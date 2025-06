El número de mujeres que congelan sus óvulos para retrasar la maternidad aumenta un 70%: “Con 36 años y sin estabilidad, no me planteo un embarazo”

Congelación de óvulos. (Shutterstock)

Lavinia, una joven italiana que vive desde hace varios en España, siempre imaginó que con 36 años tendría una vida más estable, tanto a nivel laboral como personal, pero la realidad ha resultado ser bien distinta. Licenciada en Farmacia y con experiencia en investigación científica, destina casi la mitad de su salario a pagar el alquiler en Madrid, su pareja vive en Italia y actualmente está en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Una vida que nada tiene que ver con la de sus padres, porque, a su edad, “ya tenían un trabajo estable, casa propia e hijos”. Pero pese a las dificultades y la incertidumbre, Lavinia tiene claro que quiere ser madre y por eso ha decidido congelar sus óvulos, una opción por la que cada vez se decantan más mujeres.

“Tomé la decisión de congelar mis óvulos porque ahora mismo no me encuentro en una situación en la que pueda plantearme un embarazo. Tengo 36 años y me da miedo que pasen otros dos años y un día me despierte pensando en que es demasiado tarde para ser madre. De esta manera puedo pensarlo un poco más adelante”, cuenta a Infobae España esta mujer, que realizó su tratamiento en el Instituto Bernabeu, centro donde han observado un crecimiento sostenido en la demanda de criopreservación de ovocitos desde el inicio de la pandemia.

Según la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), entre 2017 y 2022 -último año del que existen datos-, el número de mujeres que decidieron congelar sus óvulos para retrasar la maternidad ha aumentado un 70%, al pasar de 2.908 a 4.945. De ellas, al igual que en el caso de Lavinia, cerca de un 70% lo hace por motivos sociales, mientras que el 30% restante opta por esta práctica debido a razones médicas (cirugías o tratamientos como la quimioterapia pueden afectar la reserva ovárica).

En ese sentido, cabe recordar que fue en 2007 cuando el Ministerio de Sanidad aprobó el uso de la vitrificación de óvulos como método de preservación de la fertilidad en mujeres sometidas a tratamientos médicos que pudieran afectar su capacidad reproductiva, como la quimioterapia, si bien a partir de 2010, esta práctica comenzó a emplearse de manera más extendida en clínicas privadas y no solo para aquellas que tenían problema de salud, sino para quienes deseaban posponer la maternidad por razones sociales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tendencia que “aumentará”

Desde la SEF aseguran que esta tendencia al alza en la congelación de óvulos en España “seguirá creciendo en los próximos años”, pues la maternidad se retrasa cada vez más debido a esa búsqueda de estabilidad laboral y personal que “dificulta las posibilidades de conseguir un embarazo espontáneo”. Casi la mitad de las mujeres, el 40%, congelan sus óvulos entre los 35 y los 39 años, de acuerdo a los datos de la SEF, donde recomiendan que esta práctica se realice cuanto antes, ya que a partir de los 35 años tanto la cantidad como la calidad de los óvulos disminuye considerablemente, “sobre todo cuando hay patologías previas como la endometriosis”.

La organización, asimismo, reportó que durante 2022 se realizaron 2.500 procedimientos más de vitrificación de óvulos en comparación con el año anterior, datos que resultan “esperanzadores”, ya que la tasa de gestación clínica por transferencia “fue del 50% cuando se utilizaron embriones frescos y alcanzó el 58% en el caso de embriones congelados”, añaden.

La vitrificación permite conservar los óvulos en condiciones óptimas durante largos periodos de tiempo. Para ello se administra medicación hormonal para que los ovarios produzcan varios óvulos en lugar de uno solo durante el ciclo menstrual y, una vez alcanzan la madurez adecuada, se realiza una punción folicular para extraerlos. Los de mejor calidad son los que se congelan hasta que la mujer decida utilizarlos para que puedan ser empleados en técnicas de fecundación asistida, si bien también es una práctica que no está exenta de riesgos y complicaciones, tanto físicas como económicas y emocionales.

En 2024 aumentaron los nacimientos

En 2024, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hubo un total de 322.034 nacimientos, lo que supuso un aumento del 0,4% respecto al año anterior (1.378 más), algo que no sucedía desde 2014. Así, el año pasado los mayores incrementos en el número de nacimientos se registraron en Cantabria (13,3%) e Islas Baleares (5,7%), mientras que los mayores descensos en Galicia (-4,4%) y País Vasco (-3,7%).

Número de nacimientos en España en la última década. (INE)

En los últimos años también se ha observado que la disminución del número de nacimientos se ha visto acompañada de un retraso en la edad de maternidad. Un indicador que refleja este retraso, según el INE, es el número de nacimientos de madres de 40 o más años, que ha crecido un 8,5% en los 10 últimos años.

En términos relativos, mientras que en 2014 el 7,2% de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2024 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4%. En 2014, el número de madres de menos de 25 años fue de 427.595, frente a las 322.034 en ejercicio pasado.

Las madres solteras sufren más riesgo de pobreza: “No podemos vivir con una jornada reducida, necesitamos recursos”.

En España la edad media de la maternidad se situó en los 32,6 años en 2023, según los últimos datos disponibles del INE, una de las más altas de Europa junto con Italia o Irlanda, mientras que el número medio de hijos por mujer se situó en 1,12, cuatro centésimas menos que el registrado en 2022. Por nacionalidad, la edad media a la maternidad no varió, y se mantuvo en 33,1 años para las madres españolas y en 30,5 años para las madres extranjeras.