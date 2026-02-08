Cómo hacer spezzatino, un guiso italiano ideal para comer en invierno

Spezzatino, guiso italiano. (Freepik)

La gastronomía italiana es una de las más destacadas a nivel mundial. Preparaciones como la pasta o la pizza han llevado al país a convertirse en un referente gastronómico para muchos cocineros. Sin embargo, hay otras recetas que son menos conocidas para el público que tienen un gran sabor.

Una de las especialidades de esta cocina son los guisos y los estofados, teniendo como claro ejemplo el spezzatino. Esta elaboración mediterránea se prepara con carne de ternera, aunque es común encontrar versiones con cerdo o cordero.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas

Preparación: 20 minutos

Cocción: 1 hora y 40 minutos

Ingredientes

800 g de carne de ternera para guisar (morcillo o aguja) 2 zanahorias 1 cebolla grande 2 ramas de apio 2 dientes de ajo 400 g de tomate triturado natural 200 ml de vino tinto 400 ml de caldo de carne 2 hojas de laurel 1 ramita de romero fresco Aceite de oliva virgen extra Sal Pimienta negra molida

Cómo hacer spezzatino, paso a paso

Corta la carne en dados de tamaño uniforme. Seca bien con papel. Pela y pica la cebolla, los dientes de ajo, el apio y las zanahorias en trozos pequeños. Calienta un fondo de aceite en una cazuela amplia. Dora la carne por tandas, salpimentando ligeramente. Reserva. En el mismo aceite, sofríe la cebolla, el ajo, el apio y la zanahoria. Remueve y cocina hasta que la verdura esté blanda. Desglasa la cazuela con el vino tinto, rascando el fondo con una cuchara para soltar todo el sabor adherido. Añade el tomate triturado y cocina 5 minutos para que pierda acidez. Incorpora la carne, el laurel y el romero. Cubre con el caldo de carne. Tapa y cocina a fuego lento durante 1 hora y 30 minutos. Remueve de vez en cuando y añade más caldo si la salsa se reduce demasiado. Rectifica de sal y pimienta al final.

Consejos clave:

Seca bien la carne antes de dorarla para que no suelte agua.

No remuevas la carne en exceso al dorar: así se sella mejor.

Mantén una cocción suave y constante.

Muchas veces al cocinar la carne pierde jugos y textura. Un experto ofrece un consejo esencial para mejorar su preparación (Podcast generado con IA)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para cuatro platos generosos. Si van a comer más personas, aumenta las cantidades de manera proporcional.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 420 kcal

Proteínas: 32 g

Grasas: 22 g

Hidratos de carbono: 14 g

Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas que uses.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, el spezzatino se conserva perfectamente durante un máximo de 3 días si lo guardas en un recipiente hermético, lo que ayuda a mantener su sabor y textura óptimos. Si te sobra cantidad o quieres prepararlo con antelación, puedes congelarlo sin problema; el guiso aguantará bien hasta 2 meses en el congelador. Cuando decidas consumirlo, bastará con descongelar en la nevera y calentar suavemente para disfrutarlo como recién hecho, sin apenas perder calidad.