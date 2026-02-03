Jesús Vázquez (‘Benidorm Fest 2026’): “Es una regla para todos: si un país de los participantes invade a otro, no va a Eurovisión”

Uno de los rostros más conocidos de la televisión ha iniciado su etapa en RTVE de la mano del certamen musical

La llegada de Jesús Vázquez a RTVE marca uno de los movimientos más comentados del panorama televisivo reciente. Sus más de tres décadas en Mediaset, le convirtieron en uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento en España. Ahora, el presentador inicia una nueva etapa profesional en la televisión pública, un paso que él mismo define como “ilusionante y necesario”. Y es que su debut no será menor: se estrena como presentador del Benidorm Fest 2026, un formato ya consolidado y con una enorme repercusión mediática.

En una entrevista para Infobae, el presentador gallego se ha sincerado y ha hablado de cómo afronta este cambio. “Me siento como un niño con zapatos nuevos. Necesitaba un cambio en mi vida”, reconoce el comunicador, resumiendo perfectamente el espíritu con el que aterriza en RTVE. Después de muchos años de trayectoria, admite que necesitaba un giro vital y profesional. “Yo llevo muchos años haciendo tele y tenía muchas ganas de trabajar algún día en la televisión pública. Para un presentador, es como un sueño trabajar en la ‘tele de todos’”.

Los presentadores del Benidorm Fest se reúnen en un evento previo al festival (Alejandro Higuera / Infobae)

Su incorporación a RTVE no se plantea como una experiencia puntual. Desde el primer momento deja claro que su intención es quedarse, crecer y aportar ideas. De hecho, bromea con que ya ha “metido el pie en la puerta” y no piensa dejar que se la cierren. “Me encantaría pasar una temporada larga en la televisión pública”, revela Jesús Vázquez. Una actitud con la que refleja tanto su entusiasmo como su compromiso con esta nueva etapa.

El Benidorm Fest representa su gran carta de presentación en RTVE y, al mismo tiempo, uno de los mayores retos de su carrera reciente. Aunque el que fuera presentador de ¡Allá tú! cuenta con 35 años de experiencia en televisión, reconoce que nunca antes había presentado un festival de estas características. “Yo nunca he presentado un festival de televisión. Tiene algunos parecidos con un programa de talentos, pero no es un programa de talentos. Son otras medidas, otras dimensiones, otras emociones, otra escaleta… Es un reto para cualquier presentador”, admite a este medio.

Jesús Vázquez, súper feliz en su nueva aventura profesional en TVE. (Europa Press)

De acuerdo con sus palabras, además, el Benidorm Fest se trata de un formato de gran éxito, seguido por millones de espectadores, lo que añade un plus de responsabilidad y presión incluso para un profesional curtido como él. Más allá de los nervios iniciales, Vázquez afronta el desafío con confianza. Está decidido a volcar toda su experiencia y a apoyarse en sus compañeros de presentación, a los que define como auténticas “estrellas”. “Tengo unos compañeros de lujo, que me van a hacer el festival más fácil. Ellos en sí mismo son un espectáculo, pero con ellos el festival va a fluir de manera natural. Tenemos mucha química”, sostiene, haciendo referencia a Inés Hernand, Lalachus y Javier Ambrossi.

Los concursantes del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

Uno de los temas inevitables al hablar del Benidorm Fest este año es su relación con Eurovisión. En esta edición, el festival no tiene como objetivo elegir al representante español para el certamen europeo, ya que España no participa en Eurovisión este año debido a la “instrumentalización por parte de Israel de las dos últimas ediciones”. Por ello, la cadena pública ha abierto la puerta a potenciar su propio festival musical sin condicionantes externos.

“Yo creo que es una idea que comparto. En general, si un país de los participantes invade a otro, no puede participar. Rusia invade a Ucrania, no puede participar. Israel invade Gaza, no puede participar. Es una regla para todos. Estoy de igual de acuerdo que cuando vetaron a Rusia”, asegura Jesús Vázquez, quien ha traído al presente el momento en el que país de la Europa del Este quedó vetado del certamen tras invadir a Ucrania. Desde su punto de vista, la coherencia es fundamental.

Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. (RTVE)

A pesar de que el Benidorm Fest ya no tenga como fin Eurovisión, el presentador subraya que el festival de música tiene vida propia. Así, considera que se ha consolidado como un gran evento musical y televisivo por méritos propios. Este año, además, cuenta con importantes alicientes, como un premio económico de 150.000 euros, repartidos en 100.000 euros para el artista y 50.000 euros para los compositores.

Pero no es todo. RTVE también anunció un convenio con Univisión: uno de los artistas participantes viajará a Miami para grabar un single con un productor internacional y realizar promoción en el mercado latino. Además, Spotify se ha convertido en socio de la cadena pública y ha ofrecido un premio independiente del resultado del certamen: un viaje a Estocolmo para grabar en el estudio Spotify Singles. “El propio festival es una gozada verlo y disfrutar. Creo que la gente lo va a disfrutar y no va a estar pensando en Eurovisión”, zanja Vázquez.