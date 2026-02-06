España

Sánchez exige a los ‘tecnoligarcas’ que “quiten sus sucias manos de los móviles de los menores”

El presidente del Gobierno se ha visto envuelto en la polémica tras ser tachado de “tirano” por Elon Musk, al querer prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de cierre de campaña, a 6 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). (Marcos Cebrián / Europa Press)

El duelo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los oligarcas tecnológicos dueños de las principales redes sociales parece no concluir. Este viernes, tras hacer hincapié en la voluntad del Ejecutivo de prohibir el acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, ha exigido a los ‘tecnoligarcas’ que “quiten sus sucias manos de los móviles de nuestros menores”.

Las palabras de Sánchez se engloban en el acto de cierre de campaña de las elecciones aragonesas, donde ha respaldado a la candidata socialista y exministra Pilar Alegría y ha aseverado que España está en “el lado correcto de la historia”, haciendo alusión a la propuesta del Gobierno sobre las redes sociales y ha asegurado que “los amos de los algoritmos quieren controlar lo que leemos y vemos para luego saber y controlar lo que votamos”.

Sánchez, que esta semana mantuvo un intercambio de mensajes con el dueño de X, Elon Musk, en el que el empresario tildó al Presidente “tirano” y de “estar arruinando España”, ha acusado a los dueños de las redes sociales de expandir “bulos, desinformación y zafiedades” y ha destacado que España les “plantará cara” haciendo uso de la “fuerza de la razón, de la ley y de la democracia”.

Una propuesta sin corte ideológico

Pedro Sánchez, que anunció su propuesta de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años el 3 de febrero, ha defendido que se trata de una propuesta que no tiene corte ideológico y que la intención es proteger “de manera extra” a los más jóvenes del “odio, los bulos y la violencia”, que, ha dicho, les llega “en muchas ocasiones” a través de las redes sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (Europa Press)

Para el Presidente, es necesario proteger los derechos de los menores tanto “en el mundo físico como en el digital”. Además, ha criticado la respuesta del PP y a Vox, “sintomática” a su juicio, a las críticas de estas compañías tras el anuncio de la prohibición, una propuesta que considera “soberana y legal”.

Las respuestas de los dueños de X y Telegram

Las reacciones al anuncio de Pedro Sánchez no se hicieron esperar. El primero en contestar al presidente español fue el empresario y dueño de la red social X, Elon Musk, quien acusó de “tirano” y “traidor” al Presidente del Ejecutivo. Este, por su parte, respondió a través de su cuenta de X: “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es una señal de que cabalgamos”.

Otro de los magnates que contestó al Presidente fue el ruso Pavel Durov, fundador de Telegram, quien envió n mensaje privado desde la cuenta oficial de la plataforma a todos los usuarios en España en el que critica abiertamente las medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para regular las redes sociales y reforzar la protección de los menores.

El mensaje, redactado en un tono de advertencia, sostiene que el Ejecutivo está promoviendo “nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet” y alerta de que las iniciativas presentadas esta semana “podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de la protección”.

Temas Relacionados

Pedro SánchezElon MuskRedes SocialesMenoresXTelegramGobierno de EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son los resultados del sorteo de Euromillones de este 6 de febrero

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Estos son los resultados del

Resultados del Super Once del 6 febrero

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del

Patricia Conde regresa a Antena 3 y se pone al límite en ‘El desafío’: “Para mí es el mejor formato que hay ahora mismo en la televisión”

La concursante del programa de Atresmedia ha hablado con ‘Infobae’ para sincerarse sobre su paso por uno de los formatos más extremos de la televisión de nuestro país

Patricia Conde regresa a Antena

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

La Comisión destinará 123,3 millones a “brindar asistencia a las personas más vulnerables” de América Latina y el Caribe

La Unión Europea anuncia un

Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

El exjefe del Ejecutivo se encuentra en Caracas para asistir al Programa para la Paz y Convivencia Democrática

Zapatero confía en la transición
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP invita a Vito

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

El caso de acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles llega a los tribunales: “Mi clienta ha estado ninguneada, vilipendiada, maltratada y victimizada”

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

‘React II’, el programa de ataque electrónico de Europa con liderazgo español: permite escoltar aeronaves o interferir a distancia

ECONOMÍA

La Unión Europea anuncia un

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey