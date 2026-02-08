España

Cómo hacer spezzatino, un guiso italiano ideal para comer en invierno

Esta receta es saludable y ayuda a resguardarse de las bajas temperaturas

Guardar
Spezzatino, guiso italiano. (Freepik)
Spezzatino, guiso italiano. (Freepik)

La gastronomía italiana es una de las más destacadas a nivel mundial. Preparaciones como la pasta o la pizza han llevado al país a convertirse en un referente gastronómico para muchos cocineros. Sin embargo, hay otras recetas que son menos conocidas para el público que tienen un gran sabor.

Una de las especialidades de esta cocina son los guisos y los estofados, teniendo como claro ejemplo el spezzatino. Esta elaboración mediterránea se prepara con carne de ternera, aunque es común encontrar versiones con cerdo o cordero.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 1 hora y 40 minutos

Ingredientes

  1. 800 g de carne de ternera para guisar (morcillo o aguja)
  2. 2 zanahorias
  3. 1 cebolla grande
  4. 2 ramas de apio
  5. 2 dientes de ajo
  6. 400 g de tomate triturado natural
  7. 200 ml de vino tinto
  8. 400 ml de caldo de carne
  9. 2 hojas de laurel
  10. 1 ramita de romero fresco
  11. Aceite de oliva virgen extra
  12. Sal
  13. Pimienta negra molida

Cómo hacer spezzatino, paso a paso

  1. Corta la carne en dados de tamaño uniforme. Seca bien con papel.
  2. Pela y pica la cebolla, los dientes de ajo, el apio y las zanahorias en trozos pequeños.
  3. Calienta un fondo de aceite en una cazuela amplia. Dora la carne por tandas, salpimentando ligeramente. Reserva.
  4. En el mismo aceite, sofríe la cebolla, el ajo, el apio y la zanahoria. Remueve y cocina hasta que la verdura esté blanda.
  5. Desglasa la cazuela con el vino tinto, rascando el fondo con una cuchara para soltar todo el sabor adherido.
  6. Añade el tomate triturado y cocina 5 minutos para que pierda acidez.
  7. Incorpora la carne, el laurel y el romero. Cubre con el caldo de carne.
  8. Tapa y cocina a fuego lento durante 1 hora y 30 minutos. Remueve de vez en cuando y añade más caldo si la salsa se reduce demasiado.
  9. Rectifica de sal y pimienta al final.

Consejos clave:

  • Seca bien la carne antes de dorarla para que no suelte agua.
  • No remuevas la carne en exceso al dorar: así se sella mejor.
  • Mantén una cocción suave y constante.
Muchas veces al cocinar la carne pierde jugos y textura. Un experto ofrece un consejo esencial para mejorar su preparación (Podcast generado con IA)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para cuatro platos generosos. Si van a comer más personas, aumenta las cantidades de manera proporcional.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 420 kcal
  • Proteínas: 32 g
  • Grasas: 22 g
  • Hidratos de carbono: 14 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas que uses.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, el spezzatino se conserva perfectamente durante un máximo de 3 días si lo guardas en un recipiente hermético, lo que ayuda a mantener su sabor y textura óptimos. Si te sobra cantidad o quieres prepararlo con antelación, puedes congelarlo sin problema; el guiso aguantará bien hasta 2 meses en el congelador. Cuando decidas consumirlo, bastará con descongelar en la nevera y calentar suavemente para disfrutarlo como recién hecho, sin apenas perder calidad.

Temas Relacionados

TerneraGastronomía italianaRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La participación en las elecciones de Aragón a las 14:00 es prácticamente la misma que en 2023: un 40,26%

Representa un ligero descenso del 0,70% respecto a los comicios de 2023

La participación en las elecciones

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

Conoce cuáles son las mejores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los tribunales anulan pruebas obtenidas en espacios privados y refuerzan la protección de los derechos del trabajador

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre

Lara Tronti y Hugo Pérez de ‘La isla de las tentaciones’ anuncian que esperan su segundo hijo: “Volvemos a vivir algo muy bonito”

La pareja, que puso a prueba su amor en el programa de Telecinco, tuvo a su primer hijo, Nico, en enero de 2024

Lara Tronti y Hugo Pérez

Última hora de la borrasca Marta, en directo: más de 11.000 andaluces siguen desalojados y 13 comunidades están en aviso por lluvia, nieve y viento

Las precipitaciones más abundantes volverán a producirse en Andalucía, con avisos naranja en áreas del Estrecho, Alborán y en las sierras interiores

Última hora de la borrasca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox denuncia al alcalde de

Vox denuncia al alcalde de un pueblo de Huesca por pedir el voto para el PSOE en sus ‘stories’ de Instagram durante la jornada de reflexión

El Supremo avala la actuación de un abuelo que se hizo pasar por su nieta de ocho años en WhatsApp para cazar a un hombre que le pidió “fotos sexis”

La Justicia avala que la agencia pública de vivienda andaluza desahucie a una mujer con tres hijos menores y embarazada del cuarto

Última hora de las elecciones en Aragón, en directo: la participación a las 11.00 es de 10,8%

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

DEPORTES

El desconocido pasado de Jannik

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno