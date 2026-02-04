Bruselas rechaza perseguir a los directivos de redes sociales y asegura que seguirá colaborando con Musk pese a llamar “nazi” a Sánchez

Banderas de la Unión Europea ondean afuera de la sede de la Comisión Europea, el día de una cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025.(REUTERS/Stephanie Lecocq)

El intercambio de mensajes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el CEO de X, Elon Musk, ha llegado a Europa. Tras el anuncio de Sánchez de prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años, así como sancionar a los dueños de las plataformas de manera legal y económica cuando se difundan mensajes de odio dentro de las plataformas, el empresario norteamericano tachó a Sánchez de “tirano” y un “traidor” con España.

Al ser preguntado por la ley que anunció Sánchez, Thomas Regnier, portavoz de Soberanía Tecnológica de la Comisión, aclaró que la Comisión Europea no entrará en detalles hasta que el país publique la ley por escrito: “Sobre si lo que está haciendo España es legal o ilegal bajo la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA), no voy a entrar por una razón, por lo que entiendo ahora no hay una ley, si hay una probablemente notificaremos a la Comisión y analizaremos al ley”.

Respecto a si es posible perseguir a los CEO de las plataformas por lo que pasa en sus redes sociales, el comisario aseguró que es “un debate largo que existe hace años en la Comisión y los Estados miembros”. “¿Es un CEO responsable de lo que yo posteo online? Es muy difícil, por eso la DSA no hace investigaciones criminales, no atacamos individuos con el DSA, miramos las plataformas. Si un CEO induce algorítmicamente un partido político y reduce la visibilidad de los otros, él no se convierte en responsable, la plataforma es la que se convierte en responsable”, explicó

“Nuestro foco está siempre en la plataforma”, puntualizó. Además, al ser preguntado si la acción del comisionado no está provocando que los países miembros actúen por su cuenta, Regnier explicó que hay dos maneras de actuar, por un lado, “golpear fuerte a las plataformas, teniendo sangre en las calles y, por supuesto, bonitos artículos”, pero la consecuencia cuando existen nuevas legislaciones a las plataformas es que no puedes obtener nada de ellas nunca más.

Colaborar con Musk pese a sus dichos sobre Sánchez

Por ello, En esta misma línea, el comisario europeo aseguró que la Unión Europea tiene la intención de seguir dialogando con las plataformas para sacar de ellas algo beneficioso para los ciudadanos y, en el caso de que estas no actúen o reduzcan la brecha tomarán acciones.

Ante la pregunta de si es posible colaborar con una plataforma cuyo dueño -Elon Musk- llamó a un primer ministro europeo “nazi y fascista” -en referencia a Pedro Sánchez-, el comisario aseguró que espera que sea posible colaborar con una plataforma como X, pero “la verdad y la realidad es que X fue una de las primeras donde se abrió una investigación, de las primeras en las que hubo hallazgos preliminares, la primera a la que le pedimos acceso a los algoritmos y la primera en recibir una multa de la CE en diciembre por 120 millones de euros”.

Por último, el comisario valoró de manera positiva que un Estado miembro “de un paso más para restringir el acceso a las redes sociales a niños” y aseguró que la Unión se encuentra revisando medidas para poner obligaciones adicionales en las plataformas. “No queremos proteger solo a los niños de España, queremos proteger a toda Europa con la DSA”, concluyó.