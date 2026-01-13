Espana agencias

Bob Pop presentará este sábado su candidatura a las primarias de En Comú para la Alcaldía de de Barcelona

El escritor Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop, confirmará este sábado en el Centre Cívic Barceloneta su intención de liderar a los Comuns, tras convertirse en el segundo aspirante junto a Gerardo Pisarello en las internas de BComú

El escritor y periodista Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop, ha formalizado su aspiración a encabezar la candidatura de En Comú para la alcaldía de Barcelona, uniéndose a Gerardo Pisarello como uno de los postulantes en las internas del partido. Según consignó Europa Press, Enríquez anunció este martes en una publicación en Instagram que su candidatura será presentada oficialmente este sábado a las 12:00 en el Centre Cívic Barceloneta, donde detallará las principales líneas de su proyecto y convocó a la ciudadanía a participar del acto.

Enríquez explicó en su mensaje que su propuesta pretende “sumar a mucha más gente” con el objetivo de construir una ciudad inclusiva, apelando a la pluralidad y participación social. Europa Press recogió el mensaje publicado por el escritor, en el que declaró: “Cuantas más seamos, más sentido tendrá todo esto”. Tras este anuncio, el escritor se convierte en el segundo aspirante confirmado para las elecciones primarias de BComú, junto al diputado en el Congreso Gerardo Pisarello, quien había hecho pública su intención de competir por la nominación el pasado mes de diciembre.

El medio Europa Press detalló que la presentación de Bob Pop tendrá lugar pocos días después de la primera reunión de la nueva dirección de los Comunes en Barcelona. Durante este mes está previsto que se inicie formalmente el proceso interno de selección, en el que tanto Enríquez como Pisarello deberán presentar sus candidaturas en ‘tándem’ acompañados de una cocandidata mujer, conforme a las normas de paridad del partido.

El proceso de primarias en BComú se realiza en un contexto en el que la formación busca renovar su liderazgo y definir la hoja de ruta para las próximas elecciones municipales. Europa Press reportó que la nueva dirección del partido se reunió la semana pasada, abriendo así el calendario para el proceso de candidatura y selección interna. La convocatoria a la ciudadanía para asistir al acto del sábado, reiterada por Enríquez en redes sociales, refleja la intención de sumar apoyos y abrir el espacio a la colaboración de diversos sectores.

Además, la aparición de dos candidaturas relevantes en la contienda interna sitúa la atención en la posible reconfiguración del liderazgo dentro de BComú. Pisarello, quien ha tenido un destacado papel en la política municipal y nacional, será uno de los principales contendientes junto a Bob Pop, escritor y activista reconocido por su trabajo en el ámbito cultural y comunicativo. Según remarcó Europa Press, ambos candidatos deberán definir sus equipos y proyectos, en cumplimiento de las reglas de paridad exigidas por la formación.

La elección de cocandidatas mujeres para conformar los tándems de las listas responde a la estrategia de BComú de mantener una dirección paritaria, reiterando el compromiso de la organización con la igualdad de género en los espacios de decisión política. El proceso interno de BComú encuentra a la organización en fase de reorganización y apertura a caras nuevas, en medio de un contexto político en el que los partidos de izquierda exploran nuevas fórmulas para afianzar sus posiciones de cara a futuras elecciones locales.

Enríquez, en su mensaje, subrayó la importancia de ampliar la base social del proyecto político y apostó por una ciudad “para todo el mundo”. Europa Press confirmó que el acto de presentación será abierto a todo el público interesado y servirá para dar a conocer las principales líneas del proyecto de Enríquez, así como para interactuar directamente con las personas asistentes.

Con estas nuevas candidaturas, BComú encara una etapa decisiva en la configuración de su liderazgo, la construcción de equipos y la elaboración de propuestas de cara a la disputa por la alcaldía de Barcelona. El desarrollo de las primarias y la presentación de los diferentes proyectos marcarán el rumbo de la agrupación en los próximos meses, en un contexto de participación y apertura promovida por los actuales aspirantes.

