los que tendrá que demostrar los conocimientos adquiridos durante el año. Para apoyar el desarrollo de sus estudiantes, el Forward College implementa un sistema de coaching 360º, mediante el cual los alumnos evalúan su progreso en distintas áreas, como habilidades cognitivas, sociales, emocionales y prácticas. Este proceso incluye también la retroalimentación de tutores y compañeros, permitiendo a los estudiantes analizar sus resultados y establecer objetivos de mejora.

El centro educativo ha incorporado además el uso de la inteligencia artificial como parte de su metodología formativa, destacando que esta tecnología está transformando la educación, el empleo y la sociedad “a un ritmo sin precedentes”. Por ello, los alumnos, incluida la infanta, deben emplear herramientas de IA en sus tareas académicas “con el fin de desarrollar una sólida alfabetización en IA”. No obstante, su uso está restringido durante las evaluaciones presenciales supervisadas, que cuentan con sistemas de vigilancia de última generación.