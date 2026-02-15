Caso de maltrato animal en inmediaciones del cementerio en el Urabá antioqueño: investigan agresión a gata en posible ritual

Autoridades de Chigorodó relacionan el ataque al felino con rituales de brujería, aunque mantienen abiertas todas las hipótesis investigativas - crédito Captura video

La comunidad de Chigorodó, en el Uraba Antioqueño, se encuentra en alerta tras la denuncia de un caso de maltrato animal que no solo ha causado indignación, sino que ha reactivado el debate sobre rituales supersticiosos y la protección legal vigente.

En el municipio, un felino doméstico fue hallado con la cola quemada, un hecho registrado el viernes 13 de febrero, día históricamente vinculado a supersticiones que asocian a los gatos con energías negativas y prácticas de brujería.

El rechazo social motivo que las autoridades locales reforzaran la vigilancia en sectores críticos y recordaran la severidad de las penas establecidas en la legislación colombiana.

El caso ocurrió en inmediaciones del Cementerio Municipal de Chigorodó, en la subregión del Urabá antioqueño, lo que generó una fuerte reacción entre los habitantes y propició la intervención de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente.

Las autoridades locales instan a los habitantes de Chigorodó a denunciar cualquier acto sospechoso que amenace la integridad de los animales de compañía - crédito Alcaldía de Chigorodó

Según información oficial, se sospecha que la agresión al animal podría relacionarse con rituales de brujería, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

El secretario de Agricultura y Medio Ambiente de Chigorodó, Jhon Edison Pautt Escobar, expresó ante los medios locales: “Rechazamos rotundamente el maltrato animal en el municipio de Chigorodó. Hoy, la Secretaría de Agricultura conoció el caso de una gata donde fue quemada su cola presuntamente para actos de brujería”.

El funcioario añadió que el municipio estará atento al cementerio y a todos los sectores para que no se repita ningún caso de maltrato animal.

La Secretaría recordó que el maltrato animal está penado en Colombia por la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), norma que endurece las sanciones e impone condenas de 32 a 56 meses de prisión para quienes causen la muerte de animales domésticos o silvestres.

La Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de Chigorodó condena el maltrato animal y refuerza la vigilancia en sectores críticos del municipio - crédito Captura video

Esta legislación representa una respuesta institucional al creciente rechazo social frente a cualquier forma de violencia hacia los animales, y busca erradicar la impunidad en estos delitos.

La fecha en que ocurrieron los hechos resulta relevante: el viernes 13 es tradicionalmente asociado en varias culturas a creencias que vinculan a los gatos, especialmente los de pelaje negro, con la mala suerte o con situaciones de brujería.

Estas supersticiones, de origen medieval, han propiciado actos crueles como la quema o maltrato de animales en determinadas fechas, a pesar de que la ciencia ha desmentido cualquier fundamento racional o espiritual detrás de estas prácticas.

Las autoridades insistieron en que tales creencias carecen de sustento y reiteraron la invitación a la comunidad de Chigorodó a comunicar cualquier hecho sospechoso que vulnere la integridad de los animales.

Mantener activo el canal de denuncias y reforzar la concienciación colectiva constituye, para las instituciones locales, la mejor herramienta para prevenir nuevos casos de crueldad y garantizar, bajo el amparo legal, el bienestar de los animales de compañía.

Maltrato animal en Bogotá: la incineración de un animal doméstico en la localidad Suba se encuentra en investigación

La incineración de una perra en Santa Cecilia, Suba, activa investigación del Escuadrón Anti Crueldad del IDPYBA y la Fiscalía - crédito @AnimalesBOG/X

La alarma crece en Suba luego del hallazgo del cuerpo incinerado de una perra mestiza, un hecho que expone una preocupante reiteración de violencia contra animales en el barrio Santa Cecilia.

La víctima, una hembra joven, fue encontrada el 8 de enero de 2026, según confirmaron los equipos técnicos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), quienes identificaron signos claros de incineración deliberada.

Vecinos y rescatistas participaron activamente en el operativo de levantamiento, junto al Escuadrón Anti Crueldad del Idpyba, el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía, la Policía de cuadrante y la Alcaldía Local de Suba. Este despliegue multidisciplinario refleja la gravedad con la que las autoridades han decidido tratar el caso.

Durante la intervención, testigos del sector entregaron información crucial no solo sobre este episodio, sino acerca de otros posibles hechos similares. Estos aportes permitirán que la investigación se amplíe y aborde la hipótesis de una situación sistemática de maltrato animal en la zona.

La entidad hizo un llamado urgente a la población para sumar esfuerzos en la búsqueda de justicia. “Invitamos a la ciudadanía vecina del sector para que, en caso de contar con información sobre este hecho, la facilite a través de los canales oficiales en el sitio web animalesgov.gov.co con el fin de recopilarla y ponerla a disposición de las autoridades”, señaló el Idpyba.