La campaña navideña no impulsa el empleo al cierre de diciembre: solo se afilian 19.180 personas aunque el paro se reduce en 16.291

Dos trabajadores de una carnicería ubicada en el Mercado de la Boquería en Barcelona (David Zorrakino / Europa Press)

El mercado laboral cerró 2025 con un comportamiento desigual en su último mes. El paro registrado bajó en diciembre en 16.291 personas, un descenso del 0,7% respecto a noviembre, mientras que la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 19.180 ocupados, una subida moderada para un mes que habitualmente concentra uno de los mayores incrementos del año debido a la campaña navideña. Con estos datos, el número total de parados se situó en 2.408.670 personas, y el de afiliados alcanzó los 21.844.414.

Uno de los datos más positivos del mes se encuentra en el paro juvenil. El desempleo entre los menores de 25 años descendió en 11.470 personas en diciembre, un recorte del 6,1% mensual, hasta un total de 176.852 jóvenes, la cifra más baja de toda la serie histórica para este colectivo. La evolución contrasta con el comportamiento más contenido del mercado laboral en su conjunto y refuerza el peso de los contratos asociados a campañas estacionales.

En términos interanuales, el paro se redujo en 152.048 personas, lo que supone un descenso del 5,9% respecto a diciembre de 2024. Con ello, el desempleo encadena 56 meses consecutivos de caídas interanuales, aunque el ritmo de mejora se ha ido moderando en los últimos tramos del año.

La bajada del paro se concentra en los servicios

El descenso del desempleo en diciembre se apoyó principalmente en el sector servicios, donde el paro cayó en 14.287 personas (-0,8%), en línea con el refuerzo de plantillas ligado al comercio, la hostelería y la logística durante la Navidad. También se registraron descensos en agricultura, con 1.531 parados menos, y entre el colectivo sin empleo anterior, que redujo su cifra en 7.725 personas.

Por el contrario, el paro aumentó en los sectores menos expuestos a la estacionalidad. En construcción, el desempleo creció en 5.568 personas (+3,2%), mientras que en industria subió en 1.684 (+0,9%).

Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid concentran las mayores caídas del paro

El descenso del paro no fue homogéneo en todo el país. En diciembre, el número de desempleados se redujo en 10 comunidades autónomas, con las mayores caídas registradas en Andalucía, donde el paro bajó en 12.271 personas, seguida de la Comunidad Valenciana (-2.173) y la Comunidad de Madrid (-1.504).

Por sexo, el paro femenino descendió en 22.096 mujeres (-1,5%) en diciembre, hasta situarse en 1.443.999, mientras que el masculino aumentó en 5.805 hombres (+0,6%), hasta 964.671. En el último año, el desempleo se ha reducido tanto entre mujeres como entre hombres, aunque el comportamiento mensual ha sido dispar.

La afiliación avanza a menor ritmo en diciembre

La afiliación a la Seguridad Social aumentó en diciembre en 19.180 personas en términos medios, una cifra contenida para un mes que habitualmente concentra uno de los mayores incrementos del año. En diciembre de 2024, la afiliación creció en 35.500 ocupados, y en diciembre de 2023 lo hizo en 29.936, lo que confirma que el avance registrado al cierre de 2025 ha sido más moderado que en otros finales de ejercicio recientes.

En el conjunto de 2025, el número de afiliados creció en 506.451 personas, lo que permitió cerrar el año en niveles récord. En términos desestacionalizados, la afiliación sumó 33.076 ocupados en diciembre y superó por primera vez los 21,87 millones, consolidando máximos históricos en la serie.

Afiliación por sectores y colectivos

Los mayores avances interanuales en afiliación se registraron en transporte y almacenamiento (+6,9%), agricultura (+5,4%), actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+5,3%), suministro de agua (+5,1%) y construcción (+4,6%). También destacó el aumento de afiliados en educación, con un crecimiento del 3,9% en el último año.

Asimismo, el empleo siguió creciendo entre las mujeres, que alcanzaron una media de 10,35 millones de afiliadas en diciembre, y entre los trabajadores extranjeros, que rozaron los 3,1 millones, equivalentes al 14,1% del total de cotizantes. Por su parte, el número de autónomos se situó en 3.425.767, con un aumento anual del 1,2%, aunque con una evolución más contenida en el último mes del año.

Menos contratos y aumento del gasto en prestaciones

Durante diciembre se firmaron 1.230.356 contratos, de los que 458.808 fueron indefinidos, lo que representa el 37,3% del total. El volumen global de contratación fue inferior al de otros diciembres, en línea con la moderación observada en la afiliación mensual.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en noviembre -último dato disponible- hubo 1.838.267 beneficiarios, con una tasa de cobertura del 81,2%, la más alta para ese mes en la serie histórica. El gasto medio mensual por beneficiario se situó en 1.464,5 euros, un 29,6% más que un año antes, y la inversión total superó los 2.037 millones de euros.