Sanidad amplía el cribado del cáncer de mama a mujeres de 45 a 74 años

Imagen de archivo de una mamografía. (Facua)

La Comisión de Salud Pública ha aprobado este miércoles ampliar el programa de cribado del cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años. Hasta ahora, el Sistema Nacional de Salud (SNS) llamaba a mujeres de entre 50 y 69 años para realizarse mamografías cada dos años, con el objetivo de detectar de forma precoz posibles cánceres de mama.

Pero el cáncer está cambiando y cada vez llega antes. Si la mayoría de tumores se desarrollan en mujeres mayores de 50 años, un reciente estudio de The Lancet Oncology ha evidenciado que el cáncer de mama en mujeres jóvenes ha crecido un 29% en las últimas tres décadas en todo el mundo. En España, los datos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) estiman que este año se diagnosticarán más de 8.000 cánceres en adultos jóvenes (entre 20 y 39 años), de los que un 20,5% serán tumores de mama.

PUBLICIDAD

Con este cambio, se amplía la población objetivo de este servicio para incluir tanto a mujeres más jóvenes como a personas mayores. El Ministerio de Sanidad ha celebrado el acuerdo como “un avance relevante en las estrategias de prevención y detección precoz del SNS, incorporando nuevas evidencias científicas y tecnologías diagnósticas orientadas a mejorar la equidad, la eficacia clínica y la capacidad de detección temprana”.

Una implantación gradual que puede retrasar las mamografías

En este caso, la medida ha venido motivada por las recomendaciones de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y del Consejo de la Unión Europea, así como la evidencia clínica que indica que alrededor del 10% de cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años. Estos tumores, además, suelen ser más agresivos.

PUBLICIDAD

Médicos aplican frío extremo para destruir tumores de mama en sesiones breves y sin internación, permitiendo a las pacientes regresar a casa el mismo día y abriendo una nueva vía terapéutica

Asimismo, algunas comunidades autónomas han aportado su experiencia a la mesa: Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha ya realizan mamografías a mujeres entre 45 y 49 años, mientras que Galicia extendió su programa a las mujeres de entre 70 y 74 años. Los resultados de estas iniciativas han avalado todavía más la necesidad de adelantar los cribados: en Navarra, por ejemplo, la tasa media de detección fue del 4,20% entre 2022 y 2024 entre las pacientes más jóvenes, unos resultados comparables a los que se obtuvieron entre las mujeres de 50 y 54 años. Para la población mayor de 70 años, las pruebas en Galicia indicaron una tasa de detección del 8,7% en 2023, superior a la registrada en el grupo de 65 a 69 años.

Extender el programa de cribado al resto de España llevará su tiempo y Sanidad prevé hacerlo de forma gradual “para garantizar una implantación homogénea y de calidad en todo el territorio”, apuntan en un comunicado. Las comunidades tendrán entre tres y seis años para implantar el programa al 100%. Durante este periodo, el ministerio contempla la posibilidad de ampliar el tiempo de espera entre mamografía y mamografía: si es necesario, podrían realizarse cada tres años, en vez de cada dos como se hace actualmente.

PUBLICIDAD

La operación tendrá un coste estimado de 534 millones de euros entre 2025 y 2029 para las arcas públicas, si bien aseguran que el coste real será inferior, pues algunas autonomías ya lo han implantado.

Adelantar el cribado hasta los 40

María Varela, paciente con cáncer de mama que pide adelantar los cribados a los 40 años. (Europa Press)

La medida es un avance en el trabajo de la prevención del cáncer, pero se queda corta para algunos colectivos. En marzo, un grupo de pacientes de cáncer de mama entregó ante el Ministerio de Sanidad más de 65.000 firmas para pedir que los programas de cribado se adelantasen hasta los 50 años. La petición la lideraba María Varela, que descubrió a los 42 años que tenía cáncer de mama. Los médicos detectaron el tumor tarde, cuando la enfermedad ya era metastásica y estaba en estadio IV.

PUBLICIDAD

La evidencia científica no avala las mamografías para menores de 40 años, pero a partir de esa edad podrían tener un impacto positivo, según la oncóloga Isabel Echevarría, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). “La decisión sobre cuándo iniciar el cribado debe incluir toma de decisiones compartida, considerando los beneficios (reducción de mortalidad, detección temprana) y los daños potenciales (falsos positivos, sobrediagnóstico, biopsias innecesarias). Es importante tener en cuenta que en mujeres jóvenes las técnicas de imagen pueden ser menos sensibles por la mayor densidad mamaria”, apuntó en una entrevista con Infobae.