España

La calabaza, la hortaliza que cuida la piel, protege el cuerpo y es rica en vitamina C

Este alimento destaca por ser bajo en calorías y rico en nutrientes esenciales para la salud

Guardar
El truco para cortar la
El truco para cortar la calabaza (Adobe Stock)

Es protagonista en cremas, purés y guisos en época de frío. Pero más que un ingrediente versátil en la cocina, la calabaza destaca por su aporte nutricional gracias a su bajo contenido en calorías y su riqueza en compuestos antioxidantes, lo que la convierte en una aliada interesante para mantener una dieta equilibrada y promover la salud.

Según datos de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el bajo contenido en calorías y grasas de esta hortaliza la hace especialmente recomendable para personas que buscan controlar su peso o reducir la densidad energética de sus platos sin renunciar al volumen y a la sensación de saciedad. Al estar compuesta en gran parte por agua, el consumo de calabaza contribuye también a la hidratación y favorece preparaciones ligeras y digestivas.

Uno de los aspectos más relevantes de su perfil nutricional es su aporte en vitamina C. Con una ración de calabaza se puede cubrir aproximadamente el 31% de las ingestas diarias recomendadas (IR/día) de esta vitamina. La vitamina C desempeña un papel esencial en el funcionamiento del sistema inmunitario, contribuye a la formación normal de colágeno, fundamental para la piel, los vasos sanguíneos y los huesos, y actúa como antioxidante, ayudando a proteger las células frente al daño oxidativo.

No obstante, conviene tener en cuenta que una parte considerable de la vitamina C puede perderse durante el proceso de cocción, ya que se trata de un nutriente sensible al calor y al contacto con el agua. Por ello, técnicas culinarias como el vapor, el horneado con poca agua o el uso del caldo de cocción en cremas y sopas pueden ayudar a minimizar estas pérdidas y aprovechar mejor sus beneficios.

La calabaza, una hortaliza rica en antioxidantes

Más allá de la vitamina C, la calabaza destaca por su contenido en carotenoides, pigmentos naturales responsables de su característico color anaranjado. Entre ellos se encuentran la luteína (en cantidades moderado-altas), la beta-criptoxantina (moderado-alta), los beta-carotenos (en un rango que puede variar de bajo a alto) y la zeaxantina (moderada). Estos compuestos no solo aportan color, sino que desempeñan funciones clave en el organismo.

Romina Pereiro nos enseña una receta fácil de sopa de calabaza

Los carotenoides tienen actividad antioxidante y algunos de ellos, como los beta-carotenos y la beta-criptoxantina, pueden transformarse en vitamina A en el cuerpo humano. La vitamina A es fundamental para el mantenimiento de la visión en condiciones normales, el correcto funcionamiento del sistema inmunitario y la salud de la piel y las mucosas. Asimismo, la luteína y la zeaxantina se asocian con la salud ocular, ya que contribuyen a la protección de la retina frente al daño causado por la luz y el estrés oxidativo.

Incorporar calabaza en la alimentación habitual puede ser, por tanto, una estrategia sencilla para aumentar la ingesta de compuestos antioxidantes y vitaminas esenciales sin añadir un exceso de calorías. Asada, en puré, en cremas, en dados salteados o incluso en preparaciones dulces con bajo contenido en azúcar, la calabaza ofrece múltiples posibilidades culinarias. En un contexto en el que las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación siguen en aumento, apostar por alimentos de origen vegetal, ricos en micronutrientes y bajos en grasas, resulta clave.

Temas Relacionados

CalabazaHortalizasAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

Tras una corrección de una décima en su estimación preliminar, el INE achaca el recorte a una menor subida en el precio de la electricidad y una caída en el coste de los carburantes

Infobae

La isla galesa que se vende por menos dinero que un piso en Londres: un regalo de la reina de Inglaterra que busca nuevo propietario

La isla lleva deshabitada desde 1960 y se vende por menos de 500.000 euros

La isla galesa que se

La discreta historia de amor de Elena Rivera (’Cuéntame cómo pasó’) y el periodista David Redondo: 15 años de relación y una boda íntima

La actriz, que acaba de estrenar la segunda temporada de ‘Perdiendo el juicio’, se encuentra atravesando uno de los momentos más dulces de su vida

La discreta historia de amor

Última hora de la borrasca Oriana, en directo | Muere una mujer en Barcelona por la caída de un techo

Tras Nils, llega Oriana, la última de esta serie, que comportará precipitaciones intensas y nieve en cotas bajas

Última hora de la borrasca

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

En los próximos meses analizará el rendimiento del sistema en situaciones reales para valorar su integración en el resto de unidades

El Ejército del Aire prepara
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Cuidado,

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Cuidado, una captura de pantalla puede no servirte en un juicio”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El cierre de las nucleares “encarecerá” un 23% el coste de la vida y supondrá la “pérdida” de miles de empleos

Ser madre castiga la carrera profesional de las mujeres: durante la edad reproductiva los hombres llegan a ganar 8.000 euros más

¿Se pueden heredar las criptomonedas? Un abogado responde

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa