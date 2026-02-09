España

Cinco bebés hospitalizados tras tomar leche en polvo contaminada por una bacteria

Las autoridades europeas han retirado varios lotes contaminados de diferentes marcas desde el inicio del año

El Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha informado de que cinco bebés han sido hospitalizados por una intoxicación en España, presuntamente después de consumir leche de fórmula. La bacteria cereulida (bacillus cereus) sería la causante de estos ingresos, un patógeno que se ha localizado en varias marcas de leche en polvo en los últimos meses.

La cereulida es una toxina altamente termoestable, capaz de causar un inicio repentino de náuseas y vómitos poco después de su ingestión. A comienzos del mes de enero, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) había lanzado una alerta por la presencia de esta bacteria en leches de fórmula para bebé de la marca Nestlé. El aviso se ha repetido varias veces en las últimas semanas, afectando a diferentes compañías fabricantes del mismo producto.

Pese a los controles y la retirada de los lotes contaminados, no ha podido evitarse que cinco niños terminen hospitalizados por esta bacteria. Además de los cinco infantes, otros tres menores habrían presentado vómitos. Si bien la causa no se ha confirmado todavía, todos ellos presentan “un historial de consumo de un producto potencialmente afectado”, sin que se haya podido certificar en laboratorio. “Aunque se recibieron notificaciones adicionales, no fue posible establecer una relación causal entre la presentación clínica y el consumo de los lotes afectados”, informa el ECDC.

Un suplemento de omega-6, origen de la contaminación

Según explica el organismo europeo en su comunicado semanal, los análisis llevados a cabo hasta ahora apuntan al aceite de ácido araquidónico (ARA) como el ingrediente causante de la contaminación. Se trata de un componente utilizado como suplemento de omega-6 utilizado frecuentemente en las fórmulas de leche.

Países europeos y de fuera de la unión han procedido a la retirada de estos productos, mientras continúan las investigaciones sobre el incidente. “El retiro preventivo es una medida de gestión de riesgos, tomada tras la detección de la toxina”, apuntan desde el organismo comunitario.

Desde el comienzo del año 2026, otros cuatro países han notificado posibles casos de intoxicación. En Bélgica, se han confirmado cinco casos en lactantes, todos con muestras clínicas positivas para cereulida y antecedentes de consumo de la fórmula retirada del mercado. En Dinamarca, la autoridad alimentaria ha recibido reportes de lactantes que desarrollaron diarrea tras consumir los productos afectados, aunque no se logró confirmar el vínculo ni la presencia de la toxina.

En Francia, se han registrado once lactantes hospitalizados, de los cuales cinco consumieron la fórmula retirada y seis no pudieron ser confirmados en cuanto a la exposición. Todos los menores se recuperaron. Se ha notificado, además, dos muertes infantiles inexplicadas, en investigación, ambas con antecedente de consumo de la fórmula, pero sin relación comprobada hasta el momento.

En el Reino Unido, se han identificado 36 casos con síntomas gastrointestinales tras consumir lotes implicados de la fórmula, distribuidos en Inglaterra (24), Escocia (7), Gales (3), Irlanda del Norte (1) y las Dependencias de la Corona (1). El análisis de las fórmulas retiradas confirmó la presencia de cereulida.

