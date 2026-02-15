España

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

El Tribunal Supremo avala la sanción por “conductas gravemente contrarias” a la dignidad del Instituto Armado

Guardar
Un agente de la Guardia
Un agente de la Guardia Civil, visto de espaldas. (Guardia Civil/Ministerio del Interior)

El Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión de 20 días de sueldo y servicio a un agente de la Guardia Civil destinado en el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno por cometer “conductas gravemente contrarias” a la dignidad del cuerpo mientras estaba de servicio.

Según la sentencia publicada por el Alto Tribunal el pasado enero, este agente, estando de servicio en el gimnasio de la Unidad de Seguridad de Presidencia del Gobierno, participó en el consumo de alcohol y realizó actos considerados indignos, incluyendo bajarse los pantalones y mostrar el trasero en presencia de otros agentes y policías nacionales.

El pasado 1 de abril de 2022, Alexander (nombre ficticio) tenía asignado el turno de tarde en el gimnasio del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno. En el desarrollo de su servicio, tras pasar por la cafetería y consumir dos cervezas con unos pinchos, permitió la entrada de una botella de ginebra en el recinto, que fue compartida con el Brigada Nuria y el Cabo Primero Hilario. El consumo de alcohol se realizó en la sala de “cardio”, y participaron varios agentes, entre ellos el guardia civil Leandro, responsable de la supervisión de las instalaciones.

El jefe de escoltas de Sánchez le pilló

Hacia las 19:15 horas, la situación se agravó con la llegada de Olegario, subinspector de la Policía Nacional, y poco después del inspector Pedro Jesús, jefe de escoltas del presidente del Gobierno. Ambos hallaron a Alexander con claros síntomas de intoxicación etílica. En ese contexto, y ante la presencia de estos testigos ajenos a la Guardia Civil, el guardia civil Leandro se bajó los pantalones y mostró el trasero mientras bailaba y se ponía de cuclillas, según recogen los hechos probados en la sentencia.

La red coordinaba contactos marroquíes que preparaban la droga envuelta en bolas que lanzaban a través de la valla. Luego utilizaban a menores para recoger los bultos y llevarlos a su poder. Usaban patinetes y taxis para el transporte de la droga hasta las guarderías. Han sido incautados más de 56 kilos de hachís

El recorrido judicial del caso comenzó con la apertura del expediente disciplinario y la imposición de la sanción por parte de la directora general de la Guardia Civil el 3 de agosto de 2022. El recurso de alzada presentado por Alexander fue desestimado el 3 de octubre del mismo año. Ante esa resolución, el recurrente acudió al Tribunal Militar Central, que en mayo de 2025 confirmó la sanción al considerar probada la conducta gravemente contraria a la dignidad del cuerpo.

No conforme, el agente preparó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, centrando su defensa en la presunción de inocencia, la tipicidad de la falta, el derecho de defensa y la proporcionalidad de la sanción. La sentencia dictada el 21 de enero de 2026 por la Sala de lo Militar del Supremo ha rechazado todos sus motivos y confirma la resolución administrativa en todos sus términos, ratificando la pérdida de 20 días de haberes y la suspensión de funciones. La resolución es firme y cierra la vía ordinaria para el guardia civil sancionado.

Temas Relacionados

MoncloaPedro SanchezGuardia Civil EspanaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una ‘teta pro Palestina’ se cuela en el ‘Benidorm Fest’: Nebulossa se pinta el pecho con errata incluida

La cantante de Nebulossa se pintó una bandera palestina en el pecho, pero confundió el orden de los colores

Una ‘teta pro Palestina’ se

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once: combinación

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La frecuencia será de tres vuelos semanales durante febrero, aumentando a cuatro en las tres primeras semanas de marzo

Air Europa volverá este martes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Los números que dieron fortuna

Extinto el incendio de Cabo Tiñoso (Cartagena): tras una larga noche de trabajo “se encuentra estabilizado, no existiendo focos activos”

Un aviso emitido desde una embarcación permitió la coordinación inmediata de agentes medioambientales y fuerzas de seguridad ante el fuego

Extinto el incendio de Cabo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura que no tiene

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

ECONOMÍA

Air Europa volverá este martes

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid