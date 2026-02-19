Cherin Nehme, experta en medicina capilar: “Cuando se le cae el pelo a las mujeres no siempre es tan evidente la causa“

Cherin Nehme, experta en medicina capilar, habla sobre la caída de pelo (Composición Infobae)

El aumento en las consultas por pérdida de cabello ha puesto en primer plano la necesidad de comprender mejor las causas detrás de la alopecia femenina. Factores como el estrés, los cambios hormonales y el estilo de vida moderno han incrementado la preocupación sobre la salud capilar, llevando a muchas mujeres a buscar orientación médica para determinar los motivos detrás de la caída excesiva.

En este contexto, la variedad de diagnósticos posibles puede generar incertidumbre, ya que existen distintas formas de alopecia que pueden presentarse de manera simultánea y con manifestaciones diversas. También influye la genética, el uso de productos cosméticos inadecuados y la exposición continuada a tratamientos agresivos, lo que puede agravar el cuadro clínico.

Detectar varios tipos de alopecia coexistiendo en una misma paciente puede sorprender a muchas mujeres, pero según comenta la especialista en medicina capilar Cherin Nehme en un vídeo de TikTok, esto no solo es posible sino habitual: “En mujeres pueden coexistir varios tipos de alopecia al mismo tiempo”, sostiene. Esta afirmación desafía la percepción común de que la caída del cabello responde a una única causa y sugiere que el abordaje médico debe contemplar un análisis integral de cada caso.

Diagnóstico y tratamiento integral

El cabello suele considerarse un reflejo del bienestar general, por lo que cualquier alteración puede estar vinculada tanto a desequilibrios internos como a factores externos. La presencia de síntomas adicionales, como cambios en la textura del pelo o irritación en el cuero cabelludo, puede aportar pistas relevantes para el diagnóstico.

Este enfoque lleva a replantear tanto el diagnóstico como los tratamientos, ya que la experta aclara que “la caída de cabello no tiene por qué tener solo una causa y, por tanto, no solo una solución, sino un conjunto de soluciones para frenarla”. Abordar la alopecia desde diferentes frentes permite aumentar las probabilidades de éxito terapéutico y adaptar las intervenciones a las necesidades concretas de cada paciente.

La identificación de los tipos de alopecia presentes resulta clave para definir el mejor plan de acción, considerando que en muchos casos intervienen variables genéticas, inmunológicas y ambientales. Además, la colaboración entre dermatólogos, endocrinólogos y otros especialistas favorece una visión multidisciplinar, que puede marcar la diferencia en la evolución del tratamiento.

Controles médicos y causas corregibles

La importancia de los controles médicos queda marcada al señalar que ciertos factores son susceptibles de diagnóstico y manejo sencillo, como comenta Nehme: “Hay causas que pueden ser fácilmente abordables, como por ejemplo el déficit de hierro o el déficit de hormonas secretadas por nuestra glándula tiroides”.

La detección temprana de estos desequilibrios permite introducir tratamientos específicos y recuperar el equilibrio perdido, contribuyendo a la mejora del aspecto capilar y, en muchos casos, al bienestar general.

Ante esta posibilidad, la experta insiste en que “siempre tenemos que hacer analíticas de control para descartar todas aquellas causas que son de fácil solución”. Realizar estudios médicos completos resulta esencial para evitar tratamientos innecesarios y orientar la intervención hacia las verdaderas causas subyacentes.

Al considerar cada caso de manera individual y examinar diferentes factores, se optimizan los resultados y se minimizan los riesgos de recurrencia o agravamiento del problema. El acompañamiento profesional y la información adecuada siguen siendo pilares fundamentales para quienes atraviesan problemas de caída de cabello, permitiendo tomar decisiones informadas y acceder a tratamientos personalizados y efectivos.