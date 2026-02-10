España

La crisis de vivienda golpea con fuerza en Canarias: las casas para turistas superan el 20% en varios municipios

Más del 5% de las viviendas en la región no pertenece a los canarios. Son estas cifras las que han llevado a los locales a manifestarse en más de una ocasión contra este modelo turístico, que consideran saturado y masificado

Manifestación en Arrecife, Lanzarote, a 18 de mayo de 2025. (EFE/ Adriel Perdomo)

A finales de 2025, la Real Academia Española (RAE) incorporaba en su última actualización un término que ya se empleaba desde hace años, pero que aún no tenía una definición oficial en España: turismofobia. “Fobia al turismo masificado, a causa de su impacto negativo en el medioambiente y en la calidad de vida de la población local” es su única acepción. La conocen bien los canarios, los españoles más afectados por todas las crisis derivadas del turismo de masas. Una de las que más les preocupa y por las que más veces han salido a la calle para protestar es la de la vivienda.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los resultados de la encuesta de ocupación de viviendas para uso turístico y, pese a que las cifras se han reducido en el cómputo nacional y en el archipiélago, no dejan de ser abultadas. Más del 4% de las viviendas de las islas se destinan a uso turístico. Son un total de 49.676 casas que usan alemanes, ingleses, daneses, españoles de la península para sus estancias vacacionales o quienesquiera que vayan a disfrutar del sol y la playa, pero no canarios.

El informe del INE muestra que el número de viviendas turísticas descendió un 12,4% en España en noviembre de 2025 en comparación con el mismo mes de 2024, con un total de 329.764 de pisos vacacionales. Andalucía lidera el ranking de apartamentos turísticos con un total de 91.757, un 1,2% más que el año anterior. No obstante, el porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas de la región es del 1,96%. En Canarias, la siguiente región con más apartamentos turísticos, la cifra es de 4,56% sobre el total.

Viviendas destinadas a uso turístico en 2025. (INE)

La siguiente comunidad autónoma con más viviendas para turistas es la Comunidad Valenciana, con 48.441 casas y un porcentaje del 1,47%; y tras ella está Cataluña con 46.915 viviendas y un porcentaje del 1,2%. Solo en Canarias se supera el umbral del 4%. De hecho, en Baleares, el gran bastión turístico en España, con 19.398 viviendas destinadas para turistas, el porcentaje de vivienda destinada al turismo es del 2,97%. La media en España es del 1,24%. Canarias la triplica.

Porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas en 2025. (INE)

¿Cuáles son los pueblos canarios con mayor ocupación turística de viviendas?

El estudio del INE muestra que La Oliva (Fuerteventura) es el municipio con mayor concentración de viviendas destinadas a uso turístico sobre la vivienda, con un porcentaje del 23,96%. Le siguen Yaiza (23,39%), Teguise (15,82%), ambas en Lanzarote, y Santa Cruz de Tenerife (15,25%). No obstante, en cifras totales, Arona es el municipio con más pisos para turistas, con un total de 4.241. Le sigue Adeje (4.086) en Tenerife, La Oliva (4.047) y San Bartolomé de Tirajana (3.912) en Gran Canaria.

España se rebela contra un modelo turístico insostenible: “El malestar social aumentará tras un verano que puede batir récord de llegadas”.

Los canarios contra la masificación de las islas

Son estas cifras las que han llevado a los canarios a manifestarse en más de una ocasión contra este modelo turístico, que consideran saturado y masificado. Por extensión, los manifestantes hacen referencia también a la necesidad de una reforma en el modelo socioeconómico del archipiélago, basado principalmente en el turismo extranjero. No obstante, sus consignas y peticiones se resumen en uno de sus lemas principales: “Canarias tiene un límite”.

