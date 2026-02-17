España

La Guardia Civil encuentra caballos muertos y hasta 60 ejemplares con signos de falta de alimentos y enfermedades sin tratar en Zaragoza

Se han identificado a nueve personas por presuntos delitos de maltrato animal y pertenencia a un grupo criminal

Guardar
La Guardia Civil encuentra caballos muertos y hasta 60 ejemplares con signos de falta de alimentos y enfermedades sin tratar en Zaragoza. Cuatro yeguas estaban muertas y hasta 67 caballos han tenido que ser trasladados (Guardia Civil)

La Guardia Civil ha iniciado una investigación en las localidades de Sádaba y Castilliscar (Zaragoza) después de encontrar varios caballos muertos y más de 60 ejemplares en condiciones de grave abandono. Las imágenes difundidas por el cuerpo son especialmente impactantes, demostrando una evidente dejadez hacia los animales que debían ser cuidados en estos centros.

Las primeras indagaciones han llevado a la identificación de nueve personas investigadas por presuntos delitos relacionados con el maltrato animal y la pertenencia a un grupo criminal. La actuación policial comenzó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la situación en dos explotaciones equinas ubicadas en el norte de la provincia. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y continúa recopilando pruebas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La Guardia Civil encuentra caballos
La Guardia Civil encuentra caballos muertos y hasta 60 ejemplares con signos de falta de alimentos y enfermedades sin tratar en Zaragoza (Guardia Civil)

Investigación demuestra el estado de los caballos

Según informó la Guardia Civil, la investigación arrancó cuando varios vecinos pusieron en conocimiento de las autoridades sus sospechas acerca del bienestar de los caballos en las fincas de los dos municipios. Tras recibir el aviso, los agentes realizaron cinco inspecciones en ambas explotaciones, donde hallaron cuatro yeguas muertas y 67 caballos vivos. La mayoría de estos animales presentaba un estado de salud deficiente.

Las primeras observaciones recogidas por los agentes constataron que los caballos carecían de acceso suficiente a comida y agua, además de presentar signos de desnutrición y falta de atención veterinaria. Algunos animales mostraban lesiones y enfermedades sin tratar, lo que llevó a calificar las condiciones como insalubres y totalmente inadecuadas para la vida equina.

Los agentes documentaron la situación y recopilaron pruebas fotográficas y testimonios, mientras la oficina de comunicación de la Guardia Civil ha detallado que se trata de uno de los casos de abandono animal más relevantes detectados en los últimos tiempos , tanto por el número de animales afectados como por la gravedad de las condiciones en las que se encontraban.

Caballos liberados del maltrato en
Caballos liberados del maltrato en Zaragoza (Guardia Civil)

Nueve personas implicadas y traslado de los caballos

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha puesto bajo investigación a nueve personas con diferentes grados de implicación. Entre ellas figuran el responsable de las instalaciones, varios trabajadores y los propietarios de parte de los caballos. Todos ellos han sido señalados como presuntos autores de delitos de abandono animal, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal.

Tras la localización de los caballos y la certificación de su estado, los agentes ordenaron el traslado urgente de los 67 ejemplares supervivientes a unas instalaciones adecuadas, donde actualmente reciben atención veterinaria y cuidados específicos para su recuperación. Además, han pedido a los ciudadanos de la zona que aporten cualquier información que pueda ser útil en la investigación.

Este suceso genera inquietud entre los residentes de la zona y en asociaciones de defensa de los animales, que ponen énfasis en la importancia de la colaboración ciudadana a la hora de prevenir y denunciar situaciones de maltrato animal. Por el momento, no se conocen más detalles sobre si hay más personas vinculadas a la trama o sobre cuál sería el objetivo o beneficio que obtenían de este maltrato.

Temas Relacionados

Guardia CivilMaltrato AnimalDetenciónDetenidosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Guía Repsol llega de nuevo a Andorra y elige los mejores restaurantes donde comer en el pequeño país vecino

El pasado 16 de febrero, la guía entregó sus Soles Repsol, un galardón que recayó en un total de 69 nuevos restaurantes repartidos por todo el territorio español y también andorrano

La Guía Repsol llega de

¿Acaba el nuevo Estatuto Marco con las guardias médicas de 24 horas? Esta es la propuesta de Sanidad

La ministra de Sanidad, Mónica García, asegura haber eliminado las guardias médicas en el anteproyecto de ley

¿Acaba el nuevo Estatuto Marco

Junts votará en contra de la tramitación de la ley para prohibir el burka y el niqab en edificios públicos

El PP ya ha avanzado que apoyará la iniciativa presentada por Vox, mientras que Sumar ha dicho que votará en contra y la tacha de “retrógrada”

Infobae

El Gobierno de Page critica la propuesta del Ejecutivo de prohibir la caza a menores: “Tenemos la obligación de que haya relevo generacional”

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha considera que “sería más oportuno hablar de edades y no hablar solo de menores, porque hay una diferencia importante”

El Gobierno de Page critica

¿Blanca Romero y Quique Sánchez-Flores han roto? Las señales que apuntan a una posible crisis

La actriz y el exfutbolista mantenían una relación de mes y medio y, ahora, se cree que su historia de amor podría haber llegado a su fin

¿Blanca Romero y Quique Sánchez-Flores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Infobae

Junts votará en contra de la tramitación de la ley para prohibir el burka y el niqab en edificios públicos

Un padre consigue reducir la pensión de alimentos de sus hijas tras perder su empleo por dificultades cognitivas

Ya circulan los primeros AVE entre Madrid y Sevilla tras concluir las reparaciones y las pruebas de la vía un mes después del accidente de Adamuz

El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil con IA

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te han mentido diciendo que las cajas de cambios automáticas no necesitan mantenimiento”

ECONOMÍA

España afronta su mayor crisis

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

Las aerolíneas restablecen los vuelos directos entre España y Venezuela tras dos meses de interrupción: fechas clave

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027