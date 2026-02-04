La AESAN publica una nueva alerta por la presencia de cereulida en productos de nutrición infantil

La difusión de la alerta se originó tras los procedimientos de control propios de la compañía involucrada, que notificó la presencia de la toxina a las autoridades competentes conforme lo exige la legislación. A raíz de este hallazgo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) activó este miércoles una advertencia acerca de la detección de cereulida, una toxina generada por la bacteria Bacillus cereus, en determinadas fórmulas infantiles de origen francés, según informó la propia AESAN.

La advertencia se desencadenó tras una notificación llegada a través del sistema de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), en la que las autoridades sanitarias de Francia alertaron sobre la posible presencia de cereulida en dos productos de la marca Babybio: “Babybio Caprea 1”, con fechas de caducidad 28 de julio de 2027 y 17 de septiembre de 2027, y “Babybio Optima 1”, con fecha de caducidad 1 de octubre de 2027. AESAN detalló que la comunicación inicial partió del autocontrol ejercido por la propia empresa fabricante y que los lotes afectados se encuentran ya identificados.

El medio de comunicación indicó que la información relacionada con los productos ha sido trasladada a los organismos autonómicos pertinentes utilizando el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que busca asegurar la retirada efectiva de los artículos afectados en los canales españoles de comercialización. AESAN recomendó que las personas que tengan en su poder estos productos eviten su consumo, debido a la posibilidad de aparecer síntomas como náuseas, vómitos o diarrea tras su ingesta.

La alerta no es la primera vinculada a la presencia de cereulida en fórmulas infantiles en España. Según AESAN, el 7 de enero se reportó que la empresa Nestlé llevó a cabo una retirada preventiva de nuevos productos y lotes de su leche de fórmula, en respuesta a una alerta previa difundida el 12 de diciembre por la eventual detección de cereulida en el producto “NIDINA 1”. Posteriormente, el 21 de enero, Lactalis Nutrición Iberia comunicó de manera voluntaria la retirada de varios lotes de la marca Damira, tanto en farmacias como en grandes establecimientos, por la presencia de cereulida en uno de los ingredientes, conocido como omega6 ARA, suministrado por un proveedor internacional. Esta decisión se fundamentó en una advertencia lanzada por la asociación francesa especializada en nutrición infantil.

El alcance de la problemática excede las fronteras nacionales. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) comunicó que en varias naciones se efectuaron retiradas precautorias de productos de nutrición infantil tan pronto como se detectaron casos de cereulida, a partir de diciembre de 2025 y hasta enero de 2026. El ECDC señaló que estas intervenciones impactaron en una amplia variedad de lotes, artículos y marcas que se distribuyen tanto en Europa como internacionalmente.

De acuerdo con lo reportado por el ECDC, la gestión del incidente incluye el monitoreo activo, el asesoramiento científico y la coordinación entre instituciones dedicadas a la seguridad alimentaria, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Comisión Europea, con el objetivo de garantizar una respuesta conjunta y eficiente a nivel multinacional. El centro también facilita el flujo de información entre países afectados, de modo que se mantenga actualizada la situación y las medidas derivadas.

En relación a los riesgos, la cereulida puede inducir síntomas como náuseas, vómito y dolor abdominal en un intervalo de entre 30 minutos y seis horas tras la exposición. Los bebés pequeños, especialmente los recién nacidos y menores de seis meses, presentan un riesgo incrementado, ya que la toxina altera el balance de sodio en el cuerpo y puede desembocar en deshidratación, un cuadro que requiere atención médica urgente.

El ECDC recomienda que, ante la aparición de síntomas gastrointestinales tras el consumo de los productos en cuestión, se recurra a la consulta con un profesional sanitario. Si se presentan signos de gravedad, como deshidratación aguda o vómito persistente, se debe buscar atención de urgencias. El centro remarcó que, aunque la severidad de los efectos en la salud se define como de baja a moderada dependiendo de la edad, las complicaciones pueden manifestarse con rapidez, lo que refuerza la importancia del seguimiento médico.

Como refuerzo a la prevención, AESAN y las entidades europeas implicadas subrayan que los lotes afectados por la retirada no deben ser usados para la alimentación de bebés o niños pequeños. Además, instan a la población a seguir las directrices proporcionadas por las autoridades nacionales de seguridad alimentaria, cuyos comunicados oficiales contienen las instrucciones precisas sobre la gestión de los productos y las pautas en caso de incidentes asociados.

La respuesta a la amenaza de cereulida en leches infantiles y las medidas tomadas por las autoridades nacionales y europeas se dirigen tanto a la contención sanitaria como a la seguridad del suministro alimentario destinado a la población infantil, en un contexto donde los procedimientos de vigilancia, información y cooperación internacional resultan determinantes para minimizar riesgos potenciales.