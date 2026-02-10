Francia lanza su plan para combatir la baja natalidad: cartas a los jóvenes de 29 años y facilidades para congelar óvulos

Una mujer embarazada observa una ecografía (AdobeStock)

Francia ha puesto en marcha su nuevo plan para política demográfica. El Estado enviará cartas personalizadas a los jóvenes de 29 años para informarles sobre la fertilidad y las opciones médicas que permiten retrasar la maternidad. La iniciativa forma parte de un paquete de 16 medidas del gobierno de Emmanuel Macron, lideradas por la ministra de Salud, Familias, Autonomía y Personas con Discapacidad, Stéphanie Rist. “No se trata de aumentar la presión social. El papel de la política no es decir si hay que tener hijos ni a qué edad, lo que hay que evitar es seguir escuchando ‘si lo hubiera sabido’”, explicó la ministra en rueda de prensa según recogen los medios franceses.

El envío de cartas se realizará el día del 29º cumpleaños de cada ciudadano y buscará informar sobre los riesgos de postergar la maternidad, opciones de reproducción asistida y preservación de óvulos. La edad media elegida coincide con el umbral legal para acceder gratuitamente a la congelación de óvulos sin justificación médica, según la ley de bioética de 2021.

Actualmente, el procedimiento presenta listas de espera de uno a dos años. No obstante, el gobierno prevé autorizar decenas de nuevos centros antes de 2028 y permitir también la entrada de empresas privadas, garantizando que el proceso siga siendo gratuito y sin fines comerciales. “Estamos entrando en una nueva era. Nunca habíamos tenido este nivel de consideración en cuanto a los problemas de fertilidad e infertilidad”, dijo Virginie Rio, presidenta del colectivo BAMP, que agrupa a personas con problemas de fertilidad, aunque también advirtió de que queda mucho por hacer.

El plan incluye campañas de concienciación que comenzarán a finales de verano, así como la creación de un sitio web público sobre sexualidad y reproducción. Además, se busca mejorar la atención al síndrome de ovario poliquístico (SOP), que afecta a más de una de cada diez mujeres en edad reproductiva y contribuye a la infertilidad.

La situación en España y otros países

Según el Instituto Nacional de Estadística francés (INSEE), en 2025 nacieron 645.000 niños, un 2,1% menos que el año anterior, mientras que fallecieron un 1,5% más. La tasa de fecundidad se situó en 1,56 hijos por mujer, la más baja desde la Segunda Guerra Mundial, una cifra que no para de decrecer desde 2010, donde alcanzó su máximo histórico reciente.

Por su parte, España atraviesa un escenario igualmente preocupante en cuanto a natalidad. Según el INE, en 2024 nacieron 318.005 niños, una tasa de 1,10 hijos por mujer, el nivel más bajo desde que se tienen registros en el país. A ello se le suma el riesgo de pobreza vinculado a la crianza. Según un informe de Save The Children 2024, criar a un hijo cuesta de media 758 euros al mes, lo que puede superar la mitad de la renta de muchas familias.

Finalmente, con esta iniciativa, Francia se une a países como Hungría en la lucha contra la caída de la natalidad. En el país del este de Europa, se ofrece hasta exenciones fiscales a madres con tres hijos. Sin embargo, algunos expertos advierten que estas políticas pueden ser más simbólicas que efectivas si no se abordan los obstáculos reales para formar una familia, como la vivienda, las condiciones laborales o el acceso a servicios de maternidad y paternidad.