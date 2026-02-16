Manu Sánchez y su mujer Lorena se casan en pleno pregón del Carnaval de Cádiz: “Para que esto no sea broma, necesitamos al alcalde”

Manu Sánchez y su mujer Lorena Sánchez se casan en el Carnaval de Cádiz 2026 (CANAL SUR).

Cádiz amaneció este lunes con el eco de las coplas todavía flotando en el aire. Tras el primer fin de semana grande del Carnaval, la ciudad deja atrás el telón del Gran Teatro Falla para entregarse por completo a las calles. Las plazas del casco histórico, desde Mina hasta el Mercado Central, se convierten en escenario improvisado de coros y agrupaciones que desfilan, mientras decenas de chirigotas callejeras ocupan esquinas y rincones con humor y crítica afilada.

Con la Chirigota del Bizcocho como gran ganadora del concurso, el Carnaval deja otra estampa aún más llamativa que un conjunto sevillano venciendo en el certamen. El sábado, Manu Sánchez dio el pregón para inaugurar oficialmente el Carnaval 2026 y caracterizado como el mítico Hércules fundador de la ciudad, ofreció un discurso que combinó ironía, reivindicación y emoción. Acompañado de su pareja, Lorena Sánchez, y madre de sus dos hijos, Manuel y Leonor, el humorista protagonizaba un gran momento visiblemente emocionado.

Arrodillado ante miles de gaditanos, formuló la pregunta que llevaba tiempo guardando: "¿Quieres casarte conmigo?". La respuesta afirmativa desató los aplausos. Sin embargo, la sorpresa no había terminado. El propio pregonero anunció que el alcalde, Bruno García, estaba presente para oficializar la unión en ese mismo instante: "Para que esto no sea broma, ni sueño sino verdad, necesitamos al alcalde de Cádiz“.

Entre incredulidad y emoción, la gaditana asistió a la lectura de los artículos del Código Civil: “Lorena, hoy, 14 de febrero y con Cádiz como testigo, vamos a celebrar también vuestro amor. Esta noche carnavalera celebramos vuestra unión siendo iguales en derechos y obligaciones, os ayudaréis, os respetaréis. Debéis, además, compartir las responsabilidades domésticas y cuidar y atender a vuestros ascendientes y vuestros descendientes“. Las preguntas encontraron un “sí, quiero” firme por ambas partes. Hubo intercambio de anillos y un beso que quedó grabado en la memoria colectiva del Carnaval. La fecha no era casual: 14 de febrero, día de San Valentín.

Horas después, en declaraciones a Onda Cero, Manu confesó que llevaba tiempo buscando el momento adecuado para dar el paso y que no encontraba mejor escenario que el pregón. La historia de la pareja comenzó hace casi una década en la televisión autonómica andaluza, cuando coincidieron en el programa Objetivo Chimborazo. Desde entonces han compartido proyectos, familia y también etapas difíciles.

Manu Sánchez y su novia, Lorena, en 'El show de Bertín'. (Canal Sur)

Unos años entre luces y sombras

En abril de 2023, al humorista le fue diagnosticado un cáncer germinal testicular, apenas un día antes del nacimiento de su hija. Aquel anuncio marcó un antes y un después en su vida. “Tengo miedo y, sobre todo, tengo un montón de cosas mucho más potentes que el cáncer y que el miedo juntos: tengo ciencia, medicina, esperanza, fuerza, amigos, familia y suerte. Tengo muchísima suerte de tener todo lo que tengo. Me voy a curar", confesó en una entrevista a Canal Sur.

Gracias a esa suerte, el sevillano se recuperó del susto y no dudó en pedirle matrimonio a su pareja hace varios meses, un hecho que compartieron en redes sociales. “Sí, amo las noches y los días contigo, amo lo que hemos creado juntos, amo imaginar una vida junto a ti, te amo a ti y amo la idea de que sea para siempre”, respondió ella. Y ahora junto a sus hijos, disfrutan de la nueva etapa que les ha regalado la vida.