La princesa Mette-Marit, en su momento más bajo: los noruegos dudan de su papel como futura reina

La princesa Mette-Marit de Noruega en una imagen de archivo. (Stian Lysberg Solum/NTB/Pool via REUTERS)

La confianza de los noruegos en la figura de la princesa heredera Mette-Marit atraviesa uno de sus peores momentos, si no el peor, desde que entró en la Casa Real. Así lo refleja una reciente encuesta elaborada por Norstat para el medio local Dagbladet y la cadena pública NRK, cuyos resultados han sacudido el debate sobre el futuro de la monarquía en Noruega y, especialmente, sobre el papel que deberá desempeñar la esposa del príncipe Haakon cuando llegue el momento de convertirse en reina.

Según este sondeo, aunque el apoyo al sistema monárquico sigue siendo mayoritario —un 66% de los encuestados afirma respaldar la monarquía como forma de Estado—, la confianza personal en Mette-Marit se ha visto seriamente erosionada en los últimos días. El respaldo a la institución se mantiene relativamente estable, pero la imagen de quien está llamada a ocupar el trono junto a Haakon se resiente como nunca.

El detonante ha sido la publicación de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En ellos se revela una relación estrecha y prolongada entre la princesa heredera y el financiero estadounidense, condenado por delitos sexuales. Según recoge Dagbladet, más de nueve de cada diez noruegos aseguran estar al tanto de esta información, y de ellos, un contundente 76% reconoce que su confianza en Mette-Marit ha disminuido a raíz de estas revelaciones.

Una caída en las encuestas de opinión

Las cifras van aún más allá. Casi la mitad de los encuestados, un 44%, considera que Mette-Marit no es apta para ejercer como reina de Noruega en el futuro. Solo un 22% cree que sí lo es, mientras que el resto se muestra indeciso. Para Lars Helle, editor político de Dagbladet, se trata de “datos muy fuertes” que reflejan el impacto inmediato de la polémica. En declaraciones al propio medio, Helle subraya que la información conocida durante el fin de semana ha tenido un peso determinante en la opinión pública.

La reacción contrasta con el clima de simpatía que rodeaba a la princesa heredera hace apenas unas semanas, cuando se hizo público el empeoramiento de la enfermedad pulmonar crónica que padece. Entonces, Mette-Marit recibió un amplio respaldo social. Ahora, ese capital emocional parece haberse evaporado.

Desde Dagbladet también se ha analizado el tono de los correos electrónicos intercambiados entre la princesa y Epstein. Según el diario, los mensajes reflejan una relación cercana, con un lenguaje que ha sido descrito como íntimo y poco prudente para alguien de su posición institucional. Mette-Marit ha pedido disculpas públicamente por no haber investigado mejor los antecedentes de Epstein, pero ha evitado aclarar muchos detalles sobre la naturaleza exacta de su relación, lo que ha alimentado aún más las dudas.

Jefrrey Epstein en una imagen de archivo. (Europa Press)

Los expertos coinciden en que la clave para recuperar la confianza pasa por la transparencia. Periodistas especializados como Lars Helle insisten en que la Casa Real debe asegurarse de que no queden “medias verdades” que puedan salir a la luz más adelante. En su opinión, una explicación completa y clara sobre los vínculos con Epstein es imprescindible si se quiere frenar el deterioro de la imagen de la princesa heredera.

A este contexto ya delicado se suma otro frente judicial que afecta de lleno a la familia: el juicio contra Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit, acusado de hasta 38 delitos graves. El caso ha vuelto a colocar a la Casa Real bajo una presión extrema. Según recuerda Dagbladet, una encuesta anterior ya reflejaba que este proceso había debilitado la confianza en la monarquía, aunque en menor medida que ahora.

ARCHIVO - Marius Borg Hoiby, izquierda, en un evento en compañía de su madre, la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, en Oslo, 16 de junio de 2022. (Lise Aserud/NTB vía AP, archivo)

El príncipe Haakon ha explicado que Mette-Marit ha optado por ausentarse durante parte del juicio de su hijo, una decisión entendible, ya que evita cualquier sospecha de influencia. Sin embargo, también apunta que este tiempo fuera debería servirle para reflexionar sobre cómo afrontar su regreso a la esfera pública.

Pere a todo, la monarquía noruega sigue contando con un sólido respaldo ciudadano, especialmente fuera de las grandes ciudades. Pero el futuro de Mette-Marit como reina ya no se da por sentado.