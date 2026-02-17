La Guardia Civil encuentra caballos muertos y hasta 60 ejemplares con signos de falta de alimentos y enfermedades sin tratar en Zaragoza. Cuatro yeguas estaban muertas y hasta 67 caballos han tenido que ser trasladados (Guardia Civil)

La Guardia Civil ha iniciado una investigación en las localidades de Sádaba y Castilliscar (Zaragoza) después de encontrar varios caballos muertos y más de 60 ejemplares en condiciones de grave abandono. Las imágenes difundidas por el cuerpo son especialmente impactantes, demostrando una evidente dejadez hacia los animales que debían ser cuidados en estos centros.

Las primeras indagaciones han llevado a la identificación de nueve personas investigadas por presuntos delitos relacionados con el maltrato animal y la pertenencia a un grupo criminal. La actuación policial comenzó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la situación en dos explotaciones equinas ubicadas en el norte de la provincia. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y continúa recopilando pruebas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Investigación demuestra el estado de los caballos

Según informó la Guardia Civil, la investigación arrancó cuando varios vecinos pusieron en conocimiento de las autoridades sus sospechas acerca del bienestar de los caballos en las fincas de los dos municipios. Tras recibir el aviso, los agentes realizaron cinco inspecciones en ambas explotaciones, donde hallaron cuatro yeguas muertas y 67 caballos vivos. La mayoría de estos animales presentaba un estado de salud deficiente.

Las primeras observaciones recogidas por los agentes constataron que los caballos carecían de acceso suficiente a comida y agua, además de presentar signos de desnutrición y falta de atención veterinaria. Algunos animales mostraban lesiones y enfermedades sin tratar, lo que llevó a calificar las condiciones como insalubres y totalmente inadecuadas para la vida equina.

Los agentes documentaron la situación y recopilaron pruebas fotográficas y testimonios, mientras la oficina de comunicación de la Guardia Civil ha detallado que se trata de uno de los casos de abandono animal más relevantes detectados en los últimos tiempos , tanto por el número de animales afectados como por la gravedad de las condiciones en las que se encontraban.

Caballos liberados del maltrato en Zaragoza (Guardia Civil)

Nueve personas implicadas y traslado de los caballos

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha puesto bajo investigación a nueve personas con diferentes grados de implicación. Entre ellas figuran el responsable de las instalaciones, varios trabajadores y los propietarios de parte de los caballos. Todos ellos han sido señalados como presuntos autores de delitos de abandono animal, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal.

Tras la localización de los caballos y la certificación de su estado, los agentes ordenaron el traslado urgente de los 67 ejemplares supervivientes a unas instalaciones adecuadas, donde actualmente reciben atención veterinaria y cuidados específicos para su recuperación. Además, han pedido a los ciudadanos de la zona que aporten cualquier información que pueda ser útil en la investigación.

Este suceso genera inquietud entre los residentes de la zona y en asociaciones de defensa de los animales, que ponen énfasis en la importancia de la colaboración ciudadana a la hora de prevenir y denunciar situaciones de maltrato animal. Por el momento, no se conocen más detalles sobre si hay más personas vinculadas a la trama o sobre cuál sería el objetivo o beneficio que obtenían de este maltrato.