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El verano se anticipa en España con temperaturas cerca de 40 grados y noches tropicales en pleno mayo: estas son las ciudades en las que hará más calor

De cara al fin de semana, la incertidumbre en el pronóstico de la Aemet es mayor, pero podría mantenerse el ascenso térmico

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Un hombre vende sombrillas en la playa de la Malagueta, donde la máxima de la temperatura alcanzará los 27 grados en Málaga, a 19 de mayo de 2026. (EFE/Jorge Zapata)
Un hombre vende sombrillas en la playa de la Malagueta, donde la máxima de la temperatura alcanzará los 27 grados en Málaga, a 19 de mayo de 2026. (EFE/Jorge Zapata)

El verano se ha adelantado este año y si siquiera ha esperado a que llegue junio. El calor ha llegado para quedarse. Durante la pasada jornada, Carcaixent en Valencia registró la temperatura máxima del país con 32,8 grados, seguida por Archena en Murcia con 31,9 grados y Xàtiva, también en València, con 31,8 grados. Montoro en Córdoba alcanzó 31,7 grados y Orihuela en Alicante llegó a 31,4 grados. Pero el mercurio alcanzará marcas más altas este martes. Es más, el ascenso térmico se irá agudizando conforme evolucione la semana.

Por lo pronto, este miércoles, se volverán a alcanzar 30 grados en el nordeste peninsular, la zona centro y mitad sur. De hecho, habrá regiones donde el mercurio ya ronde los 35 grados. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, apunta que ”la propia ciudad de Madrid podría alcanzar ya 30 grados, al igual que Lleida o Cáceres, mientras que en la provincia de Badajoz se podrían rondar ya los 32 a 34 grados y en el valle del Guadalquivir, los 34 a 36 grados”. Los cielos estarán espejados, salvo en el noroeste, donde se esperan lluvias dispersas. No obstante, el organismo público no ha activado ningún aviso.

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Los termómetros rozarán los 40 grados

El jueves el tiempo será estable, aunque los meteorólogos no descartan algún chubasco disperso en zonas de montaña del norte y del este de la península. Continuarán subiendo las temperaturas de forma progresiva. De hecho, se esperan noches tropicales -aquellas en las que el termómetro no baja de 20 grados- en ciudades como Málaga o Almería. Durante el día, los 30 grados de máxima se extenderán hacia en el interior de Galicia y zona central de Castilla y León. Pero serán más elevadas en el resto del país. En el valle del Ebro, los termómetros rondarán los 34 grados, mientras que en los valles del Guadiana y el Guadalquivir se superarán los 36 grados.

La Aemet ya avisa de que el calor se extenderá a las horas de sueño. El viernes, con un nuevo repunte de las temperaturas, habrá noches tropicales en puntos del centro y del sur de la península y las máximas superarán los 30 grados. Del Campo destaca que incluso habrá máximas de más de 34 grados en el valle del Ebro, en puntos del valle del Duero y también en el valle del Tajo. Habrá calor de verano: “Ciudades como Valladolid, Toledo, Madrid o Zamora podrían rondar esos 34 grados, mientras que Zaragoza, Granada, Córdoba, Jaén o Murcia alcanzarían o superarían los 35 grados, con 36 a 38 grados incluso en ciudades como Badajoz o Sevilla”.

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La previsión del fin de semana no está clara

De cara al fin de semana, la incertidumbre en el pronóstico es mayor. Del Campo indica que algunos escenarios prolongan las altas temperaturas y el tiempo estable en prácticamente todo el país, mientras que otros se decantan por un aumento de la inestabilidad, con chubascos en la mitad norte y ambiente más fresco. A excepción del Mediterráneo, donde podrían subir “un poquito más” las temperaturas y en el Guadalquivir, donde continuaría el calor. “Por ahora, ambos escenarios tienen más o menos las mismas probabilidades, así que habrá que esperar a futuras actualizaciones para ver hacia dónde se decanta la balanza”, resuelve.

Cielos despejados, calima y calor en Canarias

En Canarias, predominará el tiempo estable durante buena parte de la semana. Habrá “algo de calima” en Lanzarote y Fuerteventura y las temperaturas serán también en el archipiélago más altas. De manera que durante el viernes y el fin de semana podrían superarse los 32 grados en el sur de Tenerife y Gran Canaria y en Fuerteventura.

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