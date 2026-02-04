España

La Casa Real de Noruega toma medidas urgentes con la princesa Mette-Marit tras su vínculo con Epstein: cancela un viaje privado y cierra sus redes sociales

La aparición de Mette-Marit en los archivos de Epstein y el juicio a su hijo ha provocado que la monarquía noruega actúe de inmediato

Guardar
El príncipe Haakon de Noruega
El príncipe Haakon de Noruega junto a su esposa, la princesa Mette-Marit, y su hija, la princesa Ingrid Alexandra, en una imagen de archivo (Stian Lysberg Solum/NTB/Pool via REUTERS)

La Casa Real de Noruega ha tomado en las últimas horas dos decisiones de calado en un contexto marcado por la presión mediática, el descontento social y una crisis institucional sin precedentes en torno a la princesa heredera Mette-Marit. La primera de ellas ha sido la cancelación del viaje privado que la esposa del príncipe Haakon tenía previsto realizar en los próximos días y que, según se había confirmado previamente desde Palacio, ya figuraba en su agenda oficial. Aunque no se había detallado el destino ni la duración exacta de ese desplazamiento, sí se sabía que iba a coincidir en el tiempo con el inicio del juicio contra su hijo mayor, Marius Borg. Finalmente, y a última hora, se ha decidido que la princesa no abandone el país.

Así lo han recogido varios medios noruegos, que confirman que Mette-Marit permanecerá en Noruega en un momento especialmente delicado tanto a nivel personal como institucional. La heredera atraviesa lo que muchos consideran su etapa más complicada desde que forma parte de la familia real. A la causa judicial que afecta directamente a su hijo se ha sumado en las últimas semanas la polémica derivada de la publicación de sus mensajes con Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos sexuales y considerado uno de los mayores escándalos internacionales de las últimas décadas.

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

Son numerosos los ciudadanos que han expresado públicamente su rechazo al comportamiento de la princesa y que cuestionan abiertamente su idoneidad para ocupar el trono en el futuro. El malestar social se ha trasladado de forma directa a las redes sociales de la Casa Real, donde durante días se acumularon comentarios muy críticos hacia la heredera. Ante esta situación, la Corona ha adoptado una segunda medida inmediata: el cierre de los comentarios en sus perfiles oficiales de Instagram y Facebook.

El viaje privado de Mette-Marit con sus hijos

Desde el departamento de comunicación de la Casa Real se ha emitido un breve comunicado para justificar esta decisión. “Hay muchos comentarios que violan nuestras pautas éticas y, por lo tanto, consideramos correcto cerrar temporalmente algunos de nuestros campos de comentarios en Instagram y Facebook”, han explicado. No se han ofrecido más detalles al respecto, y según apuntan los medios noruegos en sus ediciones digitales, Palacio no ha respondido a las preguntas formuladas por la prensa sobre esta medida.

Retrato oficial de los reyes
Retrato oficial de los reyes Harald y Sonia de Noruega. (Casa Real Noruega)

El objetivo parece claro: blindar a la princesa heredera y reducir su exposición pública en medio de una tormenta perfecta que amenaza con erosionar seriamente la imagen de la monarquía. El escándalo vinculado a Epstein se suma al juicio contra su hijo Marius Borg, acusado de hasta 38 delitos. El joven se sentó en el banquillo este martes, 3 de febrero, para afrontar un proceso judicial que se prolongará durante siete semanas y en el que está previsto que comparezcan numerosas denunciantes. Sobre él pesan acusaciones de agresiones sexuales, violaciones, posesión de drogas y otros delitos de extrema gravedad.

Desde hacía meses, Mette-Marit tenía planeado salir del país junto a sus hijos en un viaje privado que iba a coincidir precisamente con el inicio del juicio de su primogénito. Palacio había confirmado esa salida, aunque sin desvelar el destino. No ha sido hasta este miércoles cuando se ha sabido que la princesa permanecerá finalmente en Noruega, una decisión interpretada como una rectificación forzada por la presión mediática y social. El Parlamento noruego votó este pasado martes a favor de mantener la monarquía en el país, aunque no de forma unánime. El debate sobre la continuidad de la institución sigue abierto y el desgaste es especialmente visible cuando se mira a los príncipes herederos. La pregunta que muchos se hacen ahora es inevitable: ¿qué pasará con Haakon y, sobre todo, con Mette-Marit en un escenario de creciente desconfianza ciudadana?

Temas Relacionados

Princesa Mette-MaritCasa Real de NoruegaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los presupuestos del Gobierno no alcanzan a financiar el estudio de Barbacid contra el cáncer de páncreas: harían falta 30 millones de euros

La fundación CRIS contra el Cáncer ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para sufragar parte de los costes de la investigación

Los presupuestos del Gobierno no

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo: diez comunidades en alerta por lluvia, nieve, viento y oleaje, con Andalucía en nivel rojo por “peligro extraordinario”

La Aemet advierte de que las precipitaciones de este miércoles que caen sobre un suelo ya muy cargado de agua podrán provocar “inundaciones, desbordamientos y deslizamientos de tierra”

Última hora de la borrasca

Borrasca Leonardo, en directo: última hora del temporal en Andalucía, inundaciones y zonas en alerta roja

Más de 3.000 andaluces han sido desalojadas de sus viviendas de forma preventiva y otros casi 4.000 están sin electricidad

Borrasca Leonardo, en directo: última

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

Conoce cuáles son las mejores

Óscar Puente no convence al sector ferroviario: los sindicatos mantienen la huelga de trenes del 9 al 11 de febrero a pesar del encuentro con Transportes

Así lo han confirmado los portavoces de los sindicatos tras dar por concluida la reunión, celebrada con el objetivo de evitar la huelga que, finalmente, no se desconvoca

Óscar Puente no convence al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa avanza en su

Salvador Illa avanza en su recuperación y ya utiliza una sola muleta

Muere a los 79 años John Virgo, histórico jugador y comentarista de billar

Ábalos anuncia acciones judiciales por el filtrado de sus datos médicos: “Al parecer, todo vale y todo está justificado si de mi persona se trata”

Pedro Sánchez anuncia un decreto para frenar “chiringuitos” en la FP privada: “No es un negocio cualquiera y exige reglas claras”

¿Es mejor comprar un coche nuevo o de segunda mano? Un experto responde

ECONOMÍA

Se mantiene la huelga ferroviaria

Se mantiene la huelga ferroviaria del 8 al 11 de febrero a pesar del encuentro entre sindicatos y el Ministerio de Transportes

La AIReF alerta de una falta de control de las bajas médicas y reclama una supervisión anticipada de la Seguridad Social

Un abogado laboralista explica qué hacer si no puedes llegar al trabajo por la huelga de trenes

La ministra de Vivienda confiesa que le “encantaría intervenir con un 155” la Comunidad de Madrid: “No está asumiendo sus competencias”

La subida de las pensiones entra en vigor este miércoles: así quedan las cuantías para 2026

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona