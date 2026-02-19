España

La forma correcta de decir que no en tu trabajo sin dañar tus relaciones, según una psicóloga

Por compromiso o miedo a la incomodidad y a que la otra persona se moleste, muchos trabajadores encuentran dificultades a negarse a ciertas proposiciones

Muchas personas se encuentran con dificultades o incluso imposibilidad de decir que no en el trabajo. (Freepik)

Decir que no sigue siendo una de las habilidades sociales más difíciles de practicar en la vida adulta. En una cultura que valora la disponibilidad constante, la colaboración inmediata y la actitud resolutiva, negarse puede interpretarse como una falta de compromiso. La sobrecomplacencia se ha normalizado hasta el punto de confundirse con profesionalidad o amabilidad.

En el entorno laboral esta dificultad se multiplica. El miedo a parecer poco implicado, a cerrar puertas o a deteriorar la reputación pesa más que la propia carga de trabajo. El resultado es una agenda saturada, tareas que se aceptan sin reflexión y un desgaste silencioso que rara vez se reconoce como problema estructural.

La psicóloga y experta en ciencias del comportamiento Amanda Nimon-Peters, en un artículo realizado para el medio Psychology Today, señala que este fenómeno no es casual. “Las investigaciones demuestran que quienes piden cosas en el trabajo subestiman sistemáticamente la dificultad de los demás para decir que no”. Así, quien formula la petición suele asumir que el otro tiene plena libertad para rechazarla, cuando en realidad está operando bajo fuertes presiones sociales.

La carga de trabajo excesiva puede provocar estrés laboral o 'burnout'. (Freepik)

La incomodidad se intensifica cuando la solicitud se realiza cara a cara. Según explica, en estos casos, “rechazarla puede resultar incómodo, frío o perjudicar la reputación, incluso si la solicitud es irrazonable”. La interacción directa activa normas implícitas de cortesía y cooperación que dificultan la negativa inmediata. En ese contexto, el “sí” surge muchas veces como un reflejo automático más que como una decisión consciente.

El problema no termina ahí. Nimon-Peters advierte que “una vez que las personas aceptan ayudar, tienden a esforzarse más de lo que quien busca ayuda espera o incluso aprecia”. Ese compromiso adicional rara vez es explícito, pero se traduce en tiempo extra, esfuerzo emocional y sobrecarga cognitiva.

El entorno corporativo tampoco ayuda. “Muchos lugares de trabajo premian la capacidad de respuesta, el trabajo en equipo y la disponibilidad. Estos pueden ser valores positivos, pero también aumentan la culpa asociada a decir no”. De hecho, cita que un estudio de la revista Nature describe “que las personas experimentan culpa, ansiedad y miedo a dañar su reputación al decir que no, incluso a solicitudes que socavaban su trabajo principal”.

Muchas personas experimentan ansiedad o temor cuando se niegan a hacer alguna tarea que les han pedido en el trabajo. (Freepik)

Consejos para aprender a decir ‘no’ en el trabajo

Frente a este escenario, la solución no pasa por adoptar una actitud brusca. La evidencia apunta hacia estrategias que permiten proteger el tiempo propio sin deteriorar las relaciones profesionales.

La primera consiste en ganar tiempo. “Dado que las solicitudes en persona son tan eficaces para obtener un acuerdo, el primer paso de protección es darse espacio”. En lugar de responder de inmediato, propone fórmulas como: “Déjame revisar mi carga de trabajo y te responderé esta tarde” o “Quiero pensar si puedo hacerlo bien. Te respondo luego”. Ese pequeño aplazamiento transforma una reacción automática en una decisión deliberada y reduce la presión interpersonal del momento.

Otra vía es sustituir el binomio tajante de “sí” o “no” por respuestas estructuradas. “Las investigaciones indican que es más fácil responder con un enfoque estructurado y limitado que con un rechazo”. Frases como “No soy la persona adecuada para esto, pero puedo presentarte a alguien que podría serlo” permiten mantener la cooperación sin asumir la tarea completa.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Además, aconseja evitar explicaciones excesivas. Justificaciones emocionales o largas listas de motivos pueden abrir la puerta a la negociación. En su lugar, recomienda anclar la negativa en límites claros: “No tengo capacidad este mes” o “Esto choca con una fecha límite que no puedo mover”.

Por último, plantea un enfoque más estratégico: definir con antelación criterios sobre el tipo de proyectos que se desean aceptar y registrar las solicitudes recibidas. Este ejercicio, señala, no solo refuerza la determinación para decir no, sino que mejora la calidad de los compromisos asumidos. Con práctica resulta más sencillo distinguir los “sí” genuinos de los que nacen del miedo y emitir “veredictos de ‘no’ sin agitación emocional ni daños en las relaciones”.

