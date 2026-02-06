Retirados nuevos lotes de leche de fórmula de las marcas Almirón y Bledina de Danone

Madrid, 6 feb (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado de una nueva retirada de productos y lotes de fórmulas infantiles procedentes de Irlanda de las marcas Almirón y Bledina ante la posible presencia de cereulida.

La Aesan ha ampliado la información del pasado 24 de enero, con la decisión de parte del fabricante (Danone) de realizar una retirada preventiva de nuevos productos y lotes.

La propia empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

En concreto, se trata de un bote de la leche de fórmula Almirón Advance 1, con fecha de caducidad de 9 de noviembre de 2026 y 400 gramos de peso, y de otros de la misma marca con fecha de 8 de julio de 2026, 22 de julio de 2026, 30 de octubre de 2026 y 3 de diciembre de 2026, en estos casos con un peso de 800 gramos.

También se han retirado botes de Almirón Advance 2 (fechas 13/7/2026, 31/08/2026, 18/09/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 21/11/2026 y 18/12/2026, de 800 gramos); Almirón Advance 1 (caja de 1,2 kilos con fcha 5/12/2026); y Almirón Advance 2 (caja de 1,2 kilos con fecha 9/8/2026, 25/11/2026 y 20/1/2027).

Otros productos afectados son Almirón Profutura 1 (botes de 800 gramos con fechas 28/12/2026, 15/04/2027, 14/05/2027, 13/06/2027, 19/08/2027 y 13/09/2027); Almirón Profutura 2 (botes de 800 gramos con fechas 28/12/2026, 11/01/2027, 10/05/2027, 13/06/2027 y 11/07/2027); Almirón Profutura 2 sobres (con fecha 12/07/2026 y 21/08/2026); Almirón AR2 (bote con fecha 3/10/2026 y 2/11/2026); y Bledina 1 (bote con fecha 3/11/2026 y 9/12/2026).

En España, en las últimas semanas la agencia ha emitido varias alertas por la posible presencia de la toxina, lo que ha llevado a la retirada del mercado de ciertos lotes de leche de fórmula de distintas marcas.

La cereulida es una toxina que puede provocar náuseas, dolor de estómago y vómitos y producir deshidratación en los niños; sus efectos negativos son "bajo o moderados" y dependen de la edad infantil, pero hay riesgos más graves para los recién nacidos o bebés menores de seis meses.

La Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA, en sus siglas en inglés) recomendó este lunes establecer límites a la presencia de cereulida en alimentos infantiles, ante las retiradas de lotes de productos tras la detección de esa toxina en distintos países de la Unión Europea.EFE