La rutina del rey Felipe y la reina Letizia para informarse cada mañana: el servicio de más de 120.000 euros que les lleva la prensa diaria antes de las 7:30

El rey Felipe y la reina Letizia, en imagen de archivo (Europa Press)

Tal y como demuestran en sus apariciones públicas, los reyes Felipe y Letizia arrancan cada día con un sistema de información que combina papel y formato digital, reforzado ahora con la prórroga del contrato de suministro que garantiza el acceso diario a cabeceras nacionales e internacionales. De hecho, este servicio se mantiene también durante su estancia en el palacio de Marivent cuando pasan el verano en Mallorca.

La renovación, publicada por Monarquía Confidencial, llega después de agotarse el periodo inicial del contrato adjudicado en enero de 2024, dotado con 121.160 euros, y añade una prórroga valorada en algo más de 5.000 euros para sostener un dispositivo que solo en Madrid prevé 18.980 ejemplares de prensa nacional, 5.110 periódicos internacionales y 3.358 revistas.

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En la organización de la Jefatura del Estado, estar al día no se limita a la información española. El servicio está pensado para cubrir las necesidades informativas de la familia real dentro y fuera de España, con reparto diario de periódicos y revistas, además de suscripciones digitales. Así, la empresa DirPubli SL seguirá siendo la encargada de prestar ese servicio. El contrato se articula en tres bloques: distribución diaria de prensa impresa, acceso a suscripciones digitales y suministro específico durante las vacaciones de la familia real en Palma de Mallorca.

La reina Letizia ha inaugurado la Feria del Libro de Madrid, donde visitó varias casetas, se interesó por las últimas novedades editoriales y compartió momentos cercanos con el público, libreros y escolares.

La prensa que lee la familia real española

Para las dependencias de Madrid, el sistema incluye también acceso a 84 números de pago y 54 suscripciones en PDF. Ese formato gana peso dentro del contrato por la transformación digital del sector. Durante las semanas de estancia en Baleares, el suministro contempla 2.652 diarios nacionales, 588 periódicos internacionales y 360 revistas. En ese caso, la prensa no se entrega directamente en el palacio, sino en un punto de venta situado a menos de 10 kilómetros de Marivent.

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La logística diaria está pautada con precisión. Todos los ejemplares destinados al Palacio de la Zarzuela llegan antes de las 7:30 horas, mientras que en fines de semana y festivos la entrega se retrasa hasta las 8:00 horas. Las publicaciones se distribuyen cerradas en bolsas e identificadas para cada departamento de la Casa Real. El diseño del servicio busca que los reyes tengan cada mañana a su disposición las principales publicaciones nacionales e internacionales.

Los reyes Felipe y Letizia con la reina Sofía en Marivent (Europa Press)

La pasión periodística de la reina Letizia

El ímpetu de la reina Letizia por mantenerse informada no es nuevo y ya lo demostró con sus palabras a Radio Madrid el año pasado: “Somos muchos los millones de españoles, yo creo, los que no podemos vivir sin la radio. Además, yo, en mi caso, no me despierto ni con alarmas ni con pitidos. Yo abro los ojos con las voces de personas muy amables que me cuentan cómo va la vida”.

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Esa declaración confirma que la radio informativa es lo primero que escucha al despertarse. La reina ejerció como periodista antes de su matrimonio, que supuso su entrada a la familia real y por lo que tuvo que dejar atrás su trabajo como presentadora de informativos. Aún así, mantiene ese vínculo con la actualidad en su vida diaria. El dispositivo de prensa no sirve solo a los reyes por interés personal o institucional. El equipo de Zarzuela utiliza esa información para preparar cuestiones vinculadas a los actos oficiales y a las estrategias de comunicación cuando se produce algún hecho relevante.

La reina Letizia en RNE (Europa Press)

La continuidad del servicio explica que los reyes aparezcan habitualmente conectados con la actualidad en sus intervenciones públicas. A lo largo del año, además, acuden a varios actos relacionados con los medios de comunicación, espacios en los que la reina Letizia ha defendido en alguna ocasión la profesión que ejerció antes de incorporarse a la Corona.

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