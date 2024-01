Manu Sánchez revela la dura pregunta que le hizo su hijo sobre su cáncer

Manu Sánchez, en el 'El show de Bertín'. (Canal Sur)

Manu Sánchez ha reaparecido en una esperada entrevista con Bertín Osborne en El show de Bertín, en Canal Sur TV, en la que ha estado acompañado de su pareja, Lorena Sánchez. Emocionado, pero sin perder su particular sentido del humor, el humorista y presentador ha hablado sobre cómo se encuentra del cáncer de testículos con metástasis en los ganglios que le diagnosticaron en abril de 2023 y por el cual se sometió a una intervención quirúrgica y un tratamiento de quimioterapia.

El sevillano ha hecho un balance de los últimos meses, desvelando que solo dos días de conocer que tenía cáncer nació su segunda hija, Leonor. “He recibido mucho cariño, a mí me ha sobrepasado. Ha sido espectacular y eso lo agradezco porque ayuda mucho tras caer en la cama como si te tiraran de un helicóptero tras operarte por 17 sitios un mensajito de cariñito es muy de agradecer”, ha comenzado Manu.

Sobre cómo descubrió que estaba enfermo, el andaluz ha recordado que tenía un gran dolor de espalda que no le permitía tumbarse. “Dormía sentado en una silla. Me hicieron pruebas de todo menos la que no queríamos hacer desde el principio y mi médico, que es mi amigo, me dijo, ‘a ver si no estamos haciendo la prueba que tanto miedo nos da’ y la teníamos que haber hecho desde el principio”.

Sobre el motivo de este dolor de espalda, que no tenía nada que ver con los testículos, era que “la metástasis en los ganglios y afectó a un nervio en la zona lumbar, de ahí el dolor que fue el chivato”. Tal fue la situación que vivió, que Manu llegó a hacer testamento, por si pasaba lo peor, “he llegado a asumir que me iba. Es duro y complicado. Me he despedido de mis niños en casa antes de entrar en quirófano”, ha dicho.

“Manuel acaba de cumplir cinco años y de algo se acordaría de mí, pero mi pequeña Leonor es más pequeñita y mi Lorena ojalá rehaga su vida. Todo esto lo asumí”, ha seguido emocionado, contando cómo abordó la situación como padre. “Al niño le hemos contado que los médicos me estaban curando. Y el niño me preguntaba y yo le respondía... Pero me preguntó un día una cosa que cada vez que me acuerdo, lloro. Me dijo, ‘¿papá, ¿tú qué has hecho para estar malito?’. Porque está acostumbrado a que le digamos que no haga cosas para no resfriarse o ponerse malo. Le pregunté a la doctora si esto es por algo que he hecho o si es hereditario, y me dijo que lo mío era mala suerte. ‘Cariño, papá no ha hecho nada, nos ha tocado y tenemos que curarnos’, le dije”.

Si bien ahora se encuentra mejor, ha sacado una reflexión de este proceso que le ha tocado vivir. “Cuando alguien se muere de cáncer es difícil esconderlo y nos enteramos quién se ha muerto de esto. Pero los que nos estamos curando tenemos que contarlo porque de esto se sale y nos curamos. Y me he dado cuenta porque se me acerca gente que han pasado el cáncer y se han curado. Los que nos estén escuchando que sepan que de esto nos curamos”, ha terminado.