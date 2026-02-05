¿Usar gorra todos los días hace que se te caiga el pelo? Esto es lo que dice la ciencia

La relación entre la gorra y la calvicie es uno de los mitos más extendidos. (Canva)

España es uno de los países con mayor prevalencia de alopecia. Se estima que cerca de la mitad de la población española tiene algún tipo de alopecia, un problema de salud que afecta especialmente a los hombres, produciéndoles una pérdida anormal del cabello. Con estas cifras, es normal que las personas se preocupen por su salud capilar y por mantener la mayor densidad de pelo el mayor tiempo posible.

De forma natural, las personas pierden entre 50 y 100 hebras de cabello al día. Cuando el cuerpo no es capaz de compensar esta caída, empieza la preocupación. En ese miedo, surgen mitos sobre qué es lo que causa la calvicie, Así, muchos piensan que el uso recurrente de la gorra puede aumentar la pérdida de pelo.

El doctor Juan Andrade, especialista en trasplantes capilares, explica desde el bloc de Castellana Clinic que no existe ninguna prueba científica de que el uso de gorras provoque alopecia. Los especialistas explican que los folículos pilosos dependen del riego sanguíneo para recibir oxígeno y nutrientes, por lo que cubrir la cabeza no impide su funcionamiento ni “asfixia” el cuero cabelludo.

El mito sobre la gorra y la calvicie suele aparecer cuando el cabello ya presenta debilidad debido a otros factores. La coincidencia temporal entre el uso frecuente de gorras y la pérdida progresiva de pelo puede confundir a quienes buscan una explicación rápida. Además, la fricción constante en áreas localizadas podría debilitar el tallo del pelo, aunque esto no deriva en una caída permanente.

Las gorras que sí dañan el pelo

El uso inadecuado de gorras sí puede originar problemas secundarios. El doctor Andrade advierte sobre los riesgos de elegir gorras demasiado ajustadas, que pueden ejercer presión excesiva y generar tracción en el cuero cabelludo. También insisten en la importancia de la higiene: una gorra sucia acumula sudor y bacterias que irritan la piel, mientras que los materiales poco transpirables aumentan la humedad y alteran el equilibrio cutáneo.

Lejos de ser perjudicial, una gorra bien elegida ofrece beneficios comprobados para la salud capilar en verano. Entre las ventajas destacan la protección frente a los rayos UV, que dañan tanto el cuero cabelludo como el cabello, la reducción de la exposición a contaminantes y polvo, y la prevención de quemaduras solares en zonas con menor densidad capilar.

El doctor Andrade recomienda optar por materiales transpirables como el algodón, evitar la tensión excesiva y lavar la gorra con frecuencia, sobre todo tras practicar deporte o sudar en exceso. Además, aconsejan no cubrir la cabeza con el pelo mojado y permitir que el cuero cabelludo “respire” durante algunas horas al día.

¿Qué causa la calvicie?

La alopecia depende de varios factores ambientales y genéticos. Según la Clínica Mayo, los antecedentes familiares son la causa más frecuente de la calvicie. Sería la conocida como alopecia androgénica, que aparece de forma gradual y sigue patrones reconocibles. En los hombres, predomina la retracción de la línea frontal y la aparición de zonas despobladas. En las mujeres, el adelgazamiento se concentra en la corona del cuero cabelludo.

Las alteraciones hormonales, así como ciertas afecciones médicas, también impactan en la salud capilar. Los especialistas relacionan la caída con situaciones como el embarazo, el posparto, la menopausia y las disfunciones tiroideas. Además, el uso de algunos medicamentos y suplementos puede tener como efecto secundario la caída del cabello.

El estrés físico o emocional intenso también puede aumentar la caída de cabello, incluso meses después del evento que lo causara. Por último, algunos peinados, como las coletas o trenzas apretadas, y tratamientos químicos o térmicos pueden perjudicar la salud capilar. Además, el uso reiterado de aceites calientes o permanentes incrementa el riesgo de daño folicular. Cuando el cuero cabelludo desarrolla cicatrices, la pérdida capilar puede volverse irreversible.