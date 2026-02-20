Gerardo Pisarello se impone a Bob Pop en las primarias de BComú y será el candidato a la alcaldía de Barcelona junto a Carol Recio

El secretario primero del Congreso de los Diputados ha conseguido un 68,6% de los votos en las primarias internas (Diego Radamés - Europa Press)

Gerardo Pisarello ha sido elegido para liderar la candidatura de Barcelona en Comú en las próximas elecciones municipales de 2027. El diputado de Sumar y portavoz de los Comuns en el Congreso ha conseguido el 68,6% de los votos en las primarias internas, un total de 1.046 papeletas de las 1.525 emitidas.

La votación se ha celebrado durante la última semana y la ratificación oficial de los resultados llegará el lunes. Junto a Pisarello, la militancia ha respaldado a Carol Recio, concejala en el Ayuntamiento de Barcelona, que ocupará el segundo lugar de la lista tras concurrir junto a él.

Tándem Pisarello-Recio para la candidatura de BComú

La elección del tándem Pisarello-Recio supone una apuesta por la experiencia en gobernanza municipal. Pisarello, nacido en Argentina, formó parte del grupo fundador del partido en 2015 y ocupó la tenencia de alcaldía en el primer mandato de Barcelona en Comú al frente del Ayuntamiento. Tras esa etapa, pasó al Congreso de los Diputados, donde ejerce como secretario primero de la Mesa y mantiene su escaño por la circunscripción de Barcelona.

El respaldo a Pisarello ha llegado también desde figuras relevantes del espacio político, como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la líder en el Parlament, Jéssica Albiach, o el eurodiputado Jaume Asens. En el proceso, el escritor y periodista Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop, ha obtenido el 27% de los votos, con 412 papeletas. El censo del partido supera las 9.000 personas, aunque la participación en las primarias se ha situado en 1.525 militantes.

El relevo en la candidatura se produce tras la retirada de Ada Colau de la primera línea política, así como la de su sucesora Janet Sanz en el Ayuntamiento. Este contexto ha obligado a los Comuns a redefinir su estrategia y liderazgo para las próximas elecciones. El objetivo es recuperar el espacio electoral perdido en 2023, cuando el partido cedió la alcaldía al socialista Jaume Collboni. Las proyecciones internas anticipan una posible caída del 42% en el respaldo electoral respecto a los anteriores comicios, una tendencia que la formación aspira a revertir con la nueva candidatura.

La novedad en la configuración de la lista es el formato tándem, que refleja la apuesta de los Comuns por la paridad y la representación equilibrada. En las próximas semanas, Pisarello y Recio tendrán que definir los primeros cinco puestos de la candidatura. El lunes comparecerán ante los medios junto a la ejecutiva del partido y representantes destacados para formalizar su proclamación y presentar las líneas generales del proyecto, comenzando así la campaña de cara a las municipales de 2027.

La continuidad de Pisarello en el Congreso añade otra variable a la ecuación. En caso de dejar su escaño antes de 2027, la siguiente en la lista sería María Pozuelo, actual líder de Podem Catalunya. Este movimiento podría alterar la representación parlamentaria de los Comuns y permitir a los morados formar grupo propio, al alcanzar el mínimo de cinco diputados requerido.

Bob Pop - Roberto Enríquez - ha obtenido un 27% de los votos en las primarias internas de BComú, con 412 papeletas (Europa Press)

Bob Pop consigue 412 votos, un 27%

Durante el proceso, la candidatura alternativa de Bob Pop ha buscado un tono propio. El periodista y activista LGTBI insistía en que su candidatura “no es ninguna broma”. En sus intervenciones, afirmaba que no quiere limitarse a ser un entretenimiento en los mítines, sino que aspira al principal espacio de poder del partido, el Ayuntamiento de Barcelona.

Sobre su rival, decía: “Gerardo es un tío brillante, pero nada tiene que ver conmigo, él trabaja con la ficción y yo con la realidad”. También ha expresado su preocupación por la situación política, afirmando que algunos compañeros “están esperando a que llegue la ultraderecha, arrase, y después veremos cómo lo arreglamos”.

La dirección del partido, por su parte, ha mostrado su respaldo explícito a Pisarello durante todo el proceso. La presidenta del grupo municipal, Gemma Tarafa, ha asegurado: “Gerardo Pisarello es el mejor candidato; mi apoyo es y será total”, y ha añadido: “Trabajaremos para que Pisarello sea el candidato”, al referirse a las posibles candidaturas alternativas.