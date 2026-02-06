La Comunidad de Madrid pagará hasta 169 euros por una resonancia: 264.000 pacientes tendrán que trasladarse 50 kilómetros para que se las hagan

El hospital Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares (Eduardo Parra / Europa Press 03/12/2025)

La Comunidad de Madrid sigue con su política de externalizar servicios sanitarios. Si el hospital Infanta Leonor (en Vallecas) ha recurrido a centros privados para hacer tratamientos a pacientes de dolor crónico, pruebas digestivas y resonancias, ahora le toca el turno al hospital Príncipe de Asturias, situado en el municipio de Alcalá de Henares y que da servicio a 264.000 vecinos del este de la región. El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) formalizó este miércoles con 17 centros privados la realización de pruebas radiodiagnósticas ante la elevada demanda de pruebas y la carencia de medios para poder atender todas las peticiones.

El objetivo es derivar a estos centros privados 6.000 resonancias, 2.700 TAC y 7.500 ecografías en un año. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha valorado el precio ofertado para hacer estas pruebas, el número de pruebas diarias que se pueden realizar y la distancia en kilómetros que tendrán que recorrer los pacientes para que se las hagan. Por ejemplo, el coste de las resonancias varían entre los 70 y los 120 euros, con un plus de anestesia de entre 80 y 90 euros. Si se trata de resonancias especiales, su coste varía entre los 160 y los 169 euros. Un TAC varía entre los 50 y los 71, 26 euros. Y una ecografía, entre 17 y 22 euros, que puede elevarse a 35 euros debido a la complejidad.

“Realizar una derivación de los pacientes para la realización de sus pruebas radiológicas puede ser una buena decisión estratégica cuando hace falta hacer frente a la gestión de picos de demanda, asegurando tiempos de respuesta rápidos y la mayor eficiencia operativa posible”, señala la memoria justificativa del contrato. La realidad es más sencilla. “El servicio de radiodiagnóstico del hospital, pese a contar con equipamiento de última generación y un equipo de profesionales altamente capacitados, se enfrenta a limitaciones de capacidad, resultando listas de espera que superan los tiempos recomendados para diagnósticos oportunos. La demanda de pruebas de imagen en ecografía, TAC y resonancia magnética es superior a las posibilidades de realización de estos estudios”.

El hospital Príncipe de Asturias tiene 2.600 trabajadores y en 2024 (últimos datos oficiales) fue capaz de realizar 34.500 ecografías, 27.880 TAC y 16.400 resonancias. Pero “el servicio de radiodiagnóstico ha experimentado un notable incremento en la demanda de pruebas, específicamente resonancias magnéticas, tomografías axiales computarizadas (TAC) y ecografías, debido, entre otras causas, a que los avances en la medicina han aumentado la necesidad de pruebas diagnósticas precisas y de alta calidad para una variedad de condiciones médicas. Además, los protocolos médicos modernos requieren con mayor frecuencia el uso de imágenes diagnósticas avanzadas”, explica el hospital.

Centros a 42 kilómetros

Esa “eficacia operativa” que busca el SERMAS conlleva que los pacientes que sean derivados tengan que recorrer distancias de hasta 50 kilómetros que supondrán tiempos de desplazamiento en transporte público que pueden llegar a los 80 minutos. Uno de los centros privados adjudicatarios es el Hospital Moncloa, situado en la capital, a 42 kilómetros de Alcalá de Henares. Los tiempos de desplazamiento y distancias han sido calculados tomando como origen la Plaza de Cervantes (el centro de Alcalá de Henares) y como destino la sede más accesible de cada hospital adjudicatario. Se ha utilizado la plataforma Google Maps simulando un trayecto en transporte público en día laborable (franja de mediodía), computando tiempos totales “puerta a puerta” (incluyendo tramos a pie y esperas). Otro centro elegido es el Medi Centro, en el municipio de Leganés. También está el Grupo Quirón. La mayoría de los hospitales están en la capital y la Comunidad pagará un total de 794.000 euros.