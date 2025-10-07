España

Quién es Bob Pop, la nueva ilusión de los Comuns: su larga carrera en los medios, su enfermedad y su sueño de llegar a la alcaldía de Barcelona

El analista de televisión confesó este lunes, 6 de octubre, que le gustaría postularse como candidato a la alcaldía de Barcelona

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
Bob Pop, en 'La familia
Bob Pop, en 'La familia de la tele'. (RTVE)

El escritor, guionista y analista social Roberto Enríquez Higueras —más conocido por su nombre artístico, Bob Pop— ha sacudido el panorama político catalán al dejar entrever que podría postularse como candidato a la alcaldía de Barcelona por Barcelona en Comú. En una entrevista con su programa de cabecera, Hoy por Hoy de la Cadena SER, el comunicador aseguró que estaría dispuesto a participar en las primarias del partido: “A mí me encantaría estar en una alcaldía con Ada (Colau). Pero si Ada no está, ¿por qué no voy yo y me presento? Yo me someto a todos los procesos participativos de la organización, tanto internos como externos. Me pongo en manos delos Comuns, de las primarias y de todo”.

Sus declaraciones han despertado interés tanto dentro de la formación como entre los ciudadanos. No sería la primera vez que el madrileño figura en una lista electoral de los Comuns: en 2023 ocupó simbólicamente el último puesto de la candidatura encabezada por Colau, como muestra de respaldo a su proyecto político. Sin embargo, esta vez su nombre suena con más fuerza, justo cuando el partido busca un relevo tras la retirada de Janet Sanz y la consolidación del socialista Jaume Collboni en el poder municipal. Pero, ¿quién es realmente Bob Pop?

Nacido en Madrid en 1971, Bob Pop se ha labrado una sólida trayectoria en radio, literatura y televisión; y, gracias a ello, es crítico de la pequeña pantalla. Fue colaborador de Late Motiv, con Andreu Buenafuente, donde se ganó el cariño del público por su mirada crítica, irónica y profundamente humana. En 2010 publicó su primera novela: Mansos, y, actualmente, colabora en el programa de Àngels Barceló de La SER, aunque también ha participado en Buenismo Bien, y en programas de La Sexta, donde ha analizado la actualidad desde una perspectiva feminista, LGTBIQ+ y de justicia social.

En 2021 escribió y protagonizó la serie Maricón Perdido, una ficción inspirada en su propia vida, en la que relató con honestidad su adolescencia, su identidad y su camino hacia la aceptación personal. La obra fue aclamada por la crítica por su valentía y sensibilidad, convirtiéndose en un referente de la representación LGTBI en la televisión española.

Una vida marcada por la enfermedad y la superación

En 2019, Bob Pop reveló públicamente que padecía esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica degenerativa que le fue diagnosticada muchos años antes, cuando apenas rozaba los treinta. Desde entonces, su movilidad se ha visto reducida, y actualmente se desplaza en silla de ruedas.

Sin embargo, lejos de esconder su condición, ha hecho de ella una herramienta para visibilizar la discapacidad y promover la empatía. En su paso por Late Motiv, habló abiertamente sobre la esclerosis con una mezcla de humor y realismo que conmovió a la audiencia. “Yo hablo de la enfermedad con cierta serenidad, e incluso con humor, pero no puedo exigírselo a los demás. También entiendo que en otras circunstancias alguien en mi situación quiera quemarlo todo y llevar lanzallamas adosadas a la silla de ruedas”, confesó a elDiario.es en una entrevista.

Bob Pop y Andreu Buenafuente
Bob Pop y Andreu Buenafuente en 'Late Motiv' (MOVISTAR PLUS+).

Su testimonio ha inspirado a miles de personas, demostrando que la vulnerabilidad no es incompatible con la fortaleza. Y ahora, ese mismo espíritu lo impulsa hacia la política, con una perspectiva que muchos consideran necesaria: la de alguien que ha vivido en carne propia las limitaciones, la burocracia y la falta de accesibilidad urbana.

Aunque su carrera no ha estado exenta de controversias. En 2022, protagonizó el programa de TV3 Bob in Translation, donde aprendía catalán entre conversaciones con personajes del colectivo LGTBI. Algunos espectadores lo criticaron por “banalizar” el aprendizaje de la lengua, a lo que él respondió con ironía: “No aprenderé catalán hasta que no lo monetice. ¿Hay algo más catalán que monetizar cualquier cosa?”.

Temas Relacionados

Política EspañaComunsFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de Eurojackpot

Como cada martes, aquí están los ganadores del sorteo de Eurojackpot dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Jugada ganadora y resultado del

Coches ‘low cost’ que son una buena inversión, según un experto

Modelos entre 4.000 y 6.000 euros que combinan disfrute, estilo y potencial de inversión

Coches ‘low cost’ que son

La única mención del príncipe Guillermo a su hermano Harry en su entrevista televisiva: “Habla de él en pasado”

La prensa británica sigue analizando la entrevista que el primogénito del rey Carlos III ha concedido a Eugene Levy en el programa ‘The reluctant traveler’

La única mención del príncipe

Un leopardo se cuela en un hotel de Indonesia: “Empezó a gruñir”

El leopardo apareció merodeando un apartamento del segundo piso

Un leopardo se cuela en

Comprobar Euromillones 7 de octubre: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar Euromillones 7 de octubre:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Coches ‘low cost’ que son

Coches ‘low cost’ que son una buena inversión, según un experto

El Tribunal Supremo niega a un apátrida nacido en Barcelona la recuperación de la nacionalidad española, pese a reconocerle el derecho originario por ley de 1982

Una mujer logra que la justicia española autorice los trámites para traer a su hijo desde Paraguay después de que un juzgado de Madrid se declarase incompetente

Activistas de la Global Sumud Flotilla exigen la liberación de Reyes Rigo, detenida en Israel por morder a una funcionaria: “Nadie presenció esa supuesta agresión”

El edificio derrumbado en el centro de Madrid iba a ser un hotel de cuatro estrellas construido con inversión saudí

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 octubre

Las renovables ya no crecerán tanto: Estados Unidos frena las expectativas de crecimiento a nivel mundial para 2030

Un padre deshereda a dos de sus hijos alegando que llevaban “seis años sin relación” y que se habían “despreocupado” tanto de él como de su esposa: la Justicia lo rechaza al no quedar probado

Un tribunal deshereda a dos nietas por abandono emocional y maltrato psicológico a su abuela: “Sufría mucho por la situación y en ocasiones la vi llorar”

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Toni Kroos carga contra el

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF

Magnetic Tape, el vendaje que utilizó Alcaraz en Tokio y ayudó a su victoria