España

Las bebidas azucaradas podrían estar aumentando los casos de ansiedad en adolescentes, según un estudio

Un estudio inglés ha estudiado la relación entre el consumo de refrescos y el empeoramiento de la salud mental

Guardar
Encuentran una relación entre las
Encuentran una relación entre las bebidas azucaradas y el empeoramiento de la salud mental (Getty Images)

La grave crisis de vivienda, la falta de oportunidades laborales, la adicción a las redes sociales, el auge de la extrema derecha... Son muchos los elementos que explican el empeoramiento de la salud mental en la población, especialmente en los jóvenes. Según datos de la Confederación Salud Mental España, el 25 % de las personas entre 18 y 24 años dice tener estados de depresión; el 70 %, estrés y el 9 %, ansiedad.

Sin embargo, existe un elemento que podría estar relacionado con la ansiedad en jóvenes y adolescentes y que, de primeras, puede no parecer tan obvia. El consumo de bebidas azucaradas podría estar detrás o promover ciertos casos de ansiedad, apunta una reciente investigación de la Universidad de Bournemouth (Inglaterra) publicada en la Journal of Human Nutrition and Dietetics.

En los últimos años, se han puesto en marcha varias políticas de salud pública a nivel mundial que han puesto el acento en las consecuencias físicas de una dieta desequilibrada. Sin embargo, las implicaciones que los hábitos alimentarios pueden tener sobre la salud mental han recibido, hasta ahora, mucha menos atención.

La doctora Chloe Casey, docente e investigadora en Nutrición y coautora del estudio, ha advertido que “la nutrición en la adolescencia es motivo de creciente preocupación”, y ha subrayado que “las iniciativas públicas suelen centrarse en las consecuencias físicas, mientras que las mentales se han abordado mucho menos, especialmente en lo que concierne a las bebidas con alta densidad energética y bajo contenido en nutrientes”.

Cuál es el efecto de los refrescos en la salud mental

Las bebidas con alto contenido de azúcar, entre las que se incluyen refrescos, bebidas energéticas, zumos azucarados, concentrados, tés y cafés endulzados o leches aromatizadas, han sido analizadas en diferentes estudios que midieron tanto la frecuencia de consumo como la salud mental de los jóvenes encuestados. De forma reiterada, los resultados obtenidos mostraron una vinculación entre consumos elevados de bebidas azucaradas y la aparición de síntomas de ansiedad en la adolescencia.

No obstante, los investigadores aclaran que la metodología de los estudios analizados impide establecer que exista una relación causal directa. De este modo, no es posible afirmar de manera concluyente que la ingesta de más bebidas azucaradas provoque síntomas de ansiedad, ya que también cabe la posibilidad inversa: que la propia ansiedad favorezca un mayor consumo de estos productos entre los jóvenes.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Del mismo modo, se contemplan otras variables (como el entorno familiar o los trastornos del sueño) que podrían estar influyendo tanto en una mayor ingesta de bebidas azucaradas como en el desarrollo de ansiedad. Pese a las limitaciones, la doctora Chloe Casey ha destacado que el trabajo realizado ha permitido identificar “una relación poco saludable entre el consumo de bebidas azucaradas y los trastornos de ansiedad en jóvenes”.

La investigadora ha insistido en que “los cuadros de ansiedad en la adolescencia se han incrementado de manera notable en los últimos años, por lo que resulta fundamental identificar hábitos de vida susceptibles de modificarse para frenar el avance de este fenómeno”, según declaraciones recogidas por Medical Xpress.

Temas Relacionados

AnsiedadBebidas azucaradasSalud mentalSalud mental EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de

Un estudio revela cuál es el animal con mayor tolerancia al alcohol: aguantan concentraciones del 80%

Esta especie puede aguantar niveles de alcohol letales en otros animales

Un estudio revela cuál es

Jesús Sánchez, chef Michelin: “Este arroz con calamares es perfecto para principiantes y es un plato que engancha”

El cocinero del restaurante Cenador de Amós, con tres estrellas Michelin, comparte en redes el proceso de este arroz con calamares con su guiso, un plato delicioso en dos texturas

Jesús Sánchez, chef Michelin: “Este

‘La Promesa’, avance semanal del 16 al 20 de febrero en TVE: una boda, una despedida y la llegada de una misteriosa mujer

El anuncio del embarazo de María genera sospechas en palacio, en una semana marcada por confesiones familiares, tensiones por el título de Curro y el adiós de Martina

‘La Promesa’, avance semanal del

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

Cabezón, amigo de Pedro Sánchez, habría controlado una estructura mercantil diseñada para ocultar sus ingresos a Hacienda

Borja Cabezón, adjunto a la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Borja Cabezón, adjunto a la

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid