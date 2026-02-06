Sánchez exige a los ‘tecnoligarcas’ que “quiten sus sucias manos de los móviles de los menores”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de cierre de campaña, a 6 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). (Marcos Cebrián / Europa Press)

El duelo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los oligarcas tecnológicos dueños de las principales redes sociales parece no concluir. Este viernes, tras hacer hincapié en la voluntad del Ejecutivo de prohibir el acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, ha exigido a los ‘tecnoligarcas’ que “quiten sus sucias manos de los móviles de nuestros menores”.

Las palabras de Sánchez se engloban en el acto de cierre de campaña de las elecciones aragonesas, donde ha respaldado a la candidata socialista y exministra Pilar Alegría y ha aseverado que España está en “el lado correcto de la historia”, haciendo alusión a la propuesta del Gobierno sobre las redes sociales y ha asegurado que “los amos de los algoritmos quieren controlar lo que leemos y vemos para luego saber y controlar lo que votamos”.

Sánchez, que esta semana mantuvo un intercambio de mensajes con el dueño de X, Elon Musk, en el que el empresario tildó al Presidente “tirano” y de “estar arruinando España”, ha acusado a los dueños de las redes sociales de expandir “bulos, desinformación y zafiedades” y ha destacado que España les “plantará cara” haciendo uso de la “fuerza de la razón, de la ley y de la democracia”.

Una propuesta sin corte ideológico

Pedro Sánchez, que anunció su propuesta de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años el 3 de febrero, ha defendido que se trata de una propuesta que no tiene corte ideológico y que la intención es proteger “de manera extra” a los más jóvenes del “odio, los bulos y la violencia”, que, ha dicho, les llega “en muchas ocasiones” a través de las redes sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (Europa Press)

Para el Presidente, es necesario proteger los derechos de los menores tanto “en el mundo físico como en el digital”. Además, ha criticado la respuesta del PP y a Vox, “sintomática” a su juicio, a las críticas de estas compañías tras el anuncio de la prohibición, una propuesta que considera “soberana y legal”.

Las respuestas de los dueños de X y Telegram

Las reacciones al anuncio de Pedro Sánchez no se hicieron esperar. El primero en contestar al presidente español fue el empresario y dueño de la red social X, Elon Musk, quien acusó de “tirano” y “traidor” al Presidente del Ejecutivo. Este, por su parte, respondió a través de su cuenta de X: “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es una señal de que cabalgamos”.

Otro de los magnates que contestó al Presidente fue el ruso Pavel Durov, fundador de Telegram, quien envió n mensaje privado desde la cuenta oficial de la plataforma a todos los usuarios en España en el que critica abiertamente las medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para regular las redes sociales y reforzar la protección de los menores.

El mensaje, redactado en un tono de advertencia, sostiene que el Ejecutivo está promoviendo “nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet” y alerta de que las iniciativas presentadas esta semana “podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de la protección”.