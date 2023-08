El humorista Manu Sánchez finaliza la quimioterapia contra el cáncer: “Hoy termina una etapa”

El cómico y presentador Manu Sánchez, en el programa 'Tierra de talento'. (Canal Sur)

El pasado mes de mayo, Manuel Sánchez Vázquez, conocido artísticamente como Manu Sánchez, desveló en el programa de Canal Sur ‘La tarde, aquí y ahora´ que padecía cáncer testicular. El humorista de 37 años explicó que, tras someterse a una operación quirúrgica, se encontraba recibiendo un tratamiento de quimioterapia intensivo. Ahora, dos meses después de su diagnóstico, el cómico ha desvelado que ha finalizado sus sesiones de quimio.

El humorista ha ido detallando todo el proceso y cómo ha ido reaccionando su cuerpo a los diferentes tratamientos a través de sus redes sociales. Ahora, visiblemente emocionado y celebrando haber finalizado una dura etapa, el de Sevilla ha desvelado en Twitter que parece ver la luz al final del túnel. “Fin de la quimio. Hoy es un gran día”, son las primeras palabras que se pueden leer en el post publicado por Manu Sánchez.

En la publicación, el artista ha reconocido que estos sesenta días no han sido nada fáciles para él. ”El camino es duro, muy duro… pero está mereciendo la pena. Hoy termina una etapa. Llega un nuevo comienzo. Lo estamos consiguiendo. Gracias a quienes no me soltáis”, ha expresado, dejando entrever que no se ha rendido a pesar de las piedras que pudiese haber en el recorrido.

Manu Sánchez ha anunciado la buena nueva junto a un vídeo en el que toca la campaña de los sueños con la idea de transmitir que se encuentra a un paso de decir adiós a este tumor maligno. Además, en el clip también se puede leer un emotivo mensaje: “Hazme sonar y comparte con todos tu alegría por las buenas noticias”.

No obstante, a pesar de que poner fin a sus sesiones de quimioterapia indican que está muy cerca de ganar esta lucha, lo cierto es que aún queda camino por recorrer. “Campana y no se acabó... La noticia está cada vez más cerca. ¡Qué suerte tenemos!”, ha explicado en el tuit, dejando entrever que pronto, dirá adiós al cáncer.

