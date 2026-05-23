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La boda de Marta García, sobrina de Ana Obregón y Carlos Sainz, en la que se ha echado en falta a Aless Lequio: “Era de sus primas favoritas”

Ana Obregón ha recordado a su hijo a las puertas de la iglesia y ha admitido que tiene “sentimientos encontrados” por el evento familiar

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La boda de Marta García, sobrina de Ana Obregón y Carlos Sainz, en la que se ha echado en falta a Aless Lequio (Instagram / Europa Press)
La boda de Marta García, sobrina de Ana Obregón y Carlos Sainz, en la que se ha echado en falta a Aless Lequio (Instagram / Europa Press)

El 23 de mayo, la celebración de la boda de Marta García Obregón, sobrina de Ana Obregón y Carlos Sainz, ha congregado de nuevo a dos de las familias más reconocidas del panorama social español en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia). A pesar de la alegría generalizada, la ausencia de Aless Lequio, primo de la novia y fallecido en 2020, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos del evento.

La boda entre Marta García Obregón, hija de Juancho García Obregón y Marta Vázquez de Castro, y su pareja Iago Álvarez Navarro ha reunido a los García Obregón y los Vázquez de Castro en un enclave con fuerte carga sentimental para la familia. Carlos Sainz, tío de la novia, no ha asistido por encontrarse en Canadá compitiendo en el Gran Premio durante este fin de semana, mientras que otros familiares y amigos han acompañado a la pareja durante la jornada en Segovia.

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Durante la llegada de los invitados a la iglesia, Ana Obregón ha acaparado la atención con un vestido en azul celeste firmado por Alejandro de Miguel. La actriz ha mostrado felicidad por el enlace de su sobrina, deteniéndose a saludar y compartir impresiones. Sin embargo, la mención de su hijo Aless Lequio ha dado pie a un instante de emoción, derrumbándose al recordar públicamente que “Martita era una de las primas favoritas de Aless”, confirmando que confesando estar viviendo el día entre “sentimientos encontrados”, ya que a su hijo “le hubiera encantado” estar presente en este enlace.

Ana Obregón en la boda de su sobrina, Marta García Obregón (Instagram)
Ana Obregón en la boda de su sobrina, Marta García Obregón (Instagram)

La boda de Marta García Obregón

El entorno elegido por Marta García Obregón y Iago Álvarez para su boda ha sido el majestuoso Palacio Real de La Granja. La novia, alejada normalmente del foco mediático y de carácter discreto, ha llegado acompañada de su padre y padrino, Juancho García Obregón, en un coche de corte clásico. Marta lucía un vestido con corpiño estructurado y falda de gran caída, junto a una mantilla y un ramo en tonos blancos y salmón. Iago Álvarez, por su parte, ha estado acompañado por la madrina, su hermana, que ha optado por un vestido buganvilla que contrastaba con el chaqué gris del novio.

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Entre los asistentes se han contado también Celia García Obregón, con un vestido fucsia y mantón, y Javier García Obregón junto a su esposa María Thevenet, así como Javier García Obregón Lago y Eugenia Gil Muñoz, quienes recientemente han sido padres. Reyes Vázquez de Castro, madre de la novia, ha estado acompañada por su hermana y por familiares directos de Carlos Sainz. Al término de la ceremonia religiosa, los recién casados han sellado su unión con un beso y lluvia de pétalos a la salida de la iglesia, en presencia de los invitados.

Ana Obregón en la boda de su sobrina, Marta García Obregón (Instagram)
Ana Obregón en la boda de su sobrina, Marta García Obregón (Instagram)

En cuanto a las ausencias, Carlos Sainz Jr. no ha podido desplazarse a España por motivos profesionales. Su presencia familiar se ha visto representada por Reyes Vázquez de Castro y su familia. Uno de los detalles singulares de la boda ha sido la ausencia de lista tradicional de obsequios: la pareja ha solicitado una recaudación destinada a financiar su luna de miel por Japón, donde disfrutarán de experiencias como visitas a Disney Tokio y circuitos termales, privilegiando vivencias frente a regalos materiales.

El año familiar de Ana Obregón

La celebración del matrimonio de Marta García Obregón ha marcado un punto álgido en un año que ha supuesto una sucesión de alegrías para la familia, según ha documentado el medio fuente. Solo en 2026, los García Obregón han recibido dos nuevos miembros: a principios de año, el nacimiento del hijo de Juancho García Obregón, y en marzo, el de Javier García Obregón Lago y Eugenia Gil Muñoz, que ha convertido en abuela por primera vez a Paloma Lago. Estos nacimientos han dejado a Anita, la hija de Ana Obregón nacida en marzo de 2023, lejos de ser la benjamina del clan.

Entrevista a Ana Obregón.

La de Marta es la tercera gran boda en la familia en apenas unos años, tras las de sus hermanos Juancho y Javier celebradas en 2024. Esta sucesión de eventos ha fortalecido los lazos intergeneracionales de los García Obregón, que en esta ocasión han remarcado la memoria de Aless Lequio como parte inseparable del sentimiento colectivo, tal como ha expresado Ana Obregón ante los medios antes de entrar a la iglesia.

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