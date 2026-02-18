España

Úrsula Corberó comparte su primera imagen como mamá primeriza: “Hola, soy mami”

La actriz ha publicado por primera vez en redes sociales desde el anuncio del nacimiento en Barcelona

Úrsula Corberó (IMAGEN DE ARCHIVO).
Úrsula Corberó atraviesa uno de los momentos más bonitos de su vida personal. El pasado 9 de febrero dio la bienvenida a su primer hijo, fruto de su relación con el actor argentino Chino Darín. La pareja, que lleva una década compartiendo vida, inicia así una nueva etapa marcada por la felicidad y las nuevas experiencias.

La noticia del embarazo se conoció en septiembre, cuando la intérprete sorprendió a sus seguidores con una imagen en redes sociales en la que mostraba su nueva silueta premamá. “Esto no es IA”, bromeó entonces, confirmando que la felicidad que reflejaba la fotografía era tan real como el bebé que venía en camino. Desde ese momento, la expectación en torno a ellos fue creciendo.

Ahora, apenas unos días después del nacimiento, Corberó ha querido compartir con sus seguidores una estampa cotidiana cargada de significado: su primer paseo con el pequeño por las calles de Barcelona, ciudad a la que siempre regresa y que es su hogar. En la imagen, publicada en su perfil de Instagram, aparece empujando el carrito del bebé, sonriente y relajada. “Hola, soy mami”, escribió junto a un corazón, una frase sencilla que resume la emoción de estos primeros días.

Imagen compartida por Úrsula Corberó
La instantánea fue tomada en las inmediaciones del Arco de Triunfo de Barcelona, uno de los enclaves más reconocibles de la capital catalana. Vestida con un abrigo negro oversize, gafas de sol y un estilismo cómodo pensado para el paseo, la actriz proyecta serenidad y plenitud. La elección de un look funcional —pantalones relajados, botas y melena suelta con flequillo— refleja la naturalidad con la que afronta esta nueva rutina.

Los días de Úrsula Corberó y el Chino Darín antes de ser padres por primera vez (Video: Instagram)

Chino se encuentra en Argentina

Sin embargo, la publicación también generó comentarios por una ausencia evidente: la de Chino Darín. El actor no aparece en la fotografía y, de hecho, se encuentra actualmente en Argentina por compromisos profesionales. Apenas unas horas después de convertirse en padre, tuvo que viajar a Buenos Aires para continuar con un rodaje que no podía posponerse.

Eso sí, Darín logró estar presente en el parto, que tuvo lugar en la Clínica Corachán de Barcelona. Emocionado ante la prensa, describió el nacimiento como una vivencia “gloriosa, muy fuerte y transformadora”. Reconoció sentirse afortunado por haber podido llegar a tiempo desde Argentina, ya que temía no conseguirlo. “Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder venir y logré estar. Me siento muy afortunado de haber podido llegar”, aseguró entonces, visiblemente conmovido.

Según sus palabras, Úrsula se encontraba bien, aunque agotada, centrada en recuperar energía y adaptarse al ritmo del recién nacido. La separación temporal, admitió, no es sencilla: “Me quiero matar”, confesó con franqueza al referirse a la obligación de retomar el trabajo lejos de su familia. Aun así, asumió la situación con gratitud por haber podido acompañar a su pareja en el momento clave.

El apoyo de su familia en Barcelona

La pareja mantuvo en secreto el nombre del bebé durante varios días. Finalmente se supo que habían elegido llamarlo Dante, una decisión que sorprendió a algunos miembros de la familia Darín, donde el nombre Ricardo se había repetido durante generaciones. El propio Ricardo Darín, abuelo del pequeño, confirmó el nombre públicamente, destacando que se trata de una elección con significado y que le parecía “muy bonito”.

Mientras tanto, Corberó cuenta con el respaldo de su entorno más cercano en Barcelona. Familiares y amigos la acompañan en esta fase inicial, marcada por noches cortas y emociones intensas. A nivel profesional, la actriz tiene previsto retomar su agenda en los próximos meses. Entre sus próximos proyectos figura la película Hay alguien en el jardín, dirigida por Jaume Balagueró, y la comedia dramática Rose’s Baby, donde compartirá reparto con Antonio Banderas.

