España

Cherin Nehme, experta en medicina capilar: “Cuando se le cae el pelo a las mujeres no siempre es tan evidente la causa“

Diversos tipos de alopecia pueden coincidir en una misma paciente y requerir diagnósticos y tratamientos combinados

Guardar
Cherin Nehme, experta en medicina
Cherin Nehme, experta en medicina capilar, habla sobre la caída de pelo (Composición Infobae)

El aumento en las consultas por pérdida de cabello ha puesto en primer plano la necesidad de comprender mejor las causas detrás de la alopecia femenina. Factores como el estrés, los cambios hormonales y el estilo de vida moderno han incrementado la preocupación sobre la salud capilar, llevando a muchas mujeres a buscar orientación médica para determinar los motivos detrás de la caída excesiva.

En este contexto, la variedad de diagnósticos posibles puede generar incertidumbre, ya que existen distintas formas de alopecia que pueden presentarse de manera simultánea y con manifestaciones diversas. También influye la genética, el uso de productos cosméticos inadecuados y la exposición continuada a tratamientos agresivos, lo que puede agravar el cuadro clínico.

Detectar varios tipos de alopecia coexistiendo en una misma paciente puede sorprender a muchas mujeres, pero según comenta la especialista en medicina capilar Cherin Nehme en un vídeo de TikTok, esto no solo es posible sino habitual: “En mujeres pueden coexistir varios tipos de alopecia al mismo tiempo”, sostiene. Esta afirmación desafía la percepción común de que la caída del cabello responde a una única causa y sugiere que el abordaje médico debe contemplar un análisis integral de cada caso.

Diagnóstico y tratamiento integral

El cabello suele considerarse un reflejo del bienestar general, por lo que cualquier alteración puede estar vinculada tanto a desequilibrios internos como a factores externos. La presencia de síntomas adicionales, como cambios en la textura del pelo o irritación en el cuero cabelludo, puede aportar pistas relevantes para el diagnóstico.

Este enfoque lleva a replantear tanto el diagnóstico como los tratamientos, ya que la experta aclara que “la caída de cabello no tiene por qué tener solo una causa y, por tanto, no solo una solución, sino un conjunto de soluciones para frenarla”. Abordar la alopecia desde diferentes frentes permite aumentar las probabilidades de éxito terapéutico y adaptar las intervenciones a las necesidades concretas de cada paciente.

La caída del pelo no
La caída del pelo no siempre es estacional. (Freepik)

La identificación de los tipos de alopecia presentes resulta clave para definir el mejor plan de acción, considerando que en muchos casos intervienen variables genéticas, inmunológicas y ambientales. Además, la colaboración entre dermatólogos, endocrinólogos y otros especialistas favorece una visión multidisciplinar, que puede marcar la diferencia en la evolución del tratamiento.

Controles médicos y causas corregibles

La importancia de los controles médicos queda marcada al señalar que ciertos factores son susceptibles de diagnóstico y manejo sencillo, como comenta Nehme: “Hay causas que pueden ser fácilmente abordables, como por ejemplo el déficit de hierro o el déficit de hormonas secretadas por nuestra glándula tiroides”.

La detección temprana de estos desequilibrios permite introducir tratamientos específicos y recuperar el equilibrio perdido, contribuyendo a la mejora del aspecto capilar y, en muchos casos, al bienestar general.

¿Cuantas veces a la semana debo lavarme el pelo?

Ante esta posibilidad, la experta insiste en que “siempre tenemos que hacer analíticas de control para descartar todas aquellas causas que son de fácil solución”. Realizar estudios médicos completos resulta esencial para evitar tratamientos innecesarios y orientar la intervención hacia las verdaderas causas subyacentes.

Al considerar cada caso de manera individual y examinar diferentes factores, se optimizan los resultados y se minimizan los riesgos de recurrencia o agravamiento del problema. El acompañamiento profesional y la información adecuada siguen siendo pilares fundamentales para quienes atraviesan problemas de caída de cabello, permitiendo tomar decisiones informadas y acceder a tratamientos personalizados y efectivos.

Temas Relacionados

Mujeres y SaludAlopeciaSalud de la MujerSalud de las MujeresPeloTikTokTikTok EspañaRedes SocialesVirales EspañaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Jorge Ángel, enfermero: “Ducharte con tu pareja reduce el estrés y fortalece la relación”

A través de TikTok, el creador de contenido ironiza a la par que comenta qué tan beneficioso para fortalecer los lazos sexoafectivos es bañarse con una pareja

Jorge Ángel, enfermero: “Ducharte con

Susanna Capdevila, abogada familiar: “Esto es lo que tienes que hacer y lo que no cuando empiezas una nueva relación”

Cómo presentar a una nueva pareja a los hijos y acompañar su adaptación sin alterar los vínculos familiares

Susanna Capdevila, abogada familiar: “Esto

Silvia Severino, psicóloga: “Si quieres saber que tienes que sanar, mira la pareja que tienes o que tuviste”

El modo en que elegimos a nuestras parejas revela patrones internos y aspectos personales aún no resueltos

Silvia Severino, psicóloga: “Si quieres

Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley

El Código Civil establece distancias mínimas para la plantación y regula la responsabilidad ante invasiones de ramas y raíces en propiedades vecinas

Multas a los propietarios de

La Audiencia de Madrid deniega la nacionalidad a un descendiente de sefardíes que solo aportó donaciones y carecía de vínculo especial con España

El tribunal concluye que las donaciones a entidades judías y la ausencia de certificados académicos o la prueba CCSE no acreditan la relación exigida por la ley

La Audiencia de Madrid deniega
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso adjudicó a dedo a

Ayuso adjudicó a dedo a su amigo líder de ‘Los Pocholos’ seis contratos (75.366 euros) para que representara en teatros regionales algunas de sus obras

El coste de los reconocimientos médicos que tienen que pasar los trabajadores de las centrales nucleares sube un 33%: 160 euros por detectar exposiciones a radiaciones

El vecino de Alicante que quiere acabar con las ruidosas sopladoras y ha llevado a su Ayuntamiento ante la justicia: “Estas máquinas son una condena de por vida”

Rufián intenta seducir a un Podemos desencantado con las alianzas, pero sin propuestas concretas: “Yo les quiero en esto”

Vox eleva sus exigencias a María Guardiola y enquista más el pacto: pide dos consejerías, una vicepresidencia y el control de los informativos de Canal Extremadura

ECONOMÍA

La subida de la vivienda

La subida de la vivienda frena el acceso a las hipotecas en Madrid y Barcelona y echa del mercado a compradores de rentas medias

José Luís López, rejillero: “Arreglo muebles de rejilla para Casa Real y Moncloa y gano 2.000 euros al mes”

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

Un jubilado denuncia una penalización del 28% tras más de 48 años cotizados: “Me jubilé de manera forzosa por culpa de un ERE injusto”

Ni renting ni financiación: comprar un coche al contado es la alternativa más barata, incluso si se vende a los cuatro años

DEPORTES

Así te hemos contado el

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano

Un incómodo Alcaraz consigue imponerse a Valentin Royer y se mete en cuartos de final del torneo de Doha

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid