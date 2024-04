“Canarias tiene un límite”: manifestaciones contra el turismo masivo en las Islas

Manifestaciones en Canarias contra el turismo masificado. (Europa Press)

Miles de personas se han manifestado este sábado en las Islas Canarias para pedir un cambio en el modelo turístico de la región, que consideran saturado y masificado. Por extensión, los manifestantes hacen referencia también a la necesidad de una reforma en el modelo socioeconómico del archipiélago, basado principalmente en el turismo extranjero. Sobre las 12:00 han comenzado las aglomeraciones en todo el archipiélago salvo en La Palma, donde se celebrará en torno a las 17:00.

No solo han protestado en las islas; de hecho, la primera reunión del día se ha celebrado en la madrileña Puerta del Sol. Ahí, cientos de manifestantes se han juntado para criticar un modelo que “nos está expulsando de nuestra tierra. Hoy protestamos aquí porque no podemos estar allí” ha dicho una mujer durante la lectura de su manifiesto. “Que cojan la maleta ellos, los invasores de la paz canaria, los que venden la tierra que no es suya”, ha aseverado otro locutor.

En Las Palmas de Gran Canaria, sobre las 12:00, miles de personas han marchado por el Paseo de las Canteras, así como en el resto de las islas. En Santa Cruz de Tenerife, por otra parte, se han concentrado miles de personas en la plaza de Weyle, abarrotada. En estos momentos aún no hay datos oficiales de participación. Las manifestaciones estaban convocadas, también en Puerto del Rosario (Fuerteventura), desde el Cabildo; Arrecife (Lanzarote), desde el Quiosco de la Música; Valverde (El Hierro), desde la calle Doctor Quintero; San Sebastián de La Gomera, desde la Plaza de las Américas; Santa Cruz de La Palma, y La Graciosa.

Decenas de personas protestan durante una manifestación contra el modelo turístico, en Puerto del Rosario, Fuerteventura, Canarias (Europa Press).

El turismo supone un 35% del PIB de las Islas Canarias

El origen de las protestas se encuentra en la creciente preocupación por el agotamiento del modelo económico predominante en las Islas Canarias. El turismo, que representa alrededor del 35% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región y cerca del 40% del empleo, ha sido durante décadas el motor principal de la economía canaria. Sin embargo, esta dependencia del turismo ha generado una serie de desafíos y desequilibrios que han llevado a una llamada de atención por parte de diversos sectores de la sociedad.

Entre las demandas planteadas se encuentra la solicitud de una moratoria en el desarrollo turístico, con el objetivo de evaluar y replantear las políticas de crecimiento turístico en la región. Esta moratoria se plantea como una medida necesaria para frenar el impacto ambiental y social negativo generado por el turismo masivo y descontrolado. Además, se reclama la implementación de una ecotasa, una medida destinada a gravar económicamente la actividad turística con el fin de financiar proyectos de conservación ambiental, desarrollo sostenible y diversificación económica. Esta ecotasa se percibe como una herramienta para mitigar los impactos ambientales del turismo y promover un modelo más sostenible.

Con el transcurso de las semanas, el diálogo y las reivindicaciones de las protestas han evolucionado, abarcando una gama más amplia de problemas sociales y económicos que afectan a las Islas Canarias. Junto con la preocupación por el modelo turístico predominante, se ha puesto de manifiesto una profunda inquietud por los altos índices de pobreza que afectan a una parte significativa de la población local, así como con la escalada en los precios del alquiler.