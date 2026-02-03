España

Mal enero para los trabajadores: la Seguridad Social pierde 270.782 afiliados y el paro suma 30.392 desempleados

El deterioro mensual contrasta con la creación de casi medio millón de empleos en el último año

Nueva oficina de Empleo de
Nueva oficina de Empleo de Chipiona, en Cádiz (Rocío Ruz / Europa Press)

El mercado laboral ha arrancado 2026 con un evidente deterioro. La afiliación media a la Seguridad Social cayó en 270.782 personas en enero (-1,2%), mientras que el paro registrado aumentó en 30.392 desempleados (+1,26%), hasta situarse en 2.439.062 personas, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. El inicio del año deja así un balance claramente negativo para el empleo tras la campaña de Navidad.

Los dos departamentos del Gobierno vinculan este retroceso al patrón estacional habitual del primer mes del año. Seguridad Social alude además a la “climatología adversa” como factor que habría condicionado la evolución del empleo.

No obstante, el mal comportamiento mensual contrasta con la lectura anual de las cifras: en los últimos doce meses la afiliación ha crecido en 477.818 personas (+2,3%) y el paro se ha reducido en 160.381 (-6,17%), lo que sitúa el número total de desempleados en el nivel más bajo para un mes de enero en casi dos décadas.

El fin de la campaña navideña castiga al sector servicios

El incremento del paro se concentra casi en exclusiva en el sector servicios, que suma 35.073 desempleados más (+2,01%) tras el fin de la actividad ligada a las fiestas. También aumenta el desempleo en la agricultura, con 881 parados adicionales (+1,19%).

En cambio, baja en la construcción, con 3.793 personas menos en situación de desempleo (-2,13%), y se mantiene prácticamente plano en la industria, con un descenso testimonial de 14 personas (-0,01%). Entre quienes buscan su primer empleo, el paro ha bajado en 1.755 personas (-0,79%).

Más de 25.000 mujeres en paro en enero de 2026

El paro femenino creció en 25.284 mujeres en el mes de enero, hasta 1.469.283, mientras que el masculino aumentó en 5.108 hombres, hasta 969.779. Pese al repunte mensual, Trabajo subraya que el desempleo entre las mujeres se mantiene en el nivel “más bajo en un mes de enero en 18 años”.

Por otra parte, entre los menores de 25 años el paro ha subido en 4.040 personas (+2,28%), aunque el ministerio destaca que también se trata del registro más reducido de la serie histórica para este mes.

Los migrantes son los responsables de la mitad del crecimiento de la economía de España

Solo Baleares escapa del aumento de parados

El paro registrado ha aumentado en prácticamente todo el territorio español. Únicamente las Islas Baleares logran un descenso mensual, con 1.260 desempleados menos. En el lado contrario destacan las subidas de Andalucía (+8.046), Comunidad de Madrid (+3.659) y Galicia (+3.113), que reflejan el fuerte peso del sector servicios en estas comunidades autónomas y el efecto que tiene en ellas el fin de la campaña navideña.

Cuatro de cada diez contratos ya son indefinidos

Sin embargo, en cuanto a temporalidad se refiere, las cifras son más positivas: durante el mes de enero se firmaron 1.163.555 contratos, de los que 484.295 fueron indefinidos, lo que supone el 41,62% del total. El Ministerio de Trabajo incide en que este porcentaje consolida, a su juicio, el cambio en la estructura de la contratación tras la reforma laboral.

270.000 afiliados menos que en diciembre

En paralelo, la Seguridad Social registró una pérdida media de 270.782 cotizantes respecto a diciembre, hasta un total de 21.573.632 afiliados. El Ministerio de Inclusión interpreta este retroceso como “coherente con la evolución histórica de enero” y lo asocia tanto a la finalización de contratos temporales como al impacto del mal tiempo en determinadas actividades.

En términos desestacionalizados, el ministerio sostiene que la afiliación habría aumentado en 17.311 personas, alcanzando un “récord histórico” de 21.885.039 ocupados, un cálculo con el que el Gobierno trata de matizar la caída del dato bruto.

Casi medio millón de empleos en un año

La comparación interanual ofrece un panorama más favorable. La afiliación suma 477.818 trabajadores respecto a enero de 2025, con un crecimiento del 2,3%. El empleo femenino avanza en 235.397 afiliadas, hasta superar los 10,2 millones, mientras que los cotizantes extranjeros aumentan en 195.129 personas y ya representan el 14,1% del total. Entre los autónomos, el sistema gana 37.796 trabajadores por cuenta propia (+1,1%) en el último año.

La cobertura del paro, en máximos desde 2009

El número de beneficiarios de prestaciones alcanzó en diciembre -último dato disponible- las 1.783.205 personas, con una tasa de cobertura del 79,1%, el nivel más alto desde 2009, según los registros del SEPE. El gasto medio por beneficiario se situó en 1.506 euros mensuales, un 26,3% más que un año antes, mientras que el desembolso total en prestaciones ascendió a 2.107 millones de euros.

