Crudivorismo, loguearse, milenial y turismofobia: los términos que la RAE incluye este año en el Diccionario de la Lengua Española

Diccionario de la RAE. (Europa Press)

La Real Academia Española (RAE) ha anunciado este lunes la incorporación de nuevos términos como crudivorismo, loguearse, microteatro, milenial o turismofobia al Diccionario de la Lengua Española (DLE), en el marco de la actualización 23.8.1. Esta presentación ha tenido lugar en la sede de la institución, según ha informado la propia RAE.

La actualización actual, que la RAE ha calificado como una revisión con “menos pretensiones” en comparación con las de años anteriores, representa un paso previo hacia la próxima edición del diccionario. El director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, ha explicado que la institución está trabajando en la edición 24 del DLE, que será “mucho más renovada y amplia”.

La RAE ha previsto que la edición 24 del Diccionario de la Lengua Española se presente en noviembre de 2026, según ha avanzado la institución en el acto celebrado este lunes.