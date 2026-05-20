La OTAN confirma que Estados Unidos retirará tropas de Europa durante los próximos años y empezará con el repliegue de 5.000 soldados de Alemania

Tropas estadounidenses llegan para su despliegue en Alemania, en Savannah, Georgia, el 2 de marzo.

Desde hace meses, Donald Trump ha advertido de sus intenciones de reducir la inversión militar que Estados Unidos dedica a sus aliados. Tras unas palabras de Friedrich Merz, canciller alemán, en las que calificó de “humillación” la incapacidad de EEUU para terminar con el conflicto en Irán, Trump decidió empezar con Alemania y confirmó la retirada de 5.000 soldados. Ahora, el máximo comandante militar de la OTAN para Europa, el general Alexus Grynkewich, ha señalado que el proceso de retirada de tropas del continente europeo será gradual y se prolongará durante los próximos años.

“Sin duda” se producirán nuevas retiradas, declaró Grynkewich durante una rueda de prensa en Bruselas, después de una reunión de jefes militares de la alianza. El general subrayó que la decisión responde al fortalecimiento de las capacidades de defensa convencional de los aliados europeos, lo que permitirá a Estados Unidos “limitarse a proporcionar únicamente aquellas capacidades críticas que los aliados aún no pueden ofrecer”.

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El general estadounidense detalló que la retirada total incluirá a 5.000 militares, con la brigada blindada de combate —más de 4.000 soldados— como el elemento principal de este repliegue, junto con la cancelación del despliegue de un batallón de artillería de largo alcance. Grynkewich añadió que se están planificando “elementos menores adicionales” que supondrán la salida de varios cientos de soldados más. El comandante explicó que “a medida que el pilar europeo de la alianza se fortalece, esto permite a Estados Unidos reducir su presencia en Europa”, aunque no hay un calendario definido.

"Creo que las alianzas como la OTAN son valiosas por lo que no se dice, es decir, la confianza que las sustenta", defiende el presidente de Francia.

Preocupación en el flanco oriental

El anuncio de la reducción de tropas llega en un contexto de inquietud en el flanco oriental de la OTAN. Los líderes han manifestado su preocupación tras la cancelación, por parte del Pentágono, de la rotación prevista de la brigada blindada de combate hacia Polonia. Grynkewich aseguró que la decisión no modifica la “ejecución” de los planes regionales de la alianza y que los cambios forman parte de una adaptación a las nuevas capacidades de los aliados.

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Desde 2022, los países bálticos, Polonia y otros aliados han reforzado su capacidad defensiva. El general citó la Brigada Multinacional liderada por Canadá en Letonia, ya “plenamente operativa y altamente eficaz”, y el avance de Alemania en la creación de una brigada en Lituania. “A medida que los aliados desarrollan sus capacidades, Estados Unidos puede replegarlas y utilizarlas para otras prioridades globales”, indicó Grynkewich.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este sábado a España, un país al que "da pena ver" por unas "desastrosas cifras económicas" a pesar de que "no contribuye casi nada a la OTAN". (Fuente: The White House/Truth Social/Turning Point Action)

Retos tecnológicos y desarrollo de la defensa aliada

El desarrollo de la industria de defensa en Europa ha adquirido una relevancia estratégica ante crecientes amenazas y la disminución de la presencia de Estados Unidos. Alemania lidera una transformación industrial, destinando grandes inversiones públicas y reconvirtiendo empresas hacia la defensa, con el objetivo de reforzar la autosuficiencia europea y atender la demanda interna y de aliados como Ucrania.

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Por su parte, la Unión Europea impulsa programas como AGILE para acelerar el despliegue de innovaciones en áreas como inteligencia artificial y drones, reduciendo burocracia y fomentando la colaboración entre pequeñas empresas. Sin embargo, los expertos advierten que aún existe fuerte dependencia externa y se requieren mayores compras conjuntas, fondos y capacidad de producción para igualar a potencias como Rusia.