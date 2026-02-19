Espana agencias

Colau descarta la idea de Rufián de renuncias electorales: Comuns nunca le pediría a ERC no presentarse por Barcelona

Ada Colau respalda la unión progresista ante la derecha, aunque rechaza fórmulas que excluyan a partidos como ERC, insistiendo en que la cooperación debe basarse en el respeto y el reconocimiento de todas las formaciones en el escenario político catalán

En sus más recientes declaraciones, Ada Colau remarcó que para avanzar en la cooperación electoral progresista, es imprescindible que todas las formaciones políticas se sientan reconocidas y respetadas, sin exclusiones. Con estas consideraciones, Colau se distancia de propuestas que sugieren acuerdos de renuncia electoral entre partidos, subrayando la relevancia de la pluralidad para el futuro del espacio de la izquierda en Cataluña. Esta posición se hizo pública tras la sugerencia del portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, sobre posibles acuerdos entre fuerzas para favorecer a la candidatura con más opciones, informó Europa Press.

De acuerdo con lo publicado por este medio, la exalcaldesa de Barcelona respaldó el debate en torno a la necesidad de fórmulas unitarias que permitan a la izquierda superar a las fuerzas de derecha en los próximos comicios. No obstante, rechazó de forma categórica el modelo de renuncias electorales citado por Rufián, quien propuso que los partidos se pongan de acuerdo para primar la lista con mayor posibilidad de éxito. Colau puntualizó que los Comunes nunca solicitarían a ERC dejar de presentar candidatura en Barcelona, remarcando que ese tipo de demandas quedan fuera de su planteamiento político.

Colau expresó que resulta significativo que Rufián hiciera referencia a ciudades como Sevilla y Valencia al abordar la posibilidad de pactos electorales, pero omitiera el caso de Barcelona. Según señaló la exalcaldesa, esto refleja que ERC enfrenta retos particulares en esta provincia después de que este partido quedara por detrás de la candidatura de Comunes Sumar durante las elecciones generales del año 2023. Según detalló Europa Press, Colau aseguró: “No se nos ha ocurrido decirle a Esquerra que tienes que desaparecer y no presentarte. No le diríamos nunca eso a Esquerra, porque efectivamente todo el mundo es necesario y cuando decimos que todo el mundo es necesario lo decimos de verdad”.

La posición de Ada Colau pone énfasis en la inclusión de todas las fuerzas políticas del ámbito progresista, y no en la eliminación de opciones por cuestiones estratégicas. Matizó que la prioridad consiste en construir una alternativa que todos puedan reconocer como propia, tanto en lo político como en lo social. En opinión de Colau, cualquier fórmula para reforzar la izquierda debe acordarse garantizando que ninguna formación quede excluida ni pierda visibilidad, según expresó durante su intervención en La 1 de TVE, también reseñada por Europa Press.

Colau también valoró la “valentía” del portavoz de ERC por abrir el debate acerca del futuro de la izquierda en el mismo acto en el que participó junto a Emilio Delgado, dirigente de Más Madrid. En ese evento, Rufián planteó la pregunta de si tiene sentido que “14 izquierdas” concurran por una misma circunscripción para competir por escasos escaños, según recogió Europa Press. No obstante, aunque compartió el diagnóstico de Rufián sobre la necesidad de impedir que la fragmentación beneficie a la extrema derecha, la líder de los Comunes insistió en que el enfoque debe estar puesto en ambiciones renovadas y no en acuerdos que recorten la pluralidad política.

A lo largo de su intervención, Colau insistió en la necesidad de “ganar” y de no resignarse ante el retroceso electoral, resumiendo que “nos va la vida en ello y de acuerdo en que no se pierda un voto”. Reconoció, además, que la cuestión de la unidad no debe abordarse como un simple remedio para la división electoral, sino como una oportunidad de relanzar un espacio políticamente erosionado por el paso de distintos partidos por los gobiernos, tal como relató Europa Press.

A la espera de los próximos movimientos y debates dentro del panorama progresista, las declaraciones de Ada Colau muestran una apuesta por la cooperación basada en el reconocimiento y el respeto entre organizaciones, y no en exclusiones impuestas para facilitar la acumulación de apoyos bajo listas únicas. Tal como evidenció Europa Press, este planteamiento responde tanto a la coyuntura política actual como a la trayectoria previa de las fuerzas en competencia, especialmente en circunscripciones donde la correlación de fuerzas se ha modificado en los últimos procesos electorales.

