España

La natalidad vuelve a caer en España: 100.000 niños menos en 10 años

Las mujeres tuvieron 318.005 hijos en 2024, mientras las defunciones se mantuvieron estables

Guardar
Una mujer embarazada. (Europa Press)
Una mujer embarazada. (Europa Press)

La natalidad española sigue en descenso. La última encuesta del Movimiento Natural de la Población del INE registra 318.005 nacimientos en 2024, lo que supuso un descenso del 0,8% respecto al año anterior.

El número de nacimientos se ha reducido en alrededor de 100.000 niños en una década. En el año 2014, España registró 427.595 recién nacidos. Las defunciones, sin embargo, se mantienen sin variaciones relevantes: el 2024 fallecieron 436.118 personas, 6 menos que el año anterior, lo que deja un saldo vegetativo de -116.056 personas.

1,10 hijos por mujer

De todos los nacimientos del año pasado, 82.339 llegaron de madres con nacionalidad extranjera, el 25,6% del total. Si se considera el país de nacimiento de la persona, hubo 105.814 nacimientos de madres nacidas en el extranjero (33,3%).

Las mujeres en España tuvieron una media de 1,10 hijos, una reducción de dos centésimas respecto al 2023. Por nacionalidad, el número medio de hijos por mujer se redujo en ambos casos: dos centésimas entre las madres españolas (hasta 1,07) y una centésima entre las madres extranjeras (hasta 1,27). Por sexo del bebé, el país recibió 154.273 niñas y 163.732 niños.

Por comunidades autónomas, Andalucía (60.129), Cataluña (53.747) y Madrid (50.770) lideran las estadísticas de nacimientos, con una diferencia de unos 15.000 niños respecto a la Comunidad Valenciana, en cuarta posición en la tabla. En regiones como Asturias, Cantabria o Navarra se han registrado menos de 5.000 nacimientos.

La edad de maternidad se estanca a los 32 años

Baja de maternidad en 2025: cuánto se cobra, cuántas semanas son y requisitos

La edad media de maternidad no ha tenido variaciones y se mantiene en los 32,6 años desde el 2021, una diferencia de 0,8 años respecto al 2014. Las españolas deciden tener hijos un poco más tarde que las extrajeras: unas se quedan embarazadas a los 33,2 años y otras, a los 30,5 años. El INE destaca, no obstante, que el número de nacimientos de madres mayores de 40 años sigue en aumento: ha crecido un 7,3% en los 10 últimos años, hasta el 10,4 % en 2024.

Las diferencias entre mujeres casadas y solteras continúan cerrándose. En 2024, 159.103 nacimientos vinieron de parejas en matrimonio, frente a 158.902 niños que llegaron de madres solteras. Pese a ello, el INE muestra que las bodas crecen en el país: durante 2024 se registraron 175.364 matrimonios, un 1,7% más que en 2023. La tasa bruta de nupcialidad aumentó tres centésimas y se situó en 3,6 matrimonios por cada 1.000 habitantes. La edad media de matrimonio está por encima de la de maternidad: ellas se casan a los 37,2 años y ellos, casi a los 40 (39,9 años). Además, el 4,2% del total de matrimonios registrados en 2024 fueron de parejas del mismo sexo, que celebraron 7.336, de los que el 51,7 % fueron de mujeres y el 48,3 % de hombres.

La encuesta del Movimiento Natural de la Población se elaboran a partir de datos recopilados por el Boletín estadístico de parto, el Certificado médico de defunción/Boletín estadístico de defunción y el Boletín Estadístico de Matrimonio.

La información también proviene de los archivos gestionados por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como de los ficheros enviados por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre defunciones, nacimientos y matrimonios.

Temas Relacionados

NatalidadPoblaciónNacimientosINEEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Tita Cervera defiende al rey Juan Carlos I tras sus polémicas memorias: “Ha sido un gran rey para España, ya está bien de tonterías”

La baronesa Thyssen ha dado la cara por el padre de Felipe VI, quien se encuentra en el centro de los focos tras la publicación de ‘Reconciliación’, sus memorias

Tita Cervera defiende al rey

Un queso catalán hecho con leche de búfala en el pueblo de Moià se corona como uno de los mejores del mundo

Los premios World Cheese Awards han galardonado a una veintena de quesos españoles con la medalla ‘Super Gold’

Un queso catalán hecho con

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Caos en ‘La Revuelta’: por primera vez un espectador se niega a seguir las indicaciones del programa

Por primera vez en el programa, el elegido del público se ha negado a sentarse en el famoso bidé y a salir a hablar con el presentador

Caos en ‘La Revuelta’: por

Estos son los errores que cometen las familias a la hora de heredar: “Puede parecer absurdo, pero es muy frecuente”

La guía del abogado Xavi Abat advierte sobre plazos fiscales, riesgos de la aceptación tácita y particularidades normativas territoriales que pueden encarecer o complicar el proceso sucesorio

Estos son los errores que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP recorta distancias con

El PP recorta distancias con el PSOE en el CIS de la ruptura de Junts con el Gobierno y la dimisión de Mazón

Rozalén sorprende a los pacientes de La Paz con un concierto sorpresa tras su regreso de Las Vegas

Un agricultor sufre un accidente de tráfico y el seguro no le paga porque cuestiona las secuelas que le dejó: el juez obliga a indemnizarle con 21.667 euros

El juez deja en libertad a Santos Cerdán tras casi cinco meses en prisión al quedar “seriamente mitigado” el riesgo de destrucción de pruebas

Procedente el despido de un preso que trabajaba en el economato de la prisión por vender productos por la puerta de atrás “pese a la prohibición expresa”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Estos son los errores que cometen las familias a la hora de heredar: “Puede parecer absurdo, pero es muy frecuente”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Iberia sorprende y se coloca por delante de la ‘low cost’ Ryanair en el ranking europeo de las aerolíneas más baratas de 2025

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

La Vuelta Ciclista a España

La Vuelta Ciclista a España 2026 no pasará por Canarias debido a la presencia del equipo israelí

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”