Una experta en joyas analiza el anillo de boda de Dua Lipa: “Me sorprendió muchísimo, es una pieza bastante provocadora”

Dua Lipa y Callum Turner el día de su boda en Londres y su anillo (MONTAJE INFOBAE).

Dua Lipa vive su mejor momento personal. La cantante albano-británica disfruta de una luna de miel de ensueño junto a su ahora marido Callum Turner, uno de los nuevos actores de moda en Hollywood. Tras una romántica boda, con polémica incluida, de todo un fin de semana en Sicilia, la pareja de recién casados disfruta de unos días en solitario en la costa amalfitana.

Sin embargo, y contra todo lo esperado, el enlace no ha destacado por los looks escogidos por la novia o el lugar elegido para el enlace, sino por las llamativas joyas que la joven ha lucido sobre su piel. Sobre todo, el anillo de compromiso con el que el intérprete británico le hizo la gran pregunta. Un diseño robusto y contemporáneo que ha despertado un intenso debate en el mundo de la alta joyería; y que, a diferencia de lo tradicional, ha decidido mantener también como su anillo de boda.

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La propia cantante confesó en una entrevista con Vogue que se encuentra completamente enamorada de su nuevo complemento, una pieza diseñada especialmente para ella y en la que su prometido contó con la ayuda de su entorno más cercano para conseguir una joya que reflejara su personalidad. “Es muy yo”, reconoció la intérprete, dejando claro que la elección iba más allá del valor económico de la pieza.

EXCLUSIVA PREMIUM. Palermo, Sicilia, 5 de junio de 2026. Dua Lipa y su esposo Callum Turner fueron vistos llegando al Palazzo Gangi en Palermo, Sicilia, para la celebración previa a su boda. (2026 Backgrid UK/The Grosby Group).

Pero ¿qué dice realmente este anillo sobre las nuevas tendencias en joyería y sobre el estilo de quien lo lleva? Para conocer más detalles, Infobae ha hablado con Elena Vicente, fundadora de Evivid y especialista en diamantes y gemología, quien analiza una pieza que se aleja de todas las normas tradicionales en el mundo del ‘sí, quiero’.

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“Cuando lo vi me sorprendió muchísimo”, confiesa la experta. Aunque considera que Dua Lipa posee una imagen sofisticada y elegante, también destaca su faceta más atrevida y transgresora, una característica que, según su opinión, queda perfectamente reflejada en la elección de este diseño.

El anillo destaca por su gruesa banda de oro y por la manera en la que el diamante se encuentra integrado en la estructura. Precisamente este es el detalle que más llama la atención a Vicente: “Me pareció bastante provocador”, ya que en los anillos de compromiso convencionales se busca justo lo contrario: elevar la piedra y permitir que la luz atraviese el diamante para potenciar al máximo su brillo y transparencia.

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EXCLUSIVA PREMIUM. Palermo, Sicilia, 5 de junio de 2026. Dua Lipa y su esposo Callum Turner fueron vistos llegando al Palazzo Gangi en Palermo, Sicilia, para la celebración previa a su boda. (2026 Backgrid UK/The Grosby Group).

“En este caso, el metal tiene muchísimo protagonismo y el diamante queda más protegido y menos expuesto a la luz. Es una elección poco habitual en un anillo de compromiso, aunque tiene una estética muy moderna y marcada”, señala.

No obstante, la experta considera que esta decisión encaja con la libertad creativa que suelen tener las grandes estrellas internacionales, capaces de transformar las tendencias y llevar piezas que se alejan de lo que habitualmente escogería el público general. Para ella, más que un diseño vintage, se trata de una propuesta actual, casi escultórica, donde el oro se convierte en el verdadero protagonista.

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El anillo que hizo saltar las alarmas sobre el compromiso de Dua Lipa.

Una joya que rompe con la tendencia

El hecho de que Callum Turner diseñara el anillo teniendo en cuenta los gustos de la cantante hace pensar que no se trata de una elección casual. Elena Vicente considera que la joyería personalizada está viviendo un gran momento, ya que cada vez más personas buscan piezas únicas con las que expresar su identidad: “Esa es la tendencia. Mi estilo de joyería es hacerlo de forma personal y creo que eso está empezando a extenderse. La gente quiere diferenciarse”.

Una de las cuestiones que más curiosidad genera alrededor de la joya es su precio. Algunos expertos internacionales han estimado que podría alcanzar cifras de cientos de miles de dólares si se trata de un diamante natural de gran calidad, aunque la gemóloga prefiere ser prudente. “Depende de muchos factores”, aclara.

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Los detalles del anillo de compromiso de Dua Lipa (Instagram/Dua Lipa)

“No sabemos si el diamante es natural o sintético. Y al estar embutido es más difícil saber este dato. Pero cuando se cubre en chatón normalmente es porque se quieren esconder cosas, como jugar con diamantes sintéticos”, analiza la especialista en gemología. Vicente explica que este tipo de diamante ha revolucionado la joyería actual, ya que permiten conseguir piedras de gran belleza, brillo y apariencia impecable con una inversión muy inferior a la de un diamante natural de características similares; además, del componente ético que esto supone.

Más allá del caso de Dua Lipa, la experta observa un cambio significativo en los gustos de las nuevas generaciones. Aunque el diamante continúa siendo el gran símbolo del compromiso, cada vez más parejas se decantan por gemas de color como rubíes o esmeraldas.

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Anillo doble con rubí de Evivid. (IMAGEN PROPOCIONADA POR EVIVID).

Según explica, esta tendencia no es completamente nueva, sino una recuperación de estilos que durante siglos fueron habituales antes de que las campañas publicitarias del diamante lo consolidaran como el gran protagonista de los anillos de pedida: “La tendencia ha empezado a bajar y otra vez se lleva la piedra de color. También son caras y bonitas. De hecho, las que se suelen poner en los anillos de compromiso suelen ser piedras de mucho valor, que pueden superar al diamante perfectamente”.

Por otro lado, destaca el peligro que hay detrás de llevar un accesorio tan llamativo como un diamante, sobre todo en las celebrities. “A la gente le da menos miedo ponerse una esmeralda o un rubí para el día a día que un anillo con un gran diamante”.

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Una luna de miel de ensueño

Capturas de reacciones de usuarios de X a la luna de miel de Dua Lipa y Callum Turner (X).

Los recién casados todavía siguen disfrutando de su nueva etapa como marido y mujer. La pareja ha prolongado su estancia en Italia con una romántica luna de miel en la costa de Amalfi, donde han sido fotografiados compartiendo gestos de complicidad y cariño durante una jornada en el mar.

Capturas de reacciones de usuarios de X a la luna de miel de Dua Lipa y Callum Turner (X).

Unas imágenes en las que se puede ver al actor descansando sobre un gran flotador mientras la cantante le abraza y le dedica un apasionado beso, unas instantáneas que han provocado una oleada de comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores han destacado la evidente conexión y felicidad del matrimonio. Sin duda, un broche final perfecto para un mes de junio que la pareja nunca olvidará.

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