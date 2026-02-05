Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Lo de que la gente no quiere trabajar es mentira. Lo que no quieren es ser explotados”

Rafael Alonso, experto en recursos humanos, habla sobre la explotación laboral (Composición Infobae)

El debate sobre la actitud laboral y la percepción social del trabajo ha cobrado fuerza ante los cambios en las dinámicas empresariales y las expectativas de la fuerza laboral. La discusión gira en torno a la idea de si existe una falta de compromiso profesional o si, por el contrario, los trabajadores buscan condiciones más justas y respetuosas en su entorno. En este contexto, el experto en recursos humanos Rafael Alonso ha intervenido para matizar ciertos prejuicios y aclarar el trasfondo de estas demandas.

Las actuales discusiones sobre la actitud laboral han generado reacciones de figuras como el experto en recursos humanos Rafael Alonso, quien aclaró en un vídeo de TikTok (@rafabienestarlaboral) las percepciones sobre la supuesta falta de compromiso profesional: “Eso de que la gente no quiere trabajar, lo siento, pero es mentira. Lo que no quieren es ser explotados, que es otra cosa”, advirtió, cuestionando los prejuicios extendidos sobre la motivación laboral.

A juicio de Alonso, la demanda generalizada no se centra en la búsqueda de reconocimientos constantes, sino en principios elementales: “La gente claro que quiere trabajar, pero de forma digna y coherente. Y esto no significa que la persona quiera una palmadita en la espalda todos los días. Significa que quiere que la traten con respeto, que el salario sea acorde a las funciones y que si hay que tener conversaciones difíciles, se hagan de forma adecuada y, de nuevo, con respeto”.

Diferentes situaciones a estudiar

Además, advirtió sobre prácticas de gestión cuestionables, al remarcar: “No quiere horarios abusivos, tareas sin sentido, presiones verbales, favoritismos o condiciones que le denigren como profesionales”. El surgimiento de nuevas generaciones en el ámbito laboral ha impulsado una transformación en la forma en que se conciben los derechos y deberes del trabajador.

Las condiciones laborales, la flexibilidad horaria y la posibilidad de conciliar la vida profesional y personal ocupan un lugar central en las demandas actuales. Este fenómeno ha llevado a muchas empresas a revisar sus políticas internas, buscando mayor transparencia y equidad en la gestión.

En cuanto a la existencia de empleados que evaden el esfuerzo, Alonso admitió: “Por supuesto que hay personas que se aprovechan del sistema o vagos que no quieren dar un palo al agua. Esto ha existido toda la vida, pero esta no es la norma”. También enfatizó la distinción entre el valor personal y la autoexigencia en el entorno laboral: “Y no, trabajar más no te hace mejor persona, ni mejor profesional ni mejor nada. Tú ya eres valioso por el simple hecho de estar en este mundo”.

Efectos en el trabajo

La salud mental y el bienestar emocional han cobrado protagonismo en el debate laboral, ya que cada vez hay más conciencia sobre la importancia de un ambiente sano y respetuoso. Diversos estudios señalan que la productividad y el compromiso aumentan cuando los empleados sienten que su trabajo se valora y que sus necesidades básicas están cubiertas. Así, la exigencia de condiciones dignas no se interpreta como falta de compromiso, sino como una muestra de responsabilidad y autovaloración.

El especialista concluyó que equiparar la negación a la explotación con la falta de voluntad de trabajar es, según él, una de las falacias de la época: “Por eso, confundir no querer ser explotado con no querer trabajar me parece una de las falacias más grandes de esta época”. Alonso fue tajante al separar el desempeño profesional del valor individual al afirmar: “Así que ya sabes: tu trabajo no representa tu valía”.