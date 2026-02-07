Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Imagen de archivo de un empleado recogiendo sus pertenencias de la oficina (Canva)

El análisis de la evolución salarial en España ha cobrado una relevancia especial en un contexto de inflación elevada, como el que se vivió en 2022. El uso de indicadores de alta frecuencia para monitorizar las nóminas ha permitido constatar la ausencia de una espiral inflacionista basada en precios y salarios.

Dentro de este escenario, CaixaBank Research ha desarrollado un indicador propio basado en datos internos anonimizados, con la desagregación por tamaño de empresa y la diferenciación entre trabajadores que permanecen en la misma empresa y aquellos que optan por cambiar de empleador. La entidad financiera ha destacado que ambos avances favorecen un seguimiento más granular de los salarios en España y completan la visión aportada por los datos tradicionales.

Según los resultados publicados, 2022 y 2023 han estado marcados por un importante rebote salarial, seguido de una moderación en 2024 y 2025. En concreto, el informe señala que, durante 2025, el salario medio ha experimentado un crecimiento del 2,7%, resultado que supone seis décimas menos que en 2024 y que sitúa el incremento al mismo ritmo que el IPC.

Las empresas grandes pagan mejor

La metodología del indicador consiste en calcular la mediana de la variación interanual de la nómina mensual, cliente a cliente y sin ajustar por inflación, a partir de las transferencias catalogadas como nómina recibidas por clientes y las emitidas por empresas que también son clientes. Se evita así la duplicidad cuando emisor y receptor pertenecen a la entidad. El documento metodológico que desarrolla estos aspectos se encuentra disponible a través de su portal específico.

Una de las principales novedades incluidas ha sido la segmentación del crecimiento salarial en el sector privado de acuerdo con el tamaño de la empresa que emite la nómina. La estructura empleada distingue entre microempresas (cinco a nueve empleados), pequeñas (diez a 49), medianas (50 a 249) y grandes (250 o más).

Los resultados para 2025 ponen de manifiesto una diferencia sostenida a favor de las empresas de mayor tamaño, que han registrado un aumento promedio del 3%, seguidas de las medianas con un 2,9%, las pequeñas con un 2,5% y las microempresas, que se quedan en un 2,1%.

Este patrón refleja un diferencial que se mantiene ejercicio tras ejercicio, aunque hoy su magnitud resulta más contenida. Los estudios económicos atribuyen estas diferencias a la mayor productividad, a la capacidad de reparto de rentas y a la facilidad para captar y retener talento por parte de las grandes compañías.

Movilidad laboral y su efecto en los salarios

La segunda área de innovación del indicador consiste en distinguir las trayectorias salariales de los trabajadores en función de su movilidad laboral durante un periodo de doce meses, diferenciando así entre quienes permanecen en la misma empresa y quienes cambian de empleador.

De acuerdo con los datos presentados por CaixaBank Research, los empleados que deciden cambiar de empresa han obtenido incrementos salariales sensiblemente superiores respecto a los que se mantienen en su puesto, especialmente en sectores donde existe escasez de determinados perfiles profesionales o una fuerte competencia por personal cualificado.

La brecha salarial entre quienes se mantienen y quienes optan por la movilidad se ha reducido durante los años 2020 y 2021, coincidiendo con la pandemia, pero se ha ampliado significativamente a partir de 2022 con la recuperación económica y el aumento de las tensiones inflacionistas.

Según se detalla en el informe, 2025 ha supuesto una moderación de los salarios para quienes han permanecido en la misma empresa, con una subida del 2,8% frente al 3,3% anotado el año anterior, mientras que quienes han cambiado de empleador han mantenido incrementos elevados, situándose en el 7,2%. El análisis concluye que este comportamiento apunta a la existencia de tensiones puntuales en ciertas ocupaciones, donde las empresas han optado por ofrecer mayores incrementos salariales para atraer a perfiles de talento determinados.